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Недвижимость Переезд чиновников В Ярославле чиновники начали переезжать в правительственный квартал. Что об этом известно

В Ярославле чиновники начали переезжать в правительственный квартал. Что об этом известно

Минимущество теперь располагается по новому адресу

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1 комментарий
В Ярославле переехало Министерство имущественных отношений | Источник: Google-картыВ Ярославле переехало Министерство имущественных отношений | Источник: Google-карты

В Ярославле переехало Министерство имущественных отношений

Источник:

В Ярославле региональное Министерство имущественных отношений переехало в так называемый правительственный квартал, который располагается на Советской улице, 69. Ранее Минимущество находилось на площади Челюскинцев, 10/3.

— Информируем, что с 27 января текущего года Министерство имущественных отношений Ярославской области начало свою работу по новому адресу. Это событие стало важным этапом в улучшении условий работы сотрудников и обслуживания граждан, — сообщили в министерстве.

Теперь здание Минимущество располагается на Советской, 69 | Источник: «Яндекс. Панорама»Теперь здание Минимущество располагается на Советской, 69 | Источник: «Яндекс. Панорама»

Теперь здание Минимущество располагается на Советской, 69

Источник:

Напомним, что ранее власти решили перевести министерства и управления правительства региона из зданий в зоне ЮНЕСКО в центре Ярославля. Для этого власти приобрели часть дома № 69 на Советской улице.

— Это изменение направлено на создание более комфортных условий для всех, кто обращается за услугами и консультациями. Мы стремимся к максимальной открытости и доступности, чтобы каждый житель региона мог получить необходимую помощь и поддержку, — добавили в Министерстве имущественных отношений Ярославской области.

В здании № 69 на улице Советской преимущественно размещаются офисы различных компаний.

Впервые о планах переселения чиновников заговорили в 2023 году. Административные здания в центре Ярославля собираются продать частникам для развития туристических объектов.

По расчетам, при продаже исторических зданий в разных городах региона областной бюджет пополнится на 8,5 миллиарда рублей. В общий список по планам приватизации в регионе вошли 220 объектов.

Подробнее о переезде чиновников рассказываем в специальном сюжете.

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Комментарии
2
Гость
5 минут
А почему бы им не переехать в здание где-нибудь в Брагино или на Суздалке?
Гость
2 минуты
Всё как в латинской Америке, гетто и элитные районы, всё строго по плану Табрического 👊
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