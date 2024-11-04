В Ярославской области продают отель за 952 млн рублей. Рассматриваем роскошные хоромы

В Ярославской области выставили на продажу трехзвездочный отель за 952 миллиона 900 тысяч рублей. И это только начальная цена лота.
Пятиэтажные здание в Угличе находится в собственности правительства региона. Продадут гостиницу на торгах по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Новый собственник помимо здания на берегу Волги площадью более 7,3 тысячи квадратных метров получит гектар земли. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 190 миллионов 580 тысяч рублей. А шаг на торгах составит 47 миллиона 645 тысяч рублей.
Всего в гостинице 47 номеров: 10 стандартных, 32 уровня стандарт плюс, 3 полулюксовых комнаты и 2 люкса.
— В составе гостиницы имеется крытый бассейн с двумя саунами, ресторан, оборудованный конференц-зал на 80 человек, лобби с бильярдом, VIP-переговорная, тренажерный зал, — говорится в объявлении на сайте Русского аукционного дома.
Как уточняется в объявлении, в отеле есть собственная прачечная и камера хранения.
11 ноября пройдет аукцион по определению нового собственника здания. Как уточнили в правительстве Ярославской область, деньги, вырученные за продажу отеля, пойдут в региональный бюджет.