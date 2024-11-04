В Ярославской области продают отель за 952 млн рублей. Рассматриваем роскошные хоромы

В Угличе на торгах продают трехзвездочный отель Источник: РАД (Российский аукционный дом)











В Ярославской области выставили на продажу трехзвездочный отель за 952 миллиона 900 тысяч рублей. И это только начальная цена лота.

Пятиэтажные здание в Угличе находится в собственности правительства региона. Продадут гостиницу на торгах по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Новый собственник помимо здания на берегу Волги площадью более 7,3 тысячи квадратных метров получит гектар земли. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 190 миллионов 580 тысяч рублей. А шаг на торгах составит 47 миллиона 645 тысяч рублей.

Отель находится на берегу Волги на Островской улице, 7 в Угличе Источник: РАД (Российский аукционный дом)











Всего в гостинице 47 номеров: 10 стандартных, 32 уровня стандарт плюс, 3 полулюксовых комнаты и 2 люкса.

— В составе гостиницы имеется крытый бассейн с двумя саунами, ресторан, оборудованный конференц-зал на 80 человек, лобби с бильярдом, VIP-переговорная, тренажерный зал, — говорится в объявлении на сайте Русского аукционного дома.

В здании оборудован лифт Источник: РАД (Российский аукционный дом)











Как уточняется в объявлении, в отеле есть собственная прачечная и камера хранения.

Так выглядит ресторан Источник: РАД (Российский аукционный дом)











Всего в гостинице 47 номеров Источник: РАД (Российский аукционный дом) Из них три полулюксовых номера и два люксовых Источник: РАД (Российский аукционный дом)

Вид из окна одного из номеров Источник: РАД (Российский аукционный дом)











Парковка засчитана на 30 машин и два автобуса Источник: РАД (Российский аукционный дом)











Как указано в объявлении — расстояние от отеля до центра Углича — 750 метров, до автобусной станции «Углич» — 950 метров Источник: РАД (Российский аукционный дом)









