Стало известно за какие постройки на дачном участке россиянам грозит штраф или даже изъятие земли

При выборе места на участке для новой постройки нужно учитывать пожарную безопасность Источник: Сергей Николаев / FONTANKA.RU

Россияне могут получить штраф или даже лишиться земли за строительство некоторых объектов на дачном участке. Об этом предупредила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

«Для начала нужно заказать выписку из ГПЗУ и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по вашему участку, и после использовать их в своих целях», — цитирует агентство «Прайм» Манджиеву.

Под запрет попадают автомастерские, гостиницы, предприятия общепита и т. п. на дачных участках строить нельзя. Сначала землю нужно перевести в категорию коммерческого назначения.

Сейчас на дачных участках можно возводить дома до 20 метров или трех этажей (подвал не считается). Возможно также строительство хозяйственных построек — гаража, бани, душевой. Но при этом необходимо соблюдать требования пожарной безопасности.