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Здоровье Потратят на это два месяца: в Ярославле проведут ремонт в областной детской больнице

Потратят на это два месяца: в Ярославле проведут ремонт в областной детской больнице

Сколько денег на это потратят

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В Ярославле отремонтируют областную детскую больницу | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ Ярославле отремонтируют областную детскую больницу | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославле отремонтируют областную детскую больницу

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославле отремонтируют областную детскую больницу на Тутаевском шоссе, 29 литер. Ж в Дзержинском районе. Власти объявили закупку по поиску подрядчика, который обновит помещения второго этажа стационара.

За работы готовы заплатить максимум 4,6 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен провести подготовительные работы, отремонтировать палаты и другие помещения. В том числе, обновить краску на стенах, выровнять их с помощью штукатурки.

«Срок выполнения работ: в течение 70 рабочих дней с даты заключения контракта, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ», — говорится в проекте контракта.

Указано, что на время ремонта работа стационара не будет остановлена.

«Работы производятся в условиях действующего учреждения с пребыванием пациентов и персонала, при постоянном потоке транспорта. График выполнения работ: понедельник — пятница с 8:00 до 16:30. Не допускается производство работ в ночное время», — говорится в документации.

Подрядчики смогут подать заявки на участие в аукционе до 28 июля. С кем заключат контракт, станет известно 30 июля.

Ранее стало известно, что в Ярославле проведут ремонт на седьмом этаже главного корпуса областной клинической больницы в Заволжском районе. По контракту подрядчику должны заплатить за работы 14,9 млн рублей.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Детская больница Ремонт Госзакупка
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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Ивработы! Кто будет проводить ремонт по себестоимости?
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