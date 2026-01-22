НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле выставили на продажу историческое здание конца XVIII века за один рубль

Оно относится к усадьбе Коковцевых

В Ярославле повторно выставили на продажу историческое здание на Пригородной улице, 22 во Фрунзенском районе. Объект культурного наследия регионального значения «Конюшня», последней четверти XVIII века, в составе ансамбля «Усадьба Коковцовых (Коковцевых)», оценили по минимальной стоимости в один рубль. Строение уже пытались продать в декабре 2025 года, но новый владелец для него так и не нашелся.

В объявлении указано, что историческая постройка площадью 312,8 квадратных метра находится в неудовлетворительном состоянии.

«Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, обязано выполнять требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов культурного наследия», — сказано в описании объекта.

То есть, новый собственник обязан будет за свой счет провести реставрацию здания. В документах сказано, что владелец исторического строения в течение года с даты получения акта технического состояния от 26 мая 2025 года должен разработать проект по сохранению объекта культурного наследия. Затем нужно выполнить перечень действий: получить задание на проведение работ, соответствующее разрешение. Указано, что проводить основные монтажные работы в историческом здании нужно не позднее двух лет шести месяцев с даты получения акта технического состояния. То есть, работы такого рода должны быть завершены к концу 2027 года. А внутренняя отделка — к началу 2028 года.

Владелец исторического строения также получит право на аренду земельного участка площадью 1467 квадратных метров, на котором расположен объект.

«Размер арендной платы за земельный участок, на котором расположен объект культурного наследия, устанавливается равным одному рублю в год на весь срок выполнения условий конкурса по продаже такого объекта», — сказано в объявлении.

Примечательно, что для участия в аукционе по продаже исторического здания с начальной стоимостью в один рубль, нужно внести задаток в 1,5 миллиона рублей (20% кадастровой стоимости объекта). В документах сказано, что победителю конкурса вернут часть задатка, превышающую цену приобретения.

Заявки от желающих принять участие в торгах будут принимать до 4 февраля. Аукцион проведут 9 февраля.

Решение о продажи конюшни в Ярославле приняли в сентябре 2025 года. Председатель КУМИ Денис Пуговишников уточнил, что раньше объект был в аренде. Но затем договор расторгли. Арендатор не захотел приводить участок в нормальное состояние.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Продажа Историческое здание Аукцион
