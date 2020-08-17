Активисты потребовали от губернатора не допустить застройку рядом со старинной усадьбой

От губернатора потребовали не допустить застройку рядом с усадьбой
На сайте Change.org активист Владимир Лопатин создал петицию с обращением к губернатору области Дмитрию Миронову, чтобы территорию перевели в рекреационный статус, а в будущем создали ландшафтный парк.
— На данной территории во взрослом состоянии произрастают 15 видов деревьев и 15 видов кустарников, — написал в петиции Владимир Лопатин. — При вдумчивом рассмотрении становится понятно, что база для парка уже заложена природой и временем. Давайте не будем разбрасываться тем, что есть. На данной территории есть река Дунайка, впадающая в Волгу. Для обустройства парка — это бесспорный плюс. В непосредственной близости от данной территории расположен памятник культурного наследия усадьба Коковцовых. Понятие русская усадьба неразрывно связано с парками и садами. Что было «затоптано» в течение XX века городом, может быть возвращено усадьбе через парк.
Также активист говорит о том, что у 15 тысяч жителей пятого микрорайона Ярославля нет рядом с домом парка и территория возле усадьбы может стать прекрасным местом отдыха.
С активистом, создавшим петицию, согласилась и градозащитница Ольга Мазанова.
— Усадьба Коковцевых — единственный в Ярославле такого рода архитектурно-ландшафтный памятник, усадьба с системой прудов, — сказала Ольга Мазанова. — Необходимо сохранить его в природном ландшафте, уберечь от застраивания многоэтажками, снизить угрозу антропогенного воздействия на ярославскую жемчужину, красивейший парк усадьбы Коковцевых в пойме реки Дунайки.
Сейчас петицию подписали почти 250 человек.
Напомним, год назад велись разговоры о возможности реставрации усадьбы Коковцевых за счёт федеральных средств, но этим летом двухэтажное здание площадью 779,2 квадратных метра, а также земельный участок площадью 4220 квадратных метров выставили на аукцион с начальной ценой 32 миллиона 86 тысяч рублей.