«Со всей дури прям ударь»: подростки разбили стекла в здании закрытой больницы в центре Ярославля

«Со всей дури прям ударь»: подростки разбили стекла в здании закрытой больницы в центре Ярославля

Всё было записано на видео

425
Школьники разбили окна в здании на проспекте Ленина, 12 | Источник: «Ярославль. Очевидец (18+)» / T.me

Школьники разбили окна в здании на проспекте Ленина, 12

Источник:

«Ярославль. Очевидец (18+)» / T.me

Подростки разбили стекла в окнах закрытой детской больницы на проспекте Ленина, 12 в центре Ярославля. Пока одни занимались непосредственно вандализмом, другие снимали всё на видео. Ролик был опубликован в городских пабликах 5 октября.

«Делай!» — кричит голос за кадром.

«Три раза бей», — подсказывает кто-то.

«Со всей дури прямо ударь», — указывает третий голос.

На видео зафиксировано, как школьники разбили два окна на первом этаже здания.

На видео записали, как разбивали стёкла в здании

Источник:

«Ярославль. Очевидец (18+)» / T.me

В региональном правительстве сообщили, что по этому случаю было написано заявление в полицию.

«Единой службой заказчика, в оперативном управлении которой находится здание, написано заявление в правоохранительные органы. Также полиции передана видеозапись, где зафиксирован факт вандализма. Завтра будет произведена оценка причиненного ущерба», — уточнили 76.RU в пресс-службе правительства Ярославской области.

Что сейчас с этим зданием

Детскую больницу на проспекте Ленина экстренно закрыли в 2017 году. Тогда власти сообщили, что здание находится в аварийном состоянии. Пациентов распределили по разным больницам города. Сначала глава Минздрава заявил, что здание будет отремонтировано. Но позже от этих планов отказались и выставили объект на продажу за 210,8 миллиона рублей. Однако желающих его купить не нашлось.

В 2020 году было изменено зонирование участка: вместо медицинского назначения сделали общественно-деловое, что расширило возможности использования помещения. В том числе его можно приспособить под офисы или торговый центр. Ранее в Министерстве имущественных отношений сообщили 76.RU, что туда переедут чиновники в рамках программы по переезду органов власти из зданий в историческом центре города.

На данный момент в регионе идут поиски подрядчика, который проведет капремонт здания. За работы власти готовы заплатить до 341,3 млн рублей.

