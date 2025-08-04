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Недвижимость Подробности Сроки сдвинулись: когда в Ярославле достроят дом для переселенцев из аварийного жилья

Сроки сдвинулись: когда в Ярославле достроят дом для переселенцев из аварийного жилья

Сколько квартир уже распределено

561
4 комментария
Когда достроят дом для переселенцев из аварийного жилья в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКогда достроят дом для переселенцев из аварийного жилья в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Когда достроят дом для переселенцев из аварийного жилья в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти рассказали, когда будет достроен дом на улице Колышкина в Заволжском районе, предназначенный для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Разрешение на строительство объекта будет действовать до 11 октября 2025 года. Ввод дома в эксплуатацию планируется до конца года.

«На сегодняшний день завершена коробка здания, завершается первый слой кровли. Выполнены все межкомнатные перегородки. Завершается черновая отделка квартир. Продолжается монтаж инженерных систем водопровода, канализации, электрики внутри здания. Продолжается монтаж оконных проемов и установка балконных ограждений. Также ведутся работы по вертикальной планировке земельного участка. Со стороны ресурсоснабжающих организаций завершены работы по прокладке водопровода и ливневой канализации, завершена прокладка газовых сетей. В первой половине августа будет смонтирована ГРПШ», — рассказали в мэрии в ответ на запрос 76.RU.

ГРПШ — газорегуляторный пункт шкафного типа. Это специальное оборудование, которое используют для понижения и стабилизации давления газа и для его очистки перед подачей потребителю.

Дом начали строить в 2024 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом начали строить в 2024 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом начали строить в 2024 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Разговоры о строительстве двух многоквартирных домов на улице Колышкина пошли еще в 2023 году. Тогда мэр Ярославля Артём Молчанов говорил, что благодаря новым зданиям получится расселить 5,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Контракт был заключен с АО «Горстройзаказчик».

Акционерное общество Специализированный Застройщик «Горстройзаказчик» было образовано в сентябре 2008 года. В основном ведет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Единственным акционером указан КУМИ мэрии Ярославля, из чего можно сделать вывод, что компания муниципальная.

В финансовых отчетах указано, что на конец 2024 года компания заработала 416,9 млн рублей. Но, судя по всему, этого было недостаточно, чтобы покрыть все расходы, так как чистый убыток составил 9,8 млн рублей.

Должны были сдать еще в 2024 году

Кирпичную четырехэтажку на 100 квартир решили разместить напротив жилых домов № 29 и 48 по улице Колышкина. Ее планировали достроить к декабрю 2024 года.

«Все квартиры с чистовой отделкой помещений. В границах территории предусмотрено благоустройство: проезды, тротуары, газоны, площадка для занятий спортом и детская игровая площадка, места для парковок», — рассказывал в конце 2023 года заместитель директора «Агентства по строительству» города Ярославля Сергей Кныжов.

Объект пока не закончен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбъект пока не закончен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Объект пока не закончен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Однако в сроки уложиться не удалось. К концу 2024 года готовность здания оценивали на 29%. Как объяснили власти, причиной стало отсутствие временного электроснабжения на объекте.

«Подрядчик, по объективным причинам, не мог обеспечить выполнение работ по устройству монолитных бетонных фундаментов в зимний период без гарантированного прогрева бетонных конструкций», — рассказали в мэрии Ярославля.

Дом обещают закончить к концу 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДом обещают закончить к концу 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дом обещают закончить к концу 2025 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В дом на Колышкина планируют переселить 247 человек из 31 дома, признанных аварийными до 1 января 2017 года, и включенных в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы.

Тем временем ярославцы ждут, когда будет окончено строительство дома на Колышкина. Мы рассказывали историю участника СВО, которому приходилось жить в разваливающейся двухэтажке вместе с сестрой. В доме обваливаются потолки и нет горячей воды. Власти рассказали, что для него подготовлена квартира в четырехэтажке на Колышкина, но после публикации 76.RU для него нашли жилье в Дзержинском районе.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аварийное жилье Новостройка Переселение
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Комментарии
4
Гость
57 минут
вот отличные соседи будут))))
Гость
9 минут
Хотя бы балконы сделали. На Посохова дом, для переселенцев из аварийного жилья, жить в нем невозможно, моим соседям там пытались дать квартиру.
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