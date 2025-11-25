НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославле продают конюшню известной усадьбы

В Ярославле продают конюшню известной усадьбы

Какие обязательства лягут на нового владельца

Продают конюшню Коковцовых | Источник: «Яндекс Панорама»

Продают конюшню Коковцовых

Источник:

«Яндекс Панорама»

В Ярославле выставили на продажу конюшню усадьбы Коковцовых. Объект находится на улице Пригородной, 22 во Фрунзенском районе. Отдать историческое здание новому владельцу готовы за смешную цену — один рубль. Об этом свидетельствуют данные сайта «ЕИС Торги».

«Лицо, к которому переходит право собственности на указанный объект культурного наследия, обязано выполнят требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия», — говорится в постановлении мэрии о приватизации объекта.

С 26 ноября до 22 декабря 2025 года будет проводиться конкурс по выбору нового собственника. Победит тот, кто предложит наибольшую сумму. Площадь здания 312,8 квадратных метра. К слову, его кадастровая стоимость — 7,8 миллиона рублей.

Решение о продажи конюшни в Ярославле приняли еще в сентябре 2025 года. Ранее председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников уточнил, что здание находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому на торги его выставляют всего за рубль.

«До недавнего времени объект находился в аренде. Буквально в этом году договор был расторгнут. Арендатор не выразил намерения использовать этот участок и приводить его в надлежащее состояние», — пояснил Денис Пуговишников.

Усадьба Коковцовых (также допустим вариант Коковцевых. — Прим. ред.) считается типичным примером дворянской поместной усадьбы XVIII века. Она принадлежала знаменитому роду дворян Коковцовых.

На территории имения расположены главный дом, каскад прудов и парк с аллеями. Интересные факты: после 1919 года в здании усадьбы квартировался полк, затем поочередно детский сад, библиотека, коммунальные квартиры.

До 2011 года на втором этаже особняка располагался филиал ДК «Радий», на первом этаже — коммуналки. Несущая стена основного здания усадьбы накренилась настолько, что был риск обрушения дома, людей эвакуировали, а главный дом остался. С тех пор она практически пустует. Активисты устраивают на территории усадьбы субботники и культурные вечера.

Ранее у нас выходил материал о том, что сейчас происходит с усадьбой Коковцовых, которую окружили многоэтажки.

Кристина Геворкян
корреспондент
Кристина Геворкян
корреспондент
