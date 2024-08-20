По цене трешки в элитном ЖК: в Ярославле выставили на продажу недостроенную баню

Брошенное здание бани пытаются продать годами Источник: Екатерина Лещенкова











В Ярославле выставили на продажу здание недостроенной бани на улице Громова в Дзержинском районе. Заброшке хотят найти нового хозяина на торгах. Извещение об этом появилось на сайте мэрии.

Планировалось, что на Громова появится баня на 50 мест. Но, видимо, что-то у застройщика пошло не так, как планировалось. Площадь участка — 4500 кв. м, площадь самого объекта — 1406 кв. м. Сейчас степень его готовности составляет 55%. С 2018 года баня находилась в собственности у частного лица — Льва Георгиевича Комкина. Затем здание изъяли через суд для продажи его на торгах.

Пару лет назад недострой пытались продать за 20,8 миллиона рублей. Теперь цену снизили до 18,8 миллиона рублей. По данным сайта «Циан», примерно за такую стоимость в Ярославле продают трешки в ЖК «Ривьера Парк» на Которосльной набережной.

Торги назначены на 18 сентября, заявку на участие в аукционе можно подавать до 13 сентября.

Сейчас участок, на котором расположен недострой, предназначен для строительства бани на 50 мест с инженерными коммуникациями.