Что построят в Ярославле в 2025 году: список важных соцобъектов

В Ярославле построят новые социальные объекты Источник: правительство Ярославской области, ГК ЕКС, мэрия Ярославля











В Ярославле в 2025 году должны открыться важные социальные объекты: школы, больницы, спортивные объекты. Рассказываем, что, где и когда появится.

Школа на Большой Федоровской

Проект школы на Большой Федоровской Источник: мэрия Ярославля











В 2025 году должна открыться новая школа на улице Большой Федоровской, 62. Ее возводят на месте снесенной аварийной школы № 53. Учебное учреждение рассчитано на 500 мест. В здании предусмотрена столовая на 250 человек, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, зал для хореографии, актовый зал на 315 мест. На пришкольной территории должна расположиться баскетбольная площадка и зона отдыха.

В целом это будет не типовой, а оригинальный проект — первый подобный в Ярославской области. Всё здание будет насыщено естественным светом, проникающим сквозь стекла витражей и светопрозрачные фасадные конструкции.

Подрядчиком на объекте является ООО «КапиталГруппСтрой». Контракт с ним мэрия города заключила еще в 2023 году. Работы на тот момент были оценены в 739 миллионов рублей. По контракту, срок сдачи объекта истек летом 2024 года. Но по факту работы планируют завершить только в 2025 году.

По данным мэрии, на конец 2024 года готовность объекта составляла 66%. В здании ведется монтаж внутренних инженерных коммуникаций, внутренних перегородок и отделка помещений.

Власти рассчитывают, что 1 сентября школа примет первых учеников.

Школа на Московском проспекте

Проект школы на Московском проспекте Источник: сайт госзакупок











Еще одна школа на 1100 мест должна открыться в Ярославле на Московском проспекте, у дома № 121. Ее строительством занимается ярославская фирма «Ведич». Стоимость работ — 1,1 миллиарда рублей.

Здание будет состоять из двух корпусов, соединенных теплыми переходами. Главный общеобразовательный корпус разделят на блоки для учеников старших и младших классов. Во втором корпусе, спортивно-оздоровительном, дети будут заниматься спортом: там предусмотрены спортзалы и 25-метровый бассейн. На пришкольной территории обустроят беговые дорожки, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки.

Построить школу должны были до декабря 2024 года. Но по факту на конец года готовность объекта составляла 79%. Сейчас в здании ведется монтаж внутренних инженерных коммуникаций, перегородок, внутренняя отделка.

Учебное учреждение должно начать работу с 1 сентября 2025 года.

Обновленный «Лазурный»

Сейчас в «Лазурном» снимают старую облицовку Источник: мэрия Ярославля











В 2025 году должна завершиться реконструкция бассейна «Лазурный» на улице Чкалова. На ремонт бассейн закрыли 1 июля 2024 года. Сейчас в здании снимают старую плитку. Затем начнутся ремонтные работы. Реконструкция должна завершиться в декабре 2025 года.

Здесь отремонтируют основную чашу бассейна, облицуют ее алюминием вместо плитки для большей долговечности. Также планируют заменить оборудование водоподготовки, отопления и вентиляции. Реконструируют детские бассейны. На фасаде заменят винтажное остекление с незначительным изменением исторического рисунка.

Работы проводит компания «ЕКС», стоимость ремонта — 1,1 миллиарда рублей.

Центр спортивных единоборств

Центр единоборств достроят в 2025 году Источник: ПАО «Автодизель»











Центр спортивных единоборств на улице Панина в Дзержинском районе должен открыться в первом квартале 2025 года. Строительством объекта занимается ПАО «Автодизель» по соглашению с мэрией города.

Предприятие должно возвести здание, а город — благоустроить территорию и провести к Центру внешние инженерные сети. Сейчас, по данным мэрии, в помещении идет внутренняя отделка и монтаж внутренних коммуникаций. Завершается подвод внешних сетей и благоустройство.

Новое футбольное поле

В третьем квартале 2025 года в Ярославле должно появиться новое футбольное мини-поле на улице Большой Норской, у дома № 7. Сейчас мэрия занимается выбором подрядчика для проведения работ.

Кладбище

Новое городское кладбище расположится у деревни Прохоровское Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Также в 2025 году власти собираются открыть новое муниципальное кладбище у деревни Прохоровское в Ярославском районе. Несмотря на то, что погост расположится за городской чертой, хоронить на нем будут именно жителей Ярославля. Причина — в самом городе мест для новых кладбищ просто нет.

Сейчас завершается проектирование. Подрядчиком на данных работах выступает ООО «Деталь». На строительство кладбища на 2025 год в бюджете зарезервировали 22 миллиона рублей.

При этом точная дата открытия нового места для захоронений пока не называется.

Дом для переселенцев из аварийного жилья

Дом на улице Колышкина для переселенцев из ветхого и аварийного жилья обещали сдать еще в 2024 году, но так и не достроили. Сейчас власти называют новый срок введения его в эксплуатацию — третий квартал 2025 года.

Дом будет кирпичным, 4-этажным, на 100 квартир. Во всех жилых помещениях сделают чистовую отделку. Рядом с домом планируют обустроить спортивную и детскую площадки, места для парковок.

Строительством занимается ООО «Горстройзаказчик». По данным мэрии, на конец 2024 года степень готовности объекта составляла лишь 29%.

Новый корпус детской больницы

Проект нового корпуса детской больницы Источник: предоставлено ГК ЕКС











В 2025 году в Ярославле должны ввести в эксплуатацию новый корпус областной детской клинической больницы на Тутаевском шоссе. Его строительство началось еще в 2023 году. Изначально на аукционе право возводить объект получила компания «ЕКС». Но вскоре подрядчик сменился: контракт расторгли по соглашению сторон. Причины названы не были. Сейчас работы выполняет АО «Ярдормост».

Стоимость строительства — 2,7 миллиарда рублей. Полностью сдать объект подрядчик планирует в первой половине 2025 года.

Новый корпус больницы будет пятиэтажным (плюс один подземный этаж). В нем планируют разместить эндокринологическое, нефрологическое, педиатрическое, пульмонологическое отделения, также отделения нейрореабилитации и патологии речи, детской онкологии, гематологии и химиотерапии, дневной стационар.

Поликлиника на Гоголя

Модульную поликлинику на улице Гоголя обещают открыть в 2025 году Источник: правительство Ярославской области











Также в 2025 году принимать пациентов должна начать модульная поликлиника на улице Гоголя. По результатам торгов контракт на строительство объекта подписали с ООО «Алгоритм». На работы из областного бюджета выделили почти 450 миллионов рублей.

Подрядная организация выполнила на площадке подготовительные работы, установила ограждение, вывезла бетон и грунт, обустроила временные подъезды. Поставка модуля запланирована на начало 2025 года. После этого, как сообщили в региональном Минстрое, будут подключены коммунальные сети и благоустроена прилегающая территория.

После сдачи объекта жители Фрунзенского района получат современное, просторное двухэтажное здание. В поликлинике предусмотрены помещения для рентгенографии, флюорографии, маммографии. Пациенты смогут пройти диагностические процедуры, сдать анализы, получить консультации всех основных врачей и обратиться за неотложной медицинской помощью.