«А откуда общественность знает, что покупатель квартиры Долиной добросовестный?» Адвокат Добровинский — о ситуации вокруг певицы

Певица расколола общество Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Известные юристы страны не остались в стороне от дела Долиной, опубликовав в своих телеграм-каналах соображения по этому резонансному делу. Корреспондент MSK1.RU поговорил со знаменитым адвокатом Александром Добровинским о том, как он относится к делу певицы, создавшему «эффект Долиной» по всей стране.

Выступление народной артистки России в прямом эфире накануне разбирательства в Верховном суде, назначенного на 16 декабря, вызывало новую волну обсуждений: одна половина общества жалеет 70-летнюю певицу, ограбленную мошенниками, другая стоит на стороне Полины Лурье, которая осталась и без квартиры в центре Москвы, и без 112 миллионов.

Недоумение вызвало и заявление Ларисы Александровны о том, что она готова вернуть деньги покупательнице, но такой суммы у нее сейчас нет. Зачем обещать то, что не можешь сделать? Тем более что сама Лурье через своих адвокатов не раз заявляла, что претендует именно на купленную квартиру, а не на деньги, которых к тому же нет. Кто-то стал подсчитывать число земельных участков и квадратных метров в Москве и Юрмале, оставшихся во владении певицы. Другие с пониманием отнеслись к проблеме: вряд ли сегодня в стране найдется хоть один человек, готовый что-то купить у Ларисы Долиной, выставь она на продажу хоть всё свое имущество.

Решение суда в пользу певицы и двух последующих судов, подтвердивших это решение, раскололо не только общественность, но и юридическое сообщество.

Специалисты, сотрудничающие с риелторскими конторами, рисуют рынок вторичной недвижимости в самых мрачных тонах: покупатели массово отказываются от сделок, узнав, что продавцы квартир пенсионеры; заказывают чуть ли не полное психиатрическое обследование продавцов, и психиатры уже подняли цены на услуги; настаивают на полном видеосопровождении сделок. Называют решение в пользу Долиной публичной дискриминацией судебной системы. Другая часть юристов призывает отбросить эмоции и следовать букве закона: в правовом обществе решение суда должно брать вверх. Подробности — в этом материале.

Желание вернуть деньги на суд не повлияет

Добровинский считает, что в деле Долиной есть недоработка юристов Источник: Михаил Огнев / Mikhail Ognev

— Александр Андреевич, вы долго держались, но всё же отреагировали на самое громкое судебное дело последнего времени и написали, что Лариса Долина и ее адвокаты сами виноваты в общественном осуждении.

— У Дмитрия Диброва был я, у Филиппа Киркорова был я, а у Ларисы Долиной не было человека, который брал бы весь удар на себя. Мои клиенты молчали, пока я объяснял их позицию, пока обществу не становилось ясно, что же происходит. Ведь люди обсуждают ту информацию, которую получают, те объяснения, которые дают. К сожалению, адвокаты Ларисы Долиной не давали этой информации, поэтому весь интернет придумывает мемы и обидные шутки про нее.

— Но ведь на днях Лариса Александровна выступила на программе «Пусть говорят» и рассказала, как четыре месяца ее обманывали мошенники, заставляя продавать имущество. Вы смотрели?

— Нет, программу я не смотрел, но в курсе, о чем она говорила. Думаю, что она пошла на телевидение, прочитав мой пост в телеграм-канале. Прочла и решила объяснить свою позицию. Возможно, она сама пришла к этому решению, возможно, ее адвокаты наконец-то взялись за ум.

— Как вам кажется, Ларисе Александровне удалось своим выступлением остановить волну осуждения, после того как судебное решение вынесли в ее пользу?

— Процитирую свой пост: «Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев (не от нее, она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот почему весь интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной. И думаю, это продлится еще какое-то время. Чья это ошибка? Только ее». Одним интервью изменить уже сформировавшееся общественное мнение не получится.

— Но люди осуждают ее не за молчание, а за то, что квартира осталась в ее собственности, а покупательница Полина Лурье потеряла и приобретенную недвижимость, и 112 миллионов, плюс налоги и прочие расходы на оформление сделки, хотя была добросовестным покупателем.

— А откуда вам, мне или общественности это известно про добросовестность покупателя или про недобросовестность продавца? Никто из нас не участвовал в судебном процессе, не видел материалы дела, чтобы выносить собственные суждения. Мы не знаем, какие аргументы были представлены в пользу того или иного решения. А так как мы живем в правовом государстве, должны принимать вердикт суда.

— Оставим за скобками, что это решение большинство жителей страны сочло несправедливым. Но это решение породило так называемый «эффект Долиной», когда продавцы недвижимости пошли в суды рассказывать, что расстались с квартирами под влиянием мошенников или находились в невменяемом состоянии, и стали требовать свои квадратные метры обратно. И таких случаев по стране почти 3 тысячи.

