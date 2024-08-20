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Недвижимость подробности По цене трешки в элитном ЖК: в Ярославле выставили на продажу недостроенную баню

По цене трешки в элитном ЖК: в Ярославле выставили на продажу недостроенную баню

Площадь здания — 1406 квадратных метров

669
3 комментария

Брошенное здание бани пытаются продать годами

В Ярославле выставили на продажу здание недостроенной бани на улице Громова в Дзержинском районе. Заброшке хотят найти нового хозяина на торгах. Извещение об этом появилось на сайте мэрии.

Планировалось, что на Громова появится баня на 50 мест. Но, видимо, что-то у застройщика пошло не так, как планировалось. Площадь участка — 4500 кв. м, площадь самого объекта — 1406 кв. м. Сейчас степень его готовности составляет 55%. С 2018 года баня находилась в собственности у частного лица — Льва Георгиевича Комкина. Затем здание изъяли через суд для продажи его на торгах.

Пару лет назад недострой пытались продать за 20,8 миллиона рублей. Теперь цену снизили до 18,8 миллиона рублей. По данным сайта «Циан», примерно за такую стоимость в Ярославле продают трешки в ЖК «Ривьера Парк» на Которосльной набережной.

Торги назначены на 18 сентября, заявку на участие в аукционе можно подавать до 13 сентября.

Сейчас участок, на котором расположен недострой, предназначен для строительства бани на 50 мест с инженерными коммуникациями.

— Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке устанавливаются в соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1) Правил землепользования и застройки города Ярославля, — говорится в извещении о проведении публичных торгов.

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Комментарии
3
Гость
20 августа 2024, 17:15
Продам мэрии и лично мэру свое сердце,глазные яблоки ,кожу,почки. За одну копейку. Пусть подавится. Диллинджер
Гость
20 августа 2024, 18:55
Конечно застройщики , риэлторы,перекупщики ломят цены и держат их.Цены не реально высокие ,за стены без отделки,все потрму чтл мало строят,все жилье на тадии строительства.Поэтому,как можно больше надо продавать землю под троительство.
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