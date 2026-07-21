«У нас химия»: красавчик-артист, сыгравший Сергея Жукова, — о любимой, старше его на 21 год, съемках и детстве без мамы

Влад Прохоров известен по ролям в сериале «Универ. Молодые» и «Руки вверх!» Источник: телеканал ТНТ; «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН»

28-летнего актера Влада Прохорова вы наверняка знаете по роли Сергея Жукова в фильме «Руки вверх!» (18+) или видели его в сериале «Универ. Молодые» (18+), где он сыграл Федю Сычева. Детство Влада прошло в Перми, его воспитывали бабушка с дедушкой, потому что родители умерли. После школы Влад переехал в Москву, но до сих пор с радостью возвращается в родную Пермь. В этом году актер стал звездным героем Народной премии 59.RU. Журналисты 59.RU встретились с ним и расспросили его о съемках, необычной татуировке на груди и о том, что сближает его с возлюбленной, которая старше его на 21 год.

Источник: Городские медиа

Вырос в Мотовилихе

Детство Влада прошло в рабочей Мотовилихе (район Перми. — Прим. ред.). Он рано потерял родителей, и его воспитали бабушка с дедушкой, работавшие в МЧС. Мальчик увлекался музыкой и занимался в музыкальной школе, но никогда не ходил в театр. Это не помешало ему поступить сразу в несколько столичных вузов, покорив приемную комиссию в каждом из них.

Влад в детстве, Мотовилиха Источник: соцсети Влада Прохорова

Влад рано начал работать и брался за любую подработку: и вожатым в лагере, и комплектовщиком автомобильных чехлов на заводе. А когда заканчивал институт в Москве, устроился в похоронное бюро.

«Работал там даже больше не ради денег, а чтобы понаблюдать и повскрывать какие-то истории, — рассказывал актер. — Похороны — это какой-то отдельный мир, ритуалы».

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«Первое, что я сделал после аэропорта, — поехал домой к бабушке с дедушкой»

На этот раз мы расспросили Влада о съемках в новом сериале «Красная Шамбала» (18+), где он играет главную роль, детстве без родителей, жизненных ценностях и химии в отношениях с любимой, которая старше его на 21 год.

— Влад, вы родом из Мотовилихи, где живут бабушка и дедушка. Успеете их навестить?

— Первое, что я сделал после аэропорта, — поехал домой к бабушке с дедушкой, бросил там чемодан и приехал на Народную премию. По этой причине я ничего не беру в буфете: бабушка приготовила мой любимый крабовый салат, накормила окрошкой с мясом и картофельным пюре с курицей. С сочной такой курицей… После мероприятия поеду домой, а уже завтра — в Москву на съемку.

На интервью перед Народной премией Источник: Василина Любимова / 59.RU — Вы не хотите перевезти бабушку и дедушку в столицу? — Периодически я им говорю, что нужно быть ближе друг к другу. Да и с каждым годом они становятся старше — дедушке 71 год, а бабушке 68 лет — возраст серьезный, хочется, чтобы они были под моим наблюдением. Но они у меня такие самостоятельные и не хотят. Говорят: «Думай о себе и не переживай, живи своей жизнью, строй свои планы». Такая у них позиция. У некоторых моих друзей родители, наоборот, заставляют их думать о себе: мол, мы твои родители, мы тебя родили, ты обязан о нас заботиться.

— А какие сейчас у вас съемки?

— Снимаем тизер. Пока непонятно, пойдет эта история дальше или нет, поэтому не называю. Еще снимаюсь в сериале «Красная Шамбала» (18+). Это большой серьезный проект — не типичный детектив, а что-то постфутуристическое, фантастическое, связанное с теорией подземного мира.

В «Красной Шамбале» Влад Прохоров играет молодого следователя Клима Шумного Источник: сериал «Красная Шамбала», студии АНО «ИРИ», ON студия, «Мирфильм» В кадре с актером Сергеем Мариным Источник: сериал «Красная Шамбала», студии АНО «ИРИ», ON студия, «Мирфильм»

Мой герой занимается боксом, он спортивный, все трюки я выполняю сам. Там много драматических сцен, которые до этого мне пока не давали играть. Есть и серьезные моменты, которые я в себе раскрыл. Думал, как я буду это делать, как играть? Но, оказывается, моя психика может такое рождать. Для меня это было открытием.

В сериале «Красная Шамбала» (18+) режиссера Кирилла Белевича Влад Прохоров играет главную роль — молодого следователя Клима Шумного, который получает необычное дело. Странные улики, совпадения и люди, не вписывающиеся в законы науки, втягивают Клима в историю, связанную с масштабным экспериментом советской эпохи. Чем глубже он погружается в происходящее, тем очевиднее становится: речь идет о тайне, способной изменить представление о человеке и его возможностях.

