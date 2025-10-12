НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

штиль.

 743мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,19
EUR 94,05
Вышла за малийца
Разбился на квадроцикле
Сэкономить время и нервы на врачах
Почему «Локомотив» проиграл «Трактору»
Ярославна рыбачка рассказала о своем хобби
Что нового в Юбилейном парке
Фоторепортаж из деревни Губцево
Что будет на месте бывшей табачной фабрики
Отменят 13 автобусных маршрутов
Афиша на октябрь
Недвижимость По домам! В Ярославле продают двухэтажную шестикомнатную квартиру с видом на Волгу. Разглядываем помпезные хоромы

В Ярославле продают двухэтажную шестикомнатную квартиру с видом на Волгу. Разглядываем помпезные хоромы

Изучаем, что предлагают купить за 24,5 млн

174
В Ярославле продают двухэтажную шестикомнатную квартиру с видом на Волгу. Разглядываем помпезные хоромы | Источник: Авито В Ярославле продают двухэтажную шестикомнатную квартиру с видом на Волгу. Разглядываем помпезные хоромы | Источник: Авито
Источник:

Авито

В Ярославле выставили на продажу просторную двухуровневую квартиру с видом на Волгу. Всего в ней шесть комнат, в некоторых комнатах сделан современный ремонт, другие требуют обновления. Цена квартиры — 24,5 млн рублей.

«Дополнительно к квартире вы получите отдельно стоящий хозблок, что станет приятным бонусом для хранения ваших вещей. Двор закрытый с автоматическими воротами обеспечит вам спокойствие и защиту», — указано в объявлении.

Здание находится по адресу Волжская набережная, 21. Раньше это был южный флигель комплекса губернаторской усадьбы, включавшей главный корпус и два боковых крыла.

Постройка была возведена в 1819–1820 годах по проекту ярославского архитектора Петра Панькова, который позже стал губернским архитектором. Здание выполнено в стиле классицизм. В 1860-х годах усадьба была частично перестроена, в том числе и южный флигель. Хотя на боковых фасадах сохранились элементы первоначального облика. Ближе к концу века северный флигель снесли. В советский период внутри дома изменили планировку, заделали некоторые окна и частично убрали декор.

Не комната, а девичья мечта | Источник: Авито Не комната, а девичья мечта | Источник: Авито

Не комната, а девичья мечта

Источник:

Авито

Коридор в этих же тонах | Источник: Авито Коридор в этих же тонах | Источник: Авито

Коридор в этих же тонах

Источник:

Авито

А эта комната выполнена в европейском стиле | Источник: Авито А эта комната выполнена в европейском стиле | Источник: Авито

А эта комната выполнена в европейском стиле

Источник:

Авито

Солидные двери! | Источник: АвитоСолидные двери! | Источник: Авито

Солидные двери!

Источник:

Авито

Крайне цветочный санузел | Источник: Авито Крайне цветочный санузел | Источник: Авито

Крайне цветочный санузел

Источник:

Авито

Видели когда-нибудь такой потолок? | Источник: Авито Видели когда-нибудь такой потолок? | Источник: Авито

Видели когда-нибудь такой потолок?

Источник:

Авито

Вторая кухня | Источник: Авито Вторая кухня | Источник: Авито

Вторая кухня

Источник:

Авито

Ремонт отличается | Источник: Авито Ремонт отличается | Источник: Авито

Ремонт отличается

Источник:

Авито

Сколько ярких акцентов! | Источник: Авито Сколько ярких акцентов! | Источник: Авито

Сколько ярких акцентов!

Источник:

Авито

Вторая уборная нуждается в ремонте | Источник: Авито Вторая уборная нуждается в ремонте | Источник: Авито

Вторая уборная нуждается в ремонте

Источник:

Авито

Как вам квартира?

Мне нравится! А расположение — сказка
Ну не знаю, куда столько комнат…
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
Квартира Дом
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
6 минут
Эх, жизнь моя жестянка, да ну её в болото. Живу я как поганка, А мне летать охота.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление