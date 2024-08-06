Старинная усадьба, а рядом — высотки: в Ярославле отдают под застройку участки рядом с домом-памятником

Рядом с историческим домом хотят настроить высоток Источник: Кирилл Поверинов











Во Фрунзенском районе Ярославля собираются застроить высотками территорию на Суздальской улице, неподалеку от усадьбы Коковцовых. Почти 10 лет здание значится объектом культурного наследия.

Усадьба Коковцовых (также допустим вариант Коковцевых. — Прим. ред.) считается типичным примером дворянской поместной усадьбы XVIII века. Она принадлежала знаменитому роду дворян Коковцовых. На территории имения расположены главный дом, каскад прудов и парк с аллеями. Интересные факты: после 1919 года в здании усадьбы квартировался полк, затем поочередно детский сад, библиотека, коммунальные квартиры. До 2011 года на втором этаже особняка располагался филиал ДК «Радий», на первом этаже — коммуналки. Несущая стена основного здания усадьбы накренилась настолько, что был риск обрушения дома, людей эвакуировали, а усадьба осталась стоять, с тех пор она практически пустует. Активисты устраивают на территории усадьбы субботники и культурные вечера.



Речь идет о пяти земельных участках на Суздальской улице: 91, 91а, 91б, 91в, 91г. Власти уже анонсировали торги на территории. Общая площадь пяти участков составляет больше 30 тысяч квадратных метров. Вид разрешенного использования для всех — «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». То есть там можно возводить дома от 10 до 14 этажей.

1 из 5 Источник: мэрия Ярославля

Торги пройдут 4 сентября. Заявки на них будут принимать до 18:00 1 сентября. Судя по документам, начальную цену аукциона на пять участков установили в соответствии с ежегодной арендной платой: 18 миллионов 704 тысячи 910 рублей 53 копейки, 9 миллионов 256 тысяч 251 рубль 56 копеек, 11 миллионов 648 тысяч 153 рубля 78 копеек, 10 миллионов 687 тысяч 898 рублей, 10 миллионов 359 тысяч 878 рублей 70 копеек. Срок аренды на участки указан разный. Часть из них, согласно документам, сдается в аренду на 128 месяцев (чуть больше десяти лет), а один — на 104 месяца.

Также разработаны проекты планировки территории, ограниченной улицами: Суздальской, Доронина, Пожарского и южной городской чертой во Фрунзенском районе.

Старинную уже давно усадьбу обступают новостройки. С 2016 года известно, что приусадебная территория дополнит новый микрорайон Новоселки. Ярославцы хотели сохранить древний памятник, но голосование в районной администрации прошло иначе. Вместе с жилыми многоэтажками власти обещали два детских сада, школу и парк. При презентации инициативы отмечалось, что этот проект позволит восстановить увядающую усадьбу. К 2023 году там появилась малосемейка, однако дальнейший проект по застройке территории вокруг не был реализован.



Также напомним, что в 2019 году велись разговоры о возможности реставрации усадьбы за счет федеральных денег, однако летом 2020 года двухэтажное здание площадью 779,2 квадратного метра, а также земельный участок площадью 4220 квадратных метров выставили на аукцион с начальной ценой 32 миллиона 86 тысяч рублей.

