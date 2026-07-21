«Даже троечник может сдать ЕГЭ на высокие баллы»: выпускница получила 100 + 100 + 94 по русскому, физике и математике

Тольяттинка готова покорять Северную столицу Источник: из архива Дарьи Бяковой

Выпускница школы № 61 из Тольятти Дарья Бякова получила на ЕГЭ 100 баллов по русскому языку, 100 баллов — по физике и 94 балла — по профильной математике. Теперь она выбирает между топовыми вузами России.

В интервью корреспонденту TOLYATTY.RU девушка рассказала, как готовилась к экзаменам, как снимала стресс, куда планирует поступить и как в подготовке к ЕГЭ помогают цветные ручки.

«Лежала на кровати с книгами с закрывающимися глазами»

Даша говорит, что училась отлично, но «ботаником» никогда не была Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

— Даша, поздравляем с блестящим результатом! Расскажи, почему ты остановилась именно на физике, русском языке и профильной математике?

— Всё началось еще в девятом классе, когда мы сдавали ОГЭ и нужно было понемногу определяться, к чему у меня больше склонность — к гуманитарным дисциплинам или точным наукам. Тогда я сдавала физику и обществознание и поняла, что физика дается мне легче: я хорошо чувствую этот предмет и разбираюсь в нем. Поэтому выбор физики на ЕГЭ был вполне логичным.

Информатика меня, скажем так, не вдохновляет, и я предпочла физику в паре с профильной математикой. Математику я тоже усваиваю неплохо, однако к ней готовилась особенно тщательно — на нее ушли львиная доля времени и сил.

— Как у тебя обстояли дела с учебой? Была круглой отличницей с первого класса?

— Да, практически все школьные годы я училась на одни пятерки, у меня накопилось десять похвальных грамот. Учеба давалась легко: я никогда ничего не зубрила, и родители не проверяли и не помогали с домашними заданиями — я справлялась полностью сама. При этом «ботаником» меня было не назвать: я не сидела сутками, сгорбившись над учебниками и конспектами. Всегда оставалось время и на подруг — мы гуляли вместе, ходили друг к другу на ночевки, — и на танцы. Долгое время я занималась джаз-фанком, а затем переключилась на high heels, то есть танцы на каблуках.

В десятом классе я записалась в тренажерный зал. Тогда это было чуть ли не поветрием — все вдруг начали ходить в фитнес, и я решила: а почему бы и нет, благо клуб находился в шаговой доступности от дома. Мы с мамой приобрели абонементы по акции и стали вместе посещать групповые программы, силовые тренировки и даже бассейн. Это помогало переключиться и снять психологическое напряжение. Когда сутки напролет только учеба, без передышки тяжело, поэтому разгрузка просто необходима.

Примерно за месяц до экзаменов я перестала ходить в зал: в онлайн-школе начались интенсивные повторительные курсы, и на спорт уже не оставалось ни времени, ни сил. После ЕГЭ возвращалась к активности постепенно — начала ходить на пилатес и растяжку.

Еще спасибо за поддержку семье. Мама поддерживала маленькими ежедневными фразами и приятными мелочами. Зайдет в комнату, положит нарезанные фрукты, скажет: «Дашенька, люблю тебя» — это очень ободряло. Папа тоже поддерживал словами и баловал вкусняшками. Сестра учится сейчас в КФУ, она закончила третий курс. Мы периодически созванивались, когда у нас обеих было время, и я ей жаловалась: «Ой, я уже устала от всего этого». Ее поддержка очень помогала.

— Когда ты начала целенаправленно готовиться к ЕГЭ?

— Первые шаги я сделала еще в десятом классе: выполняла задания, смотрела вебинары, но серьезного упора на ЕГЭ не делала. Я занималась скорее для того, чтобы в одиннадцатом было легче: наработать базу, а не столкнуться с огромным объемом информации с нуля.

В одиннадцатом классе подготовка стала более основательной. Первое полугодие давалось относительно спокойно: после лета только входишь в ритм, всё только начинается. А вот после Нового года пришло осознание, что экзамен уже на носу и нужно включаться на полную — больше заниматься, активнее повторять. У меня была конкретная цель — поступить на бюджет в Санкт-Петербург. Там конкурс серьезный: в вузах, которые я рассматривала, проходной порог начинался от 250 баллов. Конечно, есть и ниже, но это уже не те университеты, куда я стремилась.

Даша любит погулять с подругами и потанцевать Источник: из архива Дарьи Бяковой

— Как в одиннадцатом классе выглядел твой обычный день?

— Я просыпалась примерно за час до выхода из дома. О макияже и лишних сборах даже не думала — сил не было, хотелось просто урвать лишние минуты сна. Приходила в школу, первые два урока фактически приходила в себя, а к третьему мозг просыпался и наконец начинал работать в полную силу. После занятий возвращалась домой, перекусывала и сразу садилась за вебинары. Нередко их было по три за день, а потом я приступала к домашним заданиям.

