Десять усадеб в Ярославской области собираются отреставрировать за федеральные деньги

Десять усадеб в Ярославской области планируют отремонтировать по федеральной программе «Возрождение усадеб». Возможность отреставрировать старинные дома директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев обсудил на встрече с председателем правительства России Ольгой Голодец, министром культуры Владимиром Мединским, председателем совета Ассоциации владельцев исторических усадеб Михаилом Лермонтовым.



— В прошлом году мы провели масштабную инвентаризацию, — сказал Александр Филяев. — На территории Ярославской области сохранилось более 300 усадеб, из них более ста нуждаются в реставрации. Мы подготовили предложения о включении в данную программу десяти усадеб, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

