НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

сев.

 748мм 69%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,55
EUR 106,14
Вернут популярный автобус
Прогноз погода по дням
Как правильно спать, чтобы высыпаться
Антиквариат из СССР
Ярославцам не хватает зарплат
Кологривый приехал
Что за алые огоньки в небе
Победила в конкурсе красоты
Что с проектом моста
Законы ноября
Недвижимость В Ярославской области продают отель за 952 млн рублей. Рассматриваем роскошные хоромы

В Ярославской области продают отель за 952 млн рублей. Рассматриваем роскошные хоромы

Что предлагают за такие деньги

173
1 комментарий

В Угличе на торгах продают трехзвездочный отель

В Ярославской области выставили на продажу трехзвездочный отель за 952 миллиона 900 тысяч рублей. И это только начальная цена лота.

Пятиэтажные здание в Угличе находится в собственности правительства региона. Продадут гостиницу на торгах по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Новый собственник помимо здания на берегу Волги площадью более 7,3 тысячи квадратных метров получит гектар земли. Для участия в аукционе нужно внести задаток в 190 миллионов 580 тысяч рублей. А шаг на торгах составит 47 миллиона 645 тысяч рублей.

Отель находится на берегу Волги на Островской улице, 7 в Угличе

Всего в гостинице 47 номеров: 10 стандартных, 32 уровня стандарт плюс, 3 полулюксовых комнаты и 2 люкса.

— В составе гостиницы имеется крытый бассейн с двумя саунами, ресторан, оборудованный конференц-зал на 80 человек, лобби с бильярдом, VIP-переговорная, тренажерный зал, — говорится в объявлении на сайте Русского аукционного дома.

В здании оборудован лифт

Как уточняется в объявлении, в отеле есть собственная прачечная и камера хранения.

Так выглядит ресторан

Всего в гостинице 47 номеров

Из них три полулюксовых номера и два люксовых

Вид из окна одного из номеров

Парковка засчитана на 30 машин и два автобуса

Как указано в объявлении — расстояние от отеля до центра Углича — 750 метров, до автобусной станции «Углич» — 950 метров

11 ноября пройдет аукцион по определению нового собственника здания. Как уточнили в правительстве Ярославской область, деньги, вырученные за продажу отеля, пойдут в региональный бюджет.

ПО ТЕМЕ
Продажа Город Недвижимость Гостиница Отель
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
4 минуты
Дожили, в Угличе реклама Сенежской воды.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Мнение
Джек Воробей на минималках: почему фильм «Огниво» совсем не огонь
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление