В Ярославле продают конюшню известной усадьбы

В Ярославле выставили на продажу конюшню усадьбы Коковцовых. Объект находится на улице Пригородной, 22 во Фрунзенском районе. Отдать историческое здание новому владельцу готовы за смешную цену — один рубль. Об этом свидетельствуют данные сайта «ЕИС Торги».

«Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, обязано выполнят требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия», — говорится в постановлении мэрии о приватизации объекта.

С 26 ноября до 22 декабря 2025 года будет проводиться конкурс по выбору нового собственника. Победит тот, кто предложит наибольшую сумму. Площадь здания 312,8 квадратных метра. К слову, его кадастровая стоимость — 7,8 миллиона рублей.

Решение о продажи конюшни в Ярославле приняли еще в сентябре 2025 года. Ранее председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников уточнил, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому на торги его выставляют всего за рубль.

«До недавнего времени объект находился в аренде. Буквально в этом году договор был расторгнут. Арендатор не выразил намерения использовать этот участок и приводить его в надлежащее состояние», — пояснил Денис Пуговишников.