Не приносит существенной пользы: популярный отель в Ярославле включат в план приватизации

Популярную гостиницу в Ярославле выставят на продажу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле планируют приватизировать популярный четырехзвездочный отель. Здание вошло в список новых объектов, неэффективно использовавшихся в регионе.

Речь идет о гостинице «Azimut Отель Ярославль» на Московском проспекте, 10/15. По информации властей, она будет продана вместе со всем движимым имуществом, как и остальные объекты.

«Для нас важно грамотно распоряжаться теми активами, которые годами требуют бюджетных расходов на содержание, но не приносят пользы», — отметила министр имущественных отношений Елена Ермолова.

На данный момент поправки проекта на рассмотрении Ярославской областной думой. Стоимость отеля пока не определена.

По данным «Контур.Фокуса», товарный знак «Azimut» зарегистрирован московским ООО «Кэтеринг Групп». С 2019 года учредителем компании является Тамаева Наргиза Рустамовна, ее доля составляет 100%. Основная деятельность организации — это предоставление гостиниц и прочих мест для временного проживания. На конец 2025-го года чистая прибыль «Кэтеринг Групп» составляет 30,4 млн рублей. В Ярославле компания зарегистрировалась в 2020 году.

Помимо «Azimut Отеля», в области также планируют приватизировать здание старинного тюремного замка в Тутаеве, памятник архитектуры «Дом заводчиков Лыковых» в поселке Некрасовское, бывшее здание больницы имени Семашко в Ярославле на улице 8 Марта, здание бывшей пожарной станции в деревне Высоково Пошехонского округа и другое.