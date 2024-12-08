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Недвижимость подробности Цена перевалила за 1,5 млрд: в Ярославской области не смогли продать два трехзвездочных отеля

Цена перевалила за 1,5 млрд: в Ярославской области не смогли продать два трехзвездочных отеля

Не нашлись желающие купить гостиницы

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6 комментариев

В Ярославской области пытались продать два трехзвездочных отеля — в Угличе и Ростове

Источник:

В Ярославской области не смогли продать два отеля общей стоимостью более полутора миллиардов рублей.

Гостиничные комплексы в Угличе и Ростове находятся в собственности правительства. В октябре 2024-го губернатор Михаил Евраев сообщил, что объекты будут проданы на торгах. Вырученные деньги планировалось перевести в областной бюджет.

Однако желающих купить отели не нашлось. По данным сервиса «ГИС торги», аукционы по приобретению отелей признаны несостоявшимися.

Бассейн, спортзал и вид на Волгу

Трехзвездочный отель в Угличе пытались продать за 953 млн рублей

Источник:

Гостиничный комплекс на улице Островского в Угличе хотели продать почти за 953 миллиона рублей. Помимо здания площадью более 7,3 тысячи квадратных метров новому собственнику предлагали гектар земли. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 190 миллионов 580 тысяч рублей.

Всего в гостинице 47 номеров: 10 стандартных, 32 уровня «стандарт плюс», 3 полулюксовых комнаты и 2 люкса.

— В составе гостиницы имеется крытый бассейн с двумя саунами, ресторан, оборудованный конференц-зал на 80 человек, лобби с бильярдом, ВИП-переговорная, тренажерный зал, — отмечалось в объявлении на сайте Русского аукционного дома.

Обзор гостиницы — в этом материале.

Спортзал, личная прачечная, просторная парковка

Отель в Ростове хотели продать за 813 млн рублей

Источник:

Гостиницу на Окружной улице в Ростове продавали по цене около 813 миллионов рублей. Площадь здания — больше 6,2 тысячи квадратных метров. Участок — 1,3 гектара. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 162 миллиона 560 тысяч рублей.

— Отель построен в 2005 году. Номерной фонд состоит из 7 комнат уровня стандарт, 42 — стандарт плюс и 2 — люкс (всего — 51 номер). В гостинице имеются ресторан на 80 посетителей с небольшим банкетным залом, лобби-бар, конференц-зал, тренажерный зал, бильярдная и парковка для 20 автомобилей и двух автобусов, — отмечалось в объявлении.

Подробнее о гостинице читайте в этом материале.

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Комментарии
6
Инженер1
1 час
Предложите в обмен на геленджикский недострой.
Гость
1 час
думаю всё скоро поменяется и это будет другая цена и другие фантики
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