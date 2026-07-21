Присутствие НАТО на Украине неприемлемо, считают в Кремле Источник: U.S. Marine Corps / Cpl. Michele Clarke

Кремль считает неприемлемым размещение иностранного военного контингента на Украине, и именно для недопущения этого проводится спецоперация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на высшем уровне в ЕС неоднократно говорили о соответствующих планах. Он подчеркнул, что Россия считает это неприемлемым и не может допустить.

«Собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — заявил Песков.

Говоря о новом премьер-министре Великобритании Энди Бернэме, представитель Кремля отметил, что одни из первых его заявлений были о поддержке Киева — то есть о намерении сделать всё для продолжения боевых действий. При этом контактов Владимира Путина с новым главой британского правительства пока не планируется.

«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем», — подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя действия российских военных кораблей, Песков подчеркнул, что они осуществляются в строгом соответствии с международным правом, и не нужно усматривать в этом никаких намеков. Россия продолжит наносить удары по судам, которые участвуют в военном снабжении Украины.