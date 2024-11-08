В Ярославской области продают трехзвездочный отель за 813 миллионов рублей

В Ярославской области выставили на продажу трехзвездочный отель за 812 миллионов 800 тысяч рублей. И это только начальная цена пятиэтажного здания в центре Ростова.
Гостиница находится в собственности правительства региона. Продадут ее на торгах по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
Новый собственник получит здание площадью более 6,1 тысячи квадратных метров и земельный участок 1,3 гектара.
— Отель построен в 2005 году. Номерной фонд состоит из 7 комнат уровня стандарт, 42 — стандарт плюс и 2 — люкс (всего — 51 номер). В гостинице имеются ресторан на 80 посетителей с небольшим банкетным залом, лобби-бар, конференц-зал, тренажерный зал, бильярдная и парковка для 20 автомобилей и двух автобусов, — говорится в объявлении.
Как уточняется в объявлении, в гостинице есть собственная прачечная.
Торги по продаже гостиницы должны были провести 11 ноября. Но сроки продлили. Теперь до 3 декабря можно подать заявку на участие в аукционе, а 9 декабря определят победителя.
Ранее писали про гостиницу в Угличе, которую власти также решили продать на торгах. За что просят 952 миллиона рублей — смотрите в этом материале.