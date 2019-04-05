Секрет раскрыт: власти признались, кем устроили приезжего чиновника в мэрию Ярославля

После долгого молчания в мэрии Ярославля наконец признались, кем устроили на работу приезжего чиновника Александра Асриянца. Сам мэр отказывался называть его должность, когда об этом его открыто спрашивали журналисты на пресс-завтраке.

Александр Асриянц начал ходить на работу в мэрию в декабре 2018 года. Когда он только приехал в Ярославль, стал советником мэра и вошёл в совет директоров крупного городского актива «Вознесенский». О нём известно немного: он работал с Владимиром Волковым, когда того назначили мэром Переславля-Залесского. Сам 34-летний чиновник из Москвы. Затем неожиданно в Сеть попал документ, подписанный чиновником от имени заместителя мэра Ярославля, а на сайте мэрии на несколько минут его фото появилось в графе заместителей. Но тогда в администрации города признались, что это ошибка, и Асриянц не работает заместителем мэра.