Иногда объем информации оказывался настолько большим, что я засиживалась допоздна, в итоге уже лежала на кровати с книгами с закрывающимися глазами. Когда чувствовала, что предел достигнут и больше просто не выдерживаю, отключалась. Чаще всего это происходило далеко за полночь. Длительное пребывание в таком режиме — морально невероятно выматывающее испытание.

Сколько же ручек я исписала, сколько тетрадей! На канцелярские принадлежности ушла целая сумма. Для занятий математикой покупала большие тетради формата А4 на 96 листов — только за последние полгода накопилось штук пять. Плюс корректоры, маркеры, цветные гелиевые ручки — всё это активно расходовалось.

— Цветные ручки помогают в поиске решений задач по математике?

— Безусловно. Например, в заданиях с параметром, которые часто решают графическим способом, мне было гораздо удобнее и даже приятнее изображать линии, кривые и окружности разными оттенками. Это нагляднее, чем на экзамене, где разрешена только черная ручка: оси, графики — всё сливается, и порой сложно сразу разобраться, где что. На самом экзамене я из-за этого даже немного растерялась и переживала, что ошибусь, но в итоге получила за это задание максимальный балл.

В геометрии цвет тоже выручает — им можно выделить дополнительные построения, подсветить важный отрезок или часть чертежа, чтобы сконцентрироваться именно на ключевом элементе.

— А в физике что важнее — знание формул или понимание процессов?

— На самом деле важно и то и другое, но ключевой момент — понимать, в каких ситуациях какую формулу применять. Самой простой я бы назвала закон Ома для участка цепи: сила тока равна напряжению, деленному на сопротивление, то есть I = U / R. А самую сложную выделить затрудняюсь: для меня все они примерно одного уровня.

На физику я тратила сравнительно немного времени, потому что этот предмет давался мне легче. Математика же объективно сложнее, и объем материала там заметно больше. Это видно даже по количеству заполняемых бланков: на ЕГЭ по физике обычно уходит пять-шесть листов для развернутых ответов, а по математике их запросто может набраться до двенадцати.

— В какое время тебе было особенно тяжело?

— Объективно — в мае. Времени до экзамена оставалось всё меньше, и вдруг пришло осознание: ты одиннадцать лет отучился, выпускаешься, уезжаешь, становишься взрослым. Ты не знаешь, как сложится жизнь, куда поступишь, дадут ли общежитие. Если нет, что делать? Снимать квартиру, жить у родственников? Много вопросов. И они беспокоят меня до сих пор. Тревожный период.

«Троечник тоже может сдать ЕГЭ на 100 баллов»

Даша съездила с сестрой в Санкт-Петербург и влюбилась в Северную столицу Источник: из архива Дарьи Бяковой

— Какую роль в твоей подготовке сыграла школа? Там помогли в подготовке?

— Мы регулярно писали пробные экзамены, я всегда могла подойти к учителям, задать вопросы, уточнить непонятные моменты. Учительница математики искренне переживала за мой результат и очень поддерживала меня на всех этапах. Педагог по русскому языку была очень требовательной, и это только пошло на пользу: такая строгость дисциплинирует, помогает по-настоящему выучить материал и надежно его закрепить.

Еще помог директор, Андрей Викторович Кордик пришел, когда я перешла в восьмой класс, и с его появлением в школе начались заметные перемены: оборудовали спортивную площадку, обновили спортзал, и, насколько мне известно, сейчас в планах обновить столовую и поменять забор. Весь этот движ нас, учеников, очень вдохновлял!

— Скажи честно, можно ли сдать ЕГЭ на высокий балл, полагаясь только на школу, без репетиторов?

— Я знаю примеры, когда выпускники готовились исключительно в школе и получали максимальные 100 баллов. Но, если честно, времени, проведенного на уроках с 8 утра до примерно 14 часов, многим недостаточно для серьезного результата. Даже при самом большом желании.

После занятий в любом случае нужно продолжать работу: заниматься с репетитором, подключать онлайн-школы, самостоятельно решать варианты. Я убеждена: обращение к репетитору вовсе не признак слабости, неспособности или плохой подготовки в школе. Это просто помощник на пути к цели. Я сама занималась в онлайн-школе, ходила на групповые занятия, смотрела вебинары, покупала курсы подготовки…

Еще я твердо знаю: даже ученик, который раньше учился на тройки и четверки, способен сдать ЕГЭ на высокие баллы, если он по-настоящему замотивируется, поставит четкую цель и начнет жестко готовиться. Оценки в школе вовсе не показатель ума. Это скорее отражение отношения к учебе, и то в конкретный момент. Последние два года, а иногда даже один одиннадцатый класс, как я теперь понимаю, могут кардинально изменить ситуацию.

«Одним „джентльменским набором“ не обойдешься»

Дарья уверена, что для ЕГЭ нужен особый настрой и уверенность в своих силах Источник: Юлия Дроглева / Tolyatty.ru

— Какая тема сочинения досталась на экзамене по русскому языку?

