Войска НАТО планируют разместить на Украине: в Кремле ответили

Кремль считает неприемлемым размещение иностранного военного контингента на Украине, и именно для недопущения этого проводится спецоперация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, на высшем уровне в ЕС неоднократно говорили о соответствующих планах. Он подчеркнул, что Россия считает это неприемлемым и не может допустить.
«Собственно, для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — заявил Песков.
Говоря о новом премьер-министре Великобритании Энди Бернэме, представитель Кремля отметил, что одни из первых его заявлений были о поддержке Киева — то есть о намерении сделать всё для продолжения боевых действий. При этом контактов Владимира Путина с новым главой британского правительства пока не планируется.
«Одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно, о намерении Великобритании дальше делать все для продолжения войны. Это факт, который мы, конечно же, фиксируем», — подчеркнул представитель Кремля.
Комментируя действия российских военных кораблей, Песков подчеркнул, что они осуществляются в строгом соответствии с международным правом, и не нужно усматривать в этом никаких намеков. Россия продолжит наносить удары по судам, которые участвуют в военном снабжении Украины.
«Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами. Мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима», — добавил Песков.