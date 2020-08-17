Активисты потребовали от губернатора не допустить застройку рядом со старинной усадьбой

Также активист говорит о том, что у 15 тысяч жителей пятого микрорайона Ярославля нет рядом с домом парка и территория возле усадьбы может стать прекрасным местом отдыха.



С активистом, создавшим петицию, согласилась и градозащитница Ольга Мазанова.



— Усадьба Коковцевых — единственный в Ярославле такого рода архитектурно-ландшафтный памятник, усадьба с системой прудов, — сказала Ольга Мазанова. — Необходимо сохранить его в природном ландшафте, уберечь от застраивания многоэтажками, снизить угрозу антропогенного воздействия на ярославскую жемчужину, красивейший парк усадьбы Коковцевых в пойме реки Дунайки.



Сейчас петицию подписали почти 250 человек.



Напомним, год назад велись разговоры о возможности реставрации усадьбы Коковцевых за счёт федеральных средств, но этим летом двухэтажное здание площадью 779,2 квадратных метра, а также земельный участок площадью 4220 квадратных метров выставили на аукцион с начальной ценой 32 миллиона 86 тысяч рублей.

