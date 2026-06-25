Закрыли из-за аварийности, пытались продать: что сейчас с бывшей детской больницей в Ярославле

Новый подрядчик возьмется за капремонт бывшей детской больницы на проспекте Ленина, 12/76 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле нашли нового подрядчика, который согласился взяться за капремонт здания бывшей детской больницы на проспекте Ленина, 12/76. Согласно данным «ЕИС Торги», работы выполнит ООО «Некст Торгово-строительная компания» из Мурманска. Стоимость контракта — 341 млн 261 тысяча 891 рубль.

«Дата окончания исполнения контракта: 10 декабря 2026 года», — говорится в документах.

Подрядчик должен будет отвечать за качество работ в течение пяти лет.

Что известно про подрядчика

ООО «Некст Торгово-строительная компания» зарегистрировано в Мурманске в 2018 году. Основное направление деятельности организации — строительство инженерных коммуникаций, включая системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. Учредителем и директором компании является Иван Рожков.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2025 года выручка ООО «Некст Торгово-строительная компания» составила 264 млн рублей. Компания завершила год с прибылью в размере 729 тысяч рублей.

До конца 2026 года организация также будет заниматься капитальным ремонтом исторического здания в Мурманске. Ранее ООО «Некст» уже неоднократно выполняло работы, связанные с ремонтом и восстановлением объектов.

Почему сменили подрядчика

В декабре 2025 года был определен подрядчик для проведения капитального ремонта бывшего здания больницы на проспекте Ленина. Работы по восстановлению объекта должно было выполнить ООО «РСК-Лазурит». Однако в апреле 2026 года контракт с компанией расторгли в одностороннем порядке из-за несвоевременного исполнения подрядчиком взятых на себя обязательств.

23 апреля ООО «РСК-Лазурит» внесли в список недобросовестных поставщиков.

ООО «Рск-Лазурит» зарегистрировано в Москве в 2019-м. Последние два года у компании падает прибыль. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», выручка по итогам 2025 года составляет 83,4 миллиона рублей. Годом ранее был 191 миллион рублей. 42,9% доли компании принадлежит москвичу Михаилу Бурову, остальная часть — в составе самой компании. Помимо капремонта, в здании бывшей детской больницы подрядчик должен был ремонтировать гимназию в Переславле, однако исполнение контракта также было прекращено.

Что будет на этом месте

В здании на проспекте Ленина, 12/76 в Ярославле до 2017 года располагалась детская больница № 1. Затем учреждение экстренно закрыли из-за обнаруженной трещины в здании. Четырехэтажку признали аварийной и сначала планировали включить в программу приватизации и продать частным инвесторам под офисы или торговый центр.

Объект выставили на торги за 210,8 млн рублей, однако желающих приобрести здание не нашлось. В 2025 году аварийный объект решили ремонтировать и включить в «правительственный квартал» для переселения чиновников.