О второй части «Руки вверх!» и казусе на съемках сказки

— А в каких фильмах мы увидим вас в ближайшее время?

— Недавно закончил сниматься во второй части фильма «Руки вверх!» (18+). Фильм будет насыщеннее и намного интереснее, чем первый. Во второй части тоже много драматических тяжелых моментов, от которых я пока не совсем еще отошел, было тяжело в это входить.

Перед стартом съемок фильма «Руки вверх! 2» с прототипом героя Сергеем Жуковым. Шуточное фото Источник: «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН», онлайн-кинотеатр START

— Когда он выйдет?

— Осенью, как и сериал «Гудовы» (16+), снятый студией Russian Code, раньше известной как Good Story Media, в ней творят пермяки. Сериал очень классный и может стать народным хитом.

Russian Code — российская продюсерская компания, созданная в 2024 году. Ее основали бывшие продюсеры студии Good Story Media Артем Логинов, Антон Зайцев и Антон Щукин. Они снимают популярные сериалы для телеканалов и стриминговых сервисов. Компания производит комедии, драмы и фантастику. Продюсеры известны по хитам «Реальные пацаны» (16+), «Физрук» (18+) и «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+).

И еще выйдет сказка «Очарованные» (6+) для платформы «Кинопоиск». Сейчас мода на сказки.

— В сказке вы играете Ивана?

— Да, герои хоть и знакомы по старым сказкам, но сценарий и история новые. Снимали в Питере, Петергофе, Выборге, лесах и горах. Связи не было сутками, чтобы позвонить домой бабушке с дедушкой, я бежал на гору. В одной из сцен я управлял старинной ретромашиной — сказали, что это был любимый автомобиль Николая II. В машине, наверное, движок какой-то поменяли, но было нереально, чтобы она тронулась. С ней нежно нужно было обращаться. И вот, отыгрывая сцену, я чуть не врезался в дерево — еще бы пара сантиметров, и я бы разбил к чертям эту императорскую машину. Зато хорошо научился ездить на механике. После этого снимался в другом проекте на механике, это был «Патриот», и было так легко. Просто сел, поехал — и всё.

«Очарованные» сняты в жанре фэнтези Источник: «Очарованные», студии «МВ-Фильм», АНО «ИРИ» и «Плюс Студия» Пермяк играет роль Ивана Источник: «Очарованные», студии «МВ-Фильм», АНО «ИРИ» и «Плюс Студия»

О татуировке и внутреннем ребенке

— Вы стали известным актером. Что говорят вам при встрече друзья детства и просили ли автографы?

— Да я видеться с ними не успеваю! Поэтому не знаю, честно. А в основном мне пишут просто хорошие слова, сообщения.

— Заметила, что вы всегда откликаетесь на комментарии в соцсетях. Общаетесь.

— Считаю, что в наше время это очень нужная тема — соцсети. Хочу этим заняться более профессионально.

Несколько лет назад Влад сделал татуировку на груди Источник: соцсети Влада Прохорова — У вас на груди татуировка в виде то ли точки, то ли солнышка. Что она означает и как появилась? — Всю жизнь мечтал о татуировке, пирсинге или нос проколоть — хотел какую-то особенку. Считаю, что когда у человека привлекательное тело, красиво, когда на нем есть что-то нарисованное. И я придумал себе, что по центру, где солнечное сплетение, будет эта точка. По-моему, это то самое место, откуда у человека идет энергия. И опять же — куда, если ударят, будет очень больно и нечем дышать. Тут как бы двойной смысл. Как бы пафосно ни звучало — за ту энергию, которую ты излучаешь, даже если это свет, добро и солнце, ты можешь и получить. Но также через эту точку ты можешь наполняться обратно. То есть я себе придумал, что это как бы центр накопления энергии. Заметьте: когда человеку плохо на душе или когда он говорит, что камень с души упал, то хватается именно за это место.

— Недавно вам исполнилось 28 лет. В соцсетях вы сказали, что по-прежнему чувствуете себя ребенком. Помогает ли вам это качество в актерстве или мешает? А в жизни?

— Думаю, что актеру нельзя терять в себе непосредственность, эмоциональность, какую-то детскость… Когда я учился на актерском, мог выругаться, и мне говорили: «Вот когда повзрослеешь, ты успокоишься». Я спорил: «А зачем вы тогда пошли в актеры, если с возрастом станете просто как все спокойные люди?» Как можно сыграть что-то, если у тебя крепкая здоровая эмоциональная психика и тебя не довести до слез, не разозлить? Как ты будешь эмоции выдавать? Быть ребенком — не значит быть идиотом. Это когда у тебя открытый взгляд.

Говорят, что мужчины не плачут и сдерживают в себе эмоции. На самом деле мужчина — это тот человек, который не боится быть самим собой. Понятно, что не надо хныкать, но проявление каких-либо эмоций, тем более для артиста, просто необходимо. Но при этом не надо быть идиотом. У меня есть знакомые, которые ведут себя как болваны, и говорят: «Я сохраняю в себе ребенка». То, что ты пошел, разбил в баре стаканы и говоришь, что ты такой весь классный ребенок, это что-то очень странное.

О том, как Влад изменился после смерти родителей

— В том же ролике вы признались, что ваша мама умерла в 28 лет. Можете поделиться с ребятами, у которых тоже нет родителей, где взять силы, чтобы жить? Помогали ли вам психологи?

— В Нижнем Новгороде, где мы представляли фильм «Руки вверх!», я пришел к детям-сиротам на встречу и сказал правду. Начал со слов: «В вашей жизни никто вам не поможет». Тут же воцарилась гробовая тишина. Я пожалел и подумал, что так у нас не получится диалог. Но хотел продолжить искренне говорить правду. И тогда я сказал: «Эта боль будет с вами всю жизнь, и вы от нее никогда не избавитесь. Но это и делает вас сильнее. Вы обладаете качеством, которого нет у большинства людей, — они не знают, что такое потерять близкого человека. У вас есть дар, и его нужно использовать по полной — хоть в творчестве, в амбициях. Если, конечно, не сделать плохой выбор. Потому что иногда человек в шестнадцать лет сталкивается с трудностью и думает: „Мне не повезло с детства, поэтому нафиг мне вообще эта жизнь. Пойду-ка я кутить“. Он теряется полностью как человек.

Я считаю, что, когда люди сталкиваются с потерей родителей, они мгновенно меняют отношение к жизни. Они осознают каждый момент, у них есть понятие ценности жизни. Уже в 10 лет, когда не стало родителей, я думал, что не смогу своих детей отдать маме с папой, как делают многие знакомые. Потому что у моих детей не будет бабушки и дедушки, которым можно просто отдать детей и сказать: «Воспитывайте, а я занимаюсь своей жизнью».

Я чаще встречаю людей, которые любят улыбаться не потому, что они идиоты, а потому что они прошли определенный опыт своей жизни, они не боятся проявлять свои эмоции, встречая людей, строящих из себя важность.

— Актриса Валентина Мазунина как-то сказала, что актеры, погружаясь в жизни других людей, настолько истощаются эмоционально, что исчерпывают себя и рискуют сойти с ума. Сохранить себя ей помогает психолог, а как справляетесь с этим вы? Как восстанавливаетесь?

— Наверное, у меня будет не психолог, а что-то другое — спорт, тренажерный зал, где можно энергию выплеснуть. Еще я заставляю себя брать паузы и просто ни о чём не думать или просто смотрю в точку.

Говорим о жизненных ценностях Источник: Василина Любимова / 59.RU

О химии с подругой, которая старше Влада на 21 год

— Если следующий вопрос покажется вам некорректным, можете не отвечать. В своих интервью вы не скрываете, что ваша возлюбленная — это ваш агент. Она старше вас на 20 лет, но для вас обоих это не имеет значения. Бывают ли какие-то поколенческие споры?

— У нас разница даже в 21 год. Получается, что Наташа старше моей мамы на год. Единственное, что нам мешает, — мы оба очень темпераментные и не уступаем друг другу во время споров. Ну и как, наверное, любая любящая пара, проживаем какие-то моменты ревности.

Наталья Гнеушева — продюсер, директор актерских агентств, автор и ведущая подкаста «Возьмите меня в кино» (16+). Окончила актерский факультет Екатеринбургского театрального института, играла в театрах Северодвинска и Омска. Также снималась в кино как актриса эпизодов — в сериале «Глухарь» (18+), «Ищейка» (18+), «Медсестра» (18+) и других. Воспитывает двух сыновей.

Влад и Наталья на красной дорожке «Горький fest» в Нижнем Новгороде Источник: соцсети Натальи Гнеушевой — А что вас сближает, несмотря на темпераментность? — То, что хочется быть вместе и вместе идти. Классно, когда ты хочешь чего-то достигать, чему-то учиться, а рядом с тобой человек, который тебя в этом поддерживает. Например, я говорю: «Хочу десять песен за год написать». А Наташа отвечает: «Давай, мне интересно, делись, показывай музыку». И я ее поддерживаю. Нас сближает искусство, Наташа тоже творческий человек. Ну и, наверное, то, что должно быть между мужчиной и женщиной — у нас химия. Вот уже три года скоро, как мы вместе, и она у нас не кончается.

— А как вообще начались ваши отношения? Сначала она была вашим агентом или возлюбленной?

— Сначала агентом, мы начали работать, а потом полюбили друг друга.

— Как складываются отношения с Наташиными детьми? Есть понимание?