— В эту цифру не верю: даже 200 или 300 подобных случаев уже много. Но то, что недобросовестные люди воспользовались этой ситуацией, попытались создать преступную схему, — да, это так. И это вина Ларисы Долиной и ее юристов, которые не донесли до общественности сути происходящего. Теперь необходимо разбираться в каждом конкретном случае, когда продавец настаивает на возврате недвижимости.

— Возможно, решение Верховного суда, который назначен на 16 декабря, сможет изменить ситуацию, если решения в пользу Ларисы Долиной будут отменены?

— Верховный суд не окончательная инстанция, он может вернуть дело на новое рассмотрение. А вот чем закончится новое рассмотрение, мы узнаем только из вердикта суда.

— А если к тому времени Лариса Долина вернет деньги Полине Лурье, как пообещала в прямом эфире, хотя и призналась, что их у нее нет? Это как-то повлияет на решение суда?

— Желание вернуть деньги — это лично дело Ларисы Александровны, ее выбор. А решение суда таково, каково оно есть.

— Но пока идут разбирательства, на рынке вторичной недвижимости царит хаос. Покупатели не уверены в том, что после оформления сделки у них не заберут квартиры обратно. Вы считаете, что единственный способ обезопасить куплю-продажу — ввести обязательную систему страхования. Я правильно понимаю?

— Я считаю, что это единственный вариант — привлечь страховые компании. Страховщик, страхуя машину, сначала осматривает ее, проверяет, исследует документы. Так же должен поступать страховщик при сделках с недвижимостью: изучить все аспекты сделки и уже взяться за ее страхование без риска для себя. Взять, например, ситуацию с квартирой Ларисы Долиной. Если бы сделку страховала компания, то обязательно бы задала вопросы: почему квартира продается, почему так срочно, почему цена значительно ниже рынка и так далее. И если бы Долина, запуганная мошенниками, не рассказала, что происходит, то в бумагах указали бы те, причины, которые назвала им певица. И раз она всех обманула при продаже квартиры, она и несла бы ответственность в дальнейшем. И всё это за условные 15 тысяч рублей страховщикам.

— Скажите, какое решение, на ваш взгляд опытного юриста, примет Верховный суд по сделке с квартирой Ларисы Долиной?

— Не могу прогнозировать, так как не располагаю всеми материалами дела.

Опасайтесь известных личностей и богатых вдов

Еще один известный адвокат, Сергей Жорин, тоже не остался в стороне от «эффекта Долиной». И чтобы обезопасить риски покупателей на вторичном рынке недвижимости, создал список «категорий граждан, покупая что-либо у которых, нужно сто раз всё перепроверить и подумать», и опубликовал его в своем телеграм-канале advokatzhorin.

— Я никого не хочу обидеть, — говорит адвокат Сергей Жорин. — Но факт остается фактом: в обществе, как правило, жалеют либо заслуженных, либо беспомощных, либо знаменитых, либо убогих. А тех, кто просто живет, трудится, копит и действует по закону, почему-то защищать некому.

Тревожный список продавцов

Пенсионеры

Классика жанра. Идеальные жертвы для мошенников, а потом — идеальные истцы для судов. Обманули — пожалели — сделку отменили.

Известные личности и артисты

Общество их любит и мгновенно становится на их сторону. А суды — под давлением общественного сочувствия.

Госслужащие и ветераны

Любое подозрение в том, что «обманули заслуженного человека», — и покупатель уже выглядит аморально.

Военные

Та же логика: честь, служба, долг. Если что-то пошло не так, виноват будет тот, кто «пользовался доверчивостью защитника Родины».

Инвалиды и люди с ограниченными возможностями

Даже если сделка законна и прозрачна, общественное мнение и СМИ моментально создадут образ «эксплуататора слабого».

Пожилые интеллигенты: бывшие преподаватели, врачи, научные работники

Классический сюжет: обманули уважаемого профессора, который всю жизнь работал на благо общества. Судьи читают такие дела как готовый сценарий.

Богатые вдовы и «благородные дамы»

Особенно если в дело вовлечен риелтор-мужчина: в информационном поле он автоматически превращается в «охотника за наследством».

Публично активные люди: блогеры, журналисты, общественники

Любая ошибка или конфликт превращается в медийный скандал. И кто в итоге виноват? Тот, кто «посягнул».

Родственники или знакомые

Потому что потом это не просто спор — это «предательство». И шансы у добросовестного покупателя, даже юридически правого, тают на глазах.

«Очень уверенные» граждане

Те самые, кто на вопрос «А вас не смущает вот это?» отвечают: «Мне всё объяснили, я не дурак». Через пару месяцев — иск, суд, слезы.