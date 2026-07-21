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Страна и мир «Он бывал невероятно грустным». Зависимости, депрессия и болезнь мозга — что скрывала улыбка Робина Уильямса

«Он бывал невероятно грустным». Зависимости, депрессия и болезнь мозга — что скрывала улыбка Робина Уильямса

Его называют самым смешным и самым добрым комедиантом, но жизнь звезды «Джуманджи» была совсем не радужной

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Источник:

Городские медиа

Когда Робин Уильямс ушел из жизни в 2014 году, для его поклонников, друзей и родных это стало настоящим шоком. Большинству он был известен по искрометным комедиям, на которых выросло поколение восьмидесятых-девяностых годов. Но в жизни комика была и темная сторона.

Уильямс начинал со стендапа, затем попал в телешоу, и тогда его заметили воротилы большого кино. Он снялся в таких комедиях, как «Доброе утро, Вьетнам!», «Миссис Даутфайр» и «Джуманджи», но даже из-под маски героев этих забавных фильмов порой проглядывала неподдельная драма. Она развернулась на полную в картинах «Общество мертвых поэтов» и «Куда приводят мечты», а за роль психотерапевта в «Умнице Уилле Хантинге» Робин Уильямс заработал премию «Оскар».

Жизнь актера вне экрана была также противоречива. Он долгое время боролся с алкоголизмом и депрессией, которая в конце жизни усугубилась неутешительным диагнозом — болезнью Паркинсона. И, хотя медики приписали ее Уильямсу ошибочно, это его не спасло.

Посмотрите наше видео выше о жизни и ролях Робина Уильямса — самого смешного комика с самой грустной улыбкой.

ПО ТЕМЕ
Никита Егоров
Комедия Трагедия Драма Комик Зависимость Болезнь Паркинсона Деменция
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Комментарии
1
Гость
34 минуты
Невероятный актёр. Легенда. Таких уже не делают.
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