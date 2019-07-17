18 июля четверг
СЕЙЧАС +16°С
usd 62.95
eur 70.56
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Город

Десять усадеб в Ярославской области собираются отреставрировать за федеральные деньги

Среди претендентов старинные дома в Рыбинске и Ярославле

Поделиться

1 246
Обсудить

В регионе больше 300 усадеб и треть из них нуждается в ремонте

Фото: правительство Ярославской области

Десять усадеб в Ярославской области планируют отремонтировать по федеральной программе «Возрождение усадеб». Возможность отреставрировать старинные дома директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев обсудил на встрече с председателем правительства России Ольгой Голодец, министром культуры Владимиром Мединским, председателем совета Ассоциации владельцев исторических усадеб Михаилом Лермонтовым.

— В прошлом году мы провели масштабную инвентаризацию, — сказал Александр Филяев. — На территории Ярославской области сохранилось более 300 усадеб, из них более ста нуждаются в реставрации. Мы подготовили предложения о включении в данную программу десяти усадеб, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Среди претендентов на федеральное финансирование — усадьба Коковцевых в Ярославле и ансамбль загородной усадьбы Михалковых в Рыбинске.

ТЕКСТ

ТЕГИ

усадьба

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!