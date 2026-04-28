В Ярославле расторгли контракт с подрядчиком, ремонтировавшим «правительственный квартал». Причина

В Ярославле расторгли контракт с подрядчиком, который должен был ремонтировать здание бывшей детской больницы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле расторгли контракт с подрядчиком, который ремонтировал бывшую детскую больницу на проспекте Ленина, д. 12/76. Напомним, медучреждение размещалось в здании до 2017 года, затем его экстренно закрыли из-за трещины. Четырехэтажку признали аварийной и изначально планировали включить в план приватизации и продать частникам под офисы или торговый центр. Однако нового владельца для объекта за 210,8 миллиона рублей не нашлось. В 2025-м аварийное здание отдали под переселение чиновников.

В декабре 2025-го нашли подрядчик для капитального ремонта. Восстановлением занялось ООО «РСК-Лазурит». Однако в апреле 2026-го контракт расторгли на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

«Причина расторжения контракта — несвоевременное исполнение обязательств», — указано на портале госзакупок.

«Правительственный квартал» — это комплекс зданий для переселения чиновников из объектов культурного наследия, находящихся в историческом центре. Его создали на базе здания на улице Советской, 69 и находящегося напротив него здания бывшей детской больницы. Подробнее о большом переезде в Ярославской области читайте в нашем сюжете.

23 апреля ООО «РСК-Лазурит» внесли в список недобросовестных поставщиков. Теперь «Единая служба заказчика» вновь ищет подрядчика на ремонт, стоимость работ — 341 миллион рублей.

ООО «Рск-Лазурит» зарегистрировано в Москве в 2019-м. Последние два года у компании падает прибыль. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», выручка по итогам 2025 года составляет 83,4 миллиона рублей. Годом ранее был 191 миллион рублей. 42,9% доли компании принадлежит москвичу Михаилу Бурову, остальная часть — в составе самой компании. Помимо капремонта, в здании бывшей детской больницы подрядчик должен был ремонтировать гимназию в Переславле, однако исполнение контракта также было прекращено.