— Тема была: «Какого человека можно назвать по-настоящему культурным?» Автор текста — Корней Чуковский. В сочинении нужно было показать позицию автора, привести два примера с пояснением, проанализировать смысловую связь, привести свой пример и написать заключение.

В тексте рассказывалось, как Чуковский попросил студентку почитать ему вслух, чтобы немного отдохнуть и послушать. Он выбрал для нее гоголевский «Невский проспект». Девушка читала абсолютно монотонно, без всякого чувства — просто водила глазами по строкам. Сам же автор искренне восторгался текстом, подмечал, сколько в нем «словесных фейерверков», какие яркие образы. Он видел всё это богатство, а девушка оставалась равнодушной, не вникала в содержание.

Главная мысль моей работы сводилась к тому, что культурный человек — это тот, кто способен переживать восхищение от искусства: музыки, поэзии, литературы. У такого человека богатый внутренний мир. Особенно мне запомнилась фраза о том, что перед девушкой лежала красивая многоцветная узорчатая ткань, но ей она казалась серой и однотонной. Я использовала этот образ в своем сочинении и построила анализ смысловой связи на контрасте: с одной стороны, полное равнодушие студентки, с другой — трепетное восприятие Чуковским каждого художественного приема. Так мне удалось показать разницу в восприятии и глубине духовного мира двух людей.

— Физика на ЕГЭ оказалась тяжелой?

— Когда я увидела КИМ, я просто сидела и смеялась от того, как мне повезло! Первая часть далась легко, хотя в паре заданий я засомневалась: формулировка была немного странная, непривычная. Вторая часть тоже оказалась простой, больше переживала за оформление, чтобы грамотно всё расписать, нигде не ошибиться, чтобы не сняли баллы из-за небрежности, а в итоге всё оказалось хорошо.

— Что было самым сложным на экзамене по профильной математике?

— В профильной математике есть так называемый джентльменский набор: это первая часть и вторая часть, которая включает семь заданий повышенной сложности. Среди них — тригонометрическое уравнение, неравенство, экономическая задача. Но для высокого балла «джентльменского набора» недостаточно — нужно решать сложные задачи, например с параметрами.

Чтобы справиться с такой задачей, мало просто найти корни — нужно еще понять, как они себя ведут, когда меняется параметр. А для этого придется подключить сразу несколько разделов математики: и алгебру, и свойства функций, и графики. Всё это нужно уметь совмещать.

И еще важный момент — оформление. На ЕГЭ смотрят не только на ответ, но и на то, как ты рассуждаешь. Каждый шаг надо пояснять, каждый случай рассматривать отдельно. Если где-то промолчать или пропустить вариант, сразу снижают баллы. Так что здесь важна не просто математика, а еще четкость и внимательность к деталям. Я написала на 94 — для меня прекрасный результат.

«Это какой-то сон?»

Первая реакция Даши была такая: «Всё это мне снится» Источник: из архива Дарьи Бяковой

— Как ты узнала о первых 100 баллах? Вспомни свою первую реакцию.

— Первой пришла сотка по русскому языку. Родители просто визжали от радости, и я тоже визжала. Я не написала ни одного пробника на 100 баллов: максимум было 94 или около того. До результатов я допускала, что может быть 100, но знала, что многое зависит от строгости проверяющего. Есть человеческий фактор, опечатки, компьютер может неправильно прочитать цифру. Такие мелочи могут помешать получить сотку.

По физике это была уже вторая сотка. Я узнала о ней, когда мне позвонила классная руководительница, и я от этого проснулась. Мама как раз зашла в комнату меня будить. Мне говорят, что у меня 100 баллов, а я спрашиваю: «Это какой-то сон?» Мама с папой были очень рады, все родственники звонили, поздравляли, радовались и говорили, что гордятся мной.

А потом губернатор помог Даше поверить в реальность, поздравив и вручив награду Источник: из архива Даши Бяковой

— Куда планируешь поступать?

— Пока определяюсь с направлениями. Вузы уже выбрала: ИТМО, СПбГУ и ЛЭТИ, все в Санкт-Петербурге. Я влюблена в этот город, мечтаю там учиться и жить. Что касается профессии, то я больше склоняюсь к работе, связанной с изучением физики, но не исключаю, что уйду в IT.

— Почему именно Санкт-Петербург, а не Самара, Казань или Москва?

— Первый раз мы съездили с сестрой в этот город летом после десятого класса. Второй раз я побывала там в одиннадцатом, когда мы с подругой отправились на весеннюю школу физического факультета СПбГУ. Пары длились до четырех, а после мы ехали в центр, бродили по улицам, отдыхали, заглядывали в уютные кафе. Это здорово разгрузило меня морально, потому что учеба шла нон-стопом. В этот визит я окончательно и бесповоротно влюбилась в Питер.

— Ты согласна с мнением, что ЕГЭ — большой стресс для школьника и пора его отменить?