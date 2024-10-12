Цена перевалила за полтора миллиарда: в Ярославской области выставили на торги два гостиничных комплекса

Слева — гостиница в Угличе, справа — комплекс в Ростове Источник: Михаил Евраев / T.me











В Ярославской области выставили на торги два гостиничных комплекса — в Угличе и Ростове. Оба они находятся в собственности регионального правительства.

Гостиничный комплекс на улице Островского в Угличе оценили почти в 953 миллиона рублей. Помимо здания площадью более 7,3 тысячи квадратных метров новый собственник получит гектар земли. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 190 миллионов 580 тысяч рублей.

Гостиницу на Окружной улице в Ростове продают по цене около 813 миллионов рублей. Площадь здания — больше 6,2 тысячи квадратных метров. Участок — 1,3 гектара. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 162 миллиона 560 тысяч рублей.

— Новые владельцы смогут инвестировать в их развитие и создать рабочие места. А бюджет региона пополнит не менее 1,7 миллиарда рублей, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.