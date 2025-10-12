В Ярославле продают двухэтажную шестикомнатную квартиру с видом на Волгу. Разглядываем помпезные хоромы

Источник: Авито

В Ярославле выставили на продажу просторную двухуровневую квартиру с видом на Волгу. Всего в ней шесть комнат, в некоторых комнатах сделан современный ремонт, другие требуют обновления. Цена квартиры — 24,5 млн рублей.

«Дополнительно к квартире вы получите отдельно стоящий хозблок, что станет приятным бонусом для хранения ваших вещей. Двор закрытый с автоматическими воротами обеспечит вам спокойствие и защиту», — указано в объявлении.

Здание находится по адресу Волжская набережная, 21. Раньше это был южный флигель комплекса губернаторской усадьбы, включавшей главный корпус и два боковых крыла.

Постройка была возведена в 1819–1820 годах по проекту ярославского архитектора Петра Панькова, который позже стал губернским архитектором. Здание выполнено в стиле классицизм. В 1860-х годах усадьба была частично перестроена, в том числе и южный флигель. Хотя на боковых фасадах сохранились элементы первоначального облика. Ближе к концу века северный флигель снесли. В советский период внутри дома изменили планировку, заделали некоторые окна и частично убрали декор.

