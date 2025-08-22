Дом, где жил брат Чехова: в Ярославской области выставили на продажу исторические особняки

В Ярославской области продадут исторические дома Источник: правительство Ярославской области

В Ярославской области продадут четыре исторических здания. Объекты культурного наследия расположены в Ярославле, Угличе, Рыбинске и поселке Некрасовское. В региональном правительстве рассказали, что все они по решению суда были изъяты у собственников, потому что владельцы не содержали их как положено.

Один из лотов аукциона — дом Кореневых — Поседимовых в Ярославле, на Тверицкой набережной, 47. Здание было построено между 1769 и 1799 годами. Его начальная стоимость — 3,2 млн рублей. За эти деньги новый собственник получит двухэтажное кирпичное здание площадью 325 квадратных метров и землю площадью 265 квадратных метров.

«Старинное здание на берегу Волги свидетельствует о методах строительства и архитектурных тенденциях, характерных для Ярославля в конце XVIII века», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Еще один лот — исторический дом в Угличе Источник: правительство Ярославской области

Второй лот — бывший доходный дом на улице Ленина, 5 в Угличе. Минимальная цена — 2,6 млн рублей. Помимо двухэтажного здания площадью 486 квадратных метров новый собственник получит земельный участок площадью 701 квадратный метр.

«Доходный дом связан с жизнью и деятельностью многих купеческих и мещанских семей города. Известно, что две комнаты в этом здании снимал младший брат Антона Павловича Чехова Михаил, который работал податным инспектором казначейства в Угличе», — уточнили власти.

В поселке Некрасовское ищут владельца для объекта культурного наследия «Дом жилой В. М. Кулькова — П. Н. Ртищева». Она расположен на улице Набережной, 34. В здании три этажа, общая площадь — 415 квадратных метров. Дом расположен на земельном участке площадью 675 квадратных метров. В объявлении говорится, что здание постройки конца XIX века принадлежало мещанину Кулькову, а восточная пристройка — художнику Ртищеву. Начальная стоимость объекта — 2,4 млн рублей.

Еще одно историческое здание продают в Рыбинске Источник: правительство Ярославской области

В Рыбинске на продажу выставили дом Первовых — В. А. Аксенова, расположенный в Вознесенском переулке, 3. Площадь двухэтажного здания — 173 квадратных метра. Также новый собственник получит 328 квадратных метров земли. Минимальная стоимость лота — 2,7 млн рублей.