В Ярославле чиновники начали переезжать в правительственный квартал. Что об этом известно

В Ярославле переехало Министерство имущественных отношений Источник: Google-карты











В Ярославле региональное Министерство имущественных отношений переехало в так называемый правительственный квартал, который располагается на Советской улице, 69. Ранее Минимущество находилось на площади Челюскинцев, 10/3.

— Информируем, что с 27 января текущего года Министерство имущественных отношений Ярославской области начало свою работу по новому адресу. Это событие стало важным этапом в улучшении условий работы сотрудников и обслуживания граждан, — сообщили в министерстве.

Теперь здание Минимущество располагается на Советской, 69 Источник: «Яндекс. Панорама»











Напомним, что ранее власти решили перевести министерства и управления правительства региона из зданий в зоне ЮНЕСКО в центре Ярославля. Для этого власти приобрели часть дома № 69 на Советской улице.

— Это изменение направлено на создание более комфортных условий для всех, кто обращается за услугами и консультациями. Мы стремимся к максимальной открытости и доступности, чтобы каждый житель региона мог получить необходимую помощь и поддержку, — добавили в Министерстве имущественных отношений Ярославской области.

В здании № 69 на улице Советской преимущественно размещаются офисы различных компаний.

Впервые о планах переселения чиновников заговорили в 2023 году. Административные здания в центре Ярославля собираются продать частникам для развития туристических объектов.

По расчетам, при продаже исторических зданий в разных городах региона областной бюджет пополнится на 8,5 миллиарда рублей. В общий список по планам приватизации в регионе вошли 220 объектов.