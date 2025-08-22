НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

южн.

 750мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,25
EUR 93,50
Задержка поездов
Программа «Пира на Волге»
Арестован руководитель
Ярославский бренд покорил Россию
Ремонт проспекта
На работу на речном трамвайчике
Опасны ли пауки-осы
Очередь в больнице
Перекроют центр из-за «Пира на Волге»
Недвижимость Власти распродают имущество Дом, где жил брат Чехова: в Ярославской области выставили на продажу исторические особняки

Дом, где жил брат Чехова: в Ярославской области выставили на продажу исторические особняки

Здания отобрали у предыдущих собственников

191
2 комментария
В Ярославской области продадут исторические дома | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославской области продадут исторические дома | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославской области продадут исторические дома

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославской области продадут четыре исторических здания. Объекты культурного наследия расположены в Ярославле, Угличе, Рыбинске и поселке Некрасовское. В региональном правительстве рассказали, что все они по решению суда были изъяты у собственников, потому что владельцы не содержали их как положено.

Один из лотов аукциона — дом Кореневых — Поседимовых в Ярославле, на Тверицкой набережной, 47. Здание было построено между 1769 и 1799 годами. Его начальная стоимость — 3,2 млн рублей. За эти деньги новый собственник получит двухэтажное кирпичное здание площадью 325 квадратных метров и землю площадью 265 квадратных метров.

«Старинное здание на берегу Волги свидетельствует о методах строительства и архитектурных тенденциях, характерных для Ярославля в конце XVIII века», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Еще один лот&nbsp;— исторический дом в Угличе | Источник: правительство Ярославской областиЕще один лот&nbsp;— исторический дом в Угличе | Источник: правительство Ярославской области

Еще один лот — исторический дом в Угличе

Источник:

правительство Ярославской области

Второй лот — бывший доходный дом на улице Ленина, 5 в Угличе. Минимальная цена — 2,6 млн рублей. Помимо двухэтажного здания площадью 486 квадратных метров новый собственник получит земельный участок площадью 701 квадратный метр.

«Доходный дом связан с жизнью и деятельностью многих купеческих и мещанских семей города. Известно, что две комнаты в этом здании снимал младший брат Антона Павловича Чехова Михаил, который работал податным инспектором казначейства в Угличе», — уточнили власти.

В поселке Некрасовское ищут владельца для объекта культурного наследия «Дом жилой В. М. Кулькова — П. Н. Ртищева». Она расположен на улице Набережной, 34. В здании три этажа, общая площадь — 415 квадратных метров. Дом расположен на земельном участке площадью 675 квадратных метров. В объявлении говорится, что здание постройки конца XIX века принадлежало мещанину Кулькову, а восточная пристройка — художнику Ртищеву. Начальная стоимость объекта — 2,4 млн рублей.

Еще одно историческое здание продают в Рыбинске | Источник: правительство Ярославской областиЕще одно историческое здание продают в Рыбинске | Источник: правительство Ярославской области

Еще одно историческое здание продают в Рыбинске

Источник:

правительство Ярославской области

В Рыбинске на продажу выставили дом Первовых — В. А. Аксенова, расположенный в Вознесенском переулке, 3. Площадь двухэтажного здания — 173 квадратных метра. Также новый собственник получит 328 квадратных метров земли. Минимальная стоимость лота — 2,7 млн рублей.

Новым собственникам нужно будет привести исторические здания в порядок.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Исторические дома Аукцион Продажа Правительство Ярославской области
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
24 минуты
Барыги. Власть конечно воровская до нельзя.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Наше Брагино на минималках»: ярославна честно рассказала, что ее удивило в Самарской области
Мария Остроумова
Автор мнения
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Вы играете в русскую рулетку». Стоит ли покупать продукты с бабушкиных лотков и что делать, если отравился — ответ адвоката
Александр Руф
Адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление