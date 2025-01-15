«В течение двух лет нам придется собирать мазут». Как произошла экологическая катастрофа в Черном море и кто за нее ответит

Последствия катастрофы ужасают Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Месяц назад в Черном море произошла катастрофа таких масштабов, каких в современной России еще не было. Тысячи тонн мазута попали в воду и вызвали тяжелейшие последствия — от загрязнения пострадали тысячи птиц и дельфинов, а уникальные песчаные пляжи Анапы оказались под слоем нефтепродуктов. Сложно подсчитать и экономический ущерб от чрезвычайной ситуации — туристический сезон находится под угрозой, а ущерб окружающей среде нанесен колоссальный. Наши коллеги из 93.RU вспоминают основные вехи случившегося и ищут ответы на главные вопросы случившейся катастрофы.

Идеальный шторм

15 декабря 2024 года около 09:00 поступило сообщение о том, что грузовое судно «Волгонефть-212» потерпело бедствие в Керченском проливе, в нескольких километрах от берега, из-за 7-балльного шторма. Волны достигали 9 метров, а скорость ветра превышала 20 м/с. Спустя пару часов стало известно, что бедствие терпит еще одно похожее судно — «Волгонефть-239».

Видео с места ЧП Источник: 93.RU

В корпусе «Волгонефти-212» образовалась пробоина, после чего корабль разломило пополам и он стал идти ко дну. У «Волгонефти-239» тоже сломался корпус на две части. После полученных повреждений корабль лег в дрейф. Кормