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Недвижимость Цена перевалила за полтора миллиарда: в Ярославской области выставили на торги два гостиничных комплекса

Цена перевалила за полтора миллиарда: в Ярославской области выставили на торги два гостиничных комплекса

О каких зданиях идет речь

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10 комментариев

Слева — гостиница в Угличе, справа — комплекс в Ростове

В Ярославской области выставили на торги два гостиничных комплекса — в Угличе и Ростове. Оба они находятся в собственности регионального правительства.

Гостиничный комплекс на улице Островского в Угличе оценили почти в 953 миллиона рублей. Помимо здания площадью более 7,3 тысячи квадратных метров новый собственник получит гектар земли. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 190 миллионов 580 тысяч рублей.

Гостиницу на Окружной улице в Ростове продают по цене около 813 миллионов рублей. Площадь здания — больше 6,2 тысячи квадратных метров. Участок — 1,3 гектара. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 162 миллиона 560 тысяч рублей.

— Новые владельцы смогут инвестировать в их развитие и создать рабочие места. А бюджет региона пополнит не менее 1,7 миллиарда рублей, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Торги пройдут 11 ноября. Заявку на участие в аукционе по гостинице в Угличе нужно успеть подать до 5 ноября. В Ростове — до 6 ноября.

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Комментарии
10
Гость
25 минут
В Москве все строят ,создают,ремонтируют,а в Ярославле,как с цепи сорвались,все на продажу,можно переоборудовать в школы,выставки,поликлинники,дома творчества для детей и молодежи, дома престарелых, вобщем продавать,легко чужим чужое
Гость
44 минуты
Для чего это показывать обычным людям не понятно, или это показывает сколько Ярославская власть на воровала, теперь продают за ненадобностью?!! Очень интересно
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