В Ярославле за рубль продадут часть исторической усадьбы

Конюшню усадьбы Коковцовых выставят на торги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставят на торги историческое здание по адресу: улица Пригородная, 22. Это бывшая конюшня знаменитой усадьбы Коковцовых. Она является объектом культурного наследия регионального значения. Решение о включении здания в план приватизации на 2025–2027 годы приняли на заседании муниципалитета 24 сентября.

«До недавнего времени этот объект находился в аренде. Буквально в этом году договор был расторгнут. Арендатор не выразил намерения использовать этот участок и приводить его в надлежащее состояние», — пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

Он также добавил, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому на торги его решено выставить по цене в один рубль.

Здание находится в плачевном состоянии Источник: Яндекс. Карты

Также на аукцион будет выставлен дом № 8А на улице Ушинского в центре Ярославля. Он является выявленным объектом культурного наследия. В прошлом это был многоквартирный дом. Сейчас его перевели в статус нежилого объекта.