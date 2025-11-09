Стало известно за какие постройки на дачном участке россиянам грозит штраф или даже изъятие земли

Россияне могут получить штраф или даже лишиться земли за строительство некоторых объектов на дачном участке. Об этом предупредила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
«Для начала нужно заказать выписку из ГПЗУ и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по вашему участку, и после использовать их в своих целях», — цитирует агентство «Прайм» Манджиеву.
Под запрет попадают автомастерские, гостиницы, предприятия общепита и т. п. на дачных участках строить нельзя. Сначала землю нужно перевести в категорию коммерческого назначения.
Сейчас на дачных участках можно возводить дома до 20 метров или трех этажей (подвал не считается). Возможно также строительство хозяйственных построек — гаража, бани, душевой. Но при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.
