Секрет раскрыт: власти признались, кем устроили приезжего чиновника в мэрию Ярославля

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Александр Асриянц ходит на работу в мэрию с декабря 2018-го
Фото: муниципалитет Ярославля
После долгого молчания в мэрии Ярославля наконец признались, кем устроили на работу приезжего чиновника Александра Асриянца. Сам мэр отказывался называть его должность, когда об этом его открыто спрашивали журналисты на пресс-завтраке.
Александр Асриянц начал ходить на работу в мэрию в декабре 2018 года. Когда он только приехал в Ярославль, стал советником мэра и вошёл в совет директоров крупного городского актива «Вознесенский». О нём известно немного: он работал с Владимиром Волковым, когда того назначили мэром Переславля-Залесского. Сам 34-летний чиновник из Москвы. Затем неожиданно в Сеть попал документ, подписанный чиновником от имени заместителя мэра Ярославля, а на сайте мэрии на несколько минут его фото появилось в графе заместителей. Но тогда в администрации города признались, что это ошибка, и Асриянц не работает заместителем мэра.
Оказалось, что всё-таки работает. Мы отправили запрос в мэрию, на который нам ответили следующим образом:
— По поручению мэра города Ярославля информирую Вас, что Асриянц Александр Рачикович является сотрудником мэрии Ярославля с 22.10.2018 и в настоящее время замещает должность заместителя мэра по вопросам имущественной и правовой политики.
Мы посчитали, что с новым мэром в Ярославль приехало немало новых чиновников, особенно из Подмосковья. Рассказываем о кадровой чехарде в администрации подробнее.