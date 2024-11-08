В Ярославской области продают трехзвездочный отель за 813 миллионов рублей

В Ростове на торгах продают трехзвездочный отель Источник: Авито











В Ярославской области выставили на продажу трехзвездочный отель за 812 миллионов 800 тысяч рублей. И это только начальная цена пятиэтажного здания в центре Ростова.

Гостиница находится в собственности правительства региона. Продадут ее на торгах по поручению губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Новый собственник получит здание площадью более 6,1 тысячи квадратных метров и земельный участок 1,3 гектара.

— Отель построен в 2005 году. Номерной фонд состоит из 7 комнат уровня стандарт, 42 — стандарт плюс и 2 — люкс (всего — 51 номер). В гостинице имеются ресторан на 80 посетителей с небольшим банкетным залом, лобби-бар, конференц-зал, тренажерный зал, бильярдная и парковка для 20 автомобилей и двух автобусов, — говорится в объявлении.

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Как уточняется в объявлении, в гостинице есть собственная прачечная.

Торги по продаже гостиницы должны были провести 11 ноября. Но сроки продлили. Теперь до 3 декабря можно подать заявку на участие в аукционе, а 9 декабря определят победителя.

На территории гостиницы предусмотрена парковка на 20 машин и два автобуса Источник: Авито











Двор отеля облагорожен искусственными прудами Источник: Авито











812 миллионов 800 тысяч рублей — начальная цена недвижимости. В ходе торгов цена может увеличиться Источник: Авито









