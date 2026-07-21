НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

южн.

 750мм 58%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,32
EUR 89,55
Подростки избили 18-летнего парня
Ремонт Октябрьского моста
Здесь был Пушкин
Продадут дом-недострой
Горячий фоторепортаж с пляжа
Будут судить военного
«Наноклещи» в Ярославле
Афиша на неделю
Страна и мир Атаки БПЛА Спецоперация на Украине Войска НАТО планируют разместить на Украине: в Кремле ответили

Войска НАТО планируют разместить на Украине: в Кремле ответили

Пресс-секретарь президента высказался о новом премьере Великобритании

133
Присутствие НАТО на Украине неприемлемо, считают в Кремле | Источник: U.S. Marine Corps / Cpl. Michele ClarkeПрисутствие НАТО на Украине неприемлемо, считают в Кремле | Источник: U.S. Marine Corps / Cpl. Michele Clarke

Присутствие НАТО на Украине неприемлемо, считают в Кремле

Источник:

U.S. Marine Corps / Cpl. Michele Clarke

Кремль считает неприемлемым размещение иностранного военного контингента на Украине, и именно для недопущения этого проводится спецоперация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на высшем уровне в ЕС неоднократно говорили о соответствующих планах. Он подчеркнул, что Россия считает это неприемлемым и не может допустить.

«Собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — заявил Песков.

Говоря о новом премьер-министре Великобритании Энди Бернэме, представитель Кремля отметил, что одни из первых его заявлений были о поддержке Киева — то есть о намерении сделать всё для продолжения боевых действий. При этом контактов Владимира Путина с новым главой британского правительства пока не планируется.

«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем», — подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя действия российских военных кораблей, Песков подчеркнул, что они осуществляются в строгом соответствии с международным правом, и не нужно усматривать в этом никаких намеков. Россия продолжит наносить удары по судам, которые участвуют в военном снабжении Украины.

«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», — добавил Песков.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Дмитрий Песков Wildberries Атака беспилотника Спецоперация на Украине
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
16 минут
давно пора
Гость
16 минут
Цели невнятно менялись на протяжении всех 4 лет. От действий соседей Финляндия тоже вступила в нату.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не идет ни в какое сравнение с Россией». Папа с дочкой рванули в Турцию на машине: сколько денег они на это потратили
Дмитрий Дурягин
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем