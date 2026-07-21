«Он бывал невероятно грустным». Зависимости, депрессия и болезнь мозга — что скрывала улыбка Робина Уильямса

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Когда Робин Уильямс ушел из жизни в 2014 году, для его поклонников, друзей и родных это стало настоящим шоком. Большинству он был известен по искрометным комедиям, на которых выросло поколение восьмидесятых-девяностых годов. Но в жизни комика была и темная сторона.

Уильямс начинал со стендапа, затем попал в телешоу, и тогда его заметили воротилы большого кино. Он снялся в таких комедиях, как «Доброе утро, Вьетнам!», «Миссис Даутфайр» и «Джуманджи», но даже из-под маски героев этих забавных фильмов порой проглядывала неподдельная драма. Она развернулась на полную в картинах «Общество мертвых поэтов» и «Куда приводят мечты», а за роль психотерапевта в «Умнице Уилле Хантинге» Робин Уильямс заработал премию «Оскар».

Жизнь актера вне экрана была также противоречива. Он долгое время боролся с алкоголизмом и депрессией, которая в конце жизни усугубилась неутешительным диагнозом — болезнью Паркинсона. И, хотя медики приписали ее Уильямсу ошибочно, это его не спасло.