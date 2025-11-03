НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославль вошел в топ городов России с самими низкими ценами на новостройки

Ярославль вошел в топ городов России с самими низкими ценами на новостройки

Сколько стоит недвижимость в столице Золотого кольца

347
По данным аналитиков, в Ярославле низкие цены на недвижимость, чем в среднем по стране | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо данным аналитиков, в Ярославле низкие цены на недвижимость, чем в среднем по стране | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По данным аналитиков, в Ярославле низкие цены на недвижимость, чем в среднем по стране

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль вошел в топ городов России, где наблюдается низкий средний уровень цен на квартиры в новостройках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Недвижимость».

За третий квартал 2025 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России составила 172 тысячи рублей. Самые доступные города для приобретения жилья — это Смоленск, Липецк, Ставрополь и Ярославль.

«Дешевле всего купить квартиру в новостройке стоило в Смоленске (100 тысяч рублей за кв. м), Липецке (102 тысячи рублей за кв. м), Ставрополе и Ярославле (по 105 тысяч рублей за кв. м)», — уточнили в «Авито Недвижимости».

Наиболее дорогими городами оказались Сочи, Москва и Санкт-Петербург. В Сочи квадратный метр стоит 481 тысячу рублей, что почти в три раза выше среднего показателя по стране. Москва занимает второе место с ценой 460 тысяч рублей за квадратный метр, а Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров с ценой 250 тысяч рублей за квадратный метр.

Специалисты отмечают, что в некоторых регионах России цены на новостройки снизились.

«Стоимость квадратного метра недвижимости стала ниже во Владивостоке (-6%), Самаре и Сочи (-4% в обоих), Иванове, Уфе и Твери (-3% в каждом), Смоленске (-2%) и Кирове (-1%)», — уточнили аналитики «Авито Недвижимости».

Гость
27 минут
Верим
Гость
9 минут
Очевидно, что Ярославль сильно недооценен при его географии, туризме, экономике и инфраструктуре. Но, по идее, это должно быть исправлено "невидимой рукой рынка".
