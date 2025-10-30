НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика После Нового года в России будет всплеск цен: прогноз Центробанка про инфляцию и как она повлияет на ключевую ставку

После Нового года в России будет всплеск цен: прогноз Центробанка про инфляцию и как она повлияет на ключевую ставку

Эльвира Набиуллина заявила об укреплении рубля

212
Глава ЦБ выступила в Госдуме | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUГлава ЦБ выступила в Госдуме | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Глава ЦБ выступила в Госдуме

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорится, но это не отменяет того, что ключевую ставку будут снижать. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню 4%. В начале этого года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что правительство России сможет удержать рост цен на бензин и это не станет причиной ускорения инфляции. 

«Много обсуждали тоже во время наших встреч — это повышение НДС, тарифы ЖКХ, утильсбора, рост цен на бензин. На языке экономистов это всё называется разовые временные факторы. В каком смысле? В том, что рост НДС — он действительно ведет к разовому повышению уровня цен, и этим прямой эффект повышения от новой ставки налога исчерпывается, рост налога не становится постоянной причиной ускорения инфляции. То же самое с бензином. Мы считаем, что правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции», — добавила Набиуллина.

По ее словами, путь к низкой инфляции вышел долгим и не прямым. Однако стране удалось избежать угрозы гиперинфляции, которая знакома по периоду 1990-х годов. Денежная политика Банка России направлена на то, чтобы российская экономика снова не оказалась в этом состоянии.

«Мы хлебнули по полной программе. И вы прекрасно помните, что было с экономическим ростом, с инвестициями и было ли тогда рублевое долгосрочное кредитование. То, что было, — это тотальная колонизация экономики, финансовой системы, вы помните условные единицы в магазинах и так далее. Денежно-кредитная политика, которую мы проводим, в период перегрева спроса, когда у нас есть дисбаланс спроса и предложения, она как раз направлена на то, чтобы снова там не оказаться», — объяснила председатель Центробанка.

Она подчеркнула, что признаков рецессии сейчас нет. 

«Я бы очень призывала ответственно относиться к таким заявлениям. Потому что при рецессии неизбежны две вещи: резко растет безработица, а затем снижаются реальные зарплаты. Ни того ни другого сейчас у нас близко нет», — сказала она.

Набиуллина добавила, что высокая ключевая ставка привела к положительным моментам. Рубль становится более привлекательным средством сбережения для людей и бизнеса.

«Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту. Второе. Как средство сбережения [рубль] становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте», — сообщила Набиуллина.

Глава Банка России подчеркнула, что низкая и стабильная инфляция действует на курс рубля лучше любых административных мер.

Есть и моменты, которые могут помешать снижению ключевой ставки. Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет этот показатель, чтобы баланс сошелся и инфляция не разгонялась.

Важной альтернативой наращиванию льготного кредитования является разворот бизнеса к инструментам фондового рынка. Господдержка должна распространяться и на размещение акций компаний на фондовом рынке, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Банк России также отмечает первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Это обнадеживает ЦБ.

На прошлой неделе Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. По прогнозу ЦБ, показатель будут снижать весь 2026 год.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Эльвира Набиуллина Ключевая ставка Рецессия Инфляция
Комментарии
2
Гость
29 минут
Т.е. всплеск цен будет не только перед Новым годом из-за растущего предпраздничного спроса, но и после него еще раз взлетит благодаря стараниям этой пенсионерки?
Гость
31 минута
Как задолбали эти реформаторы, сил больше нет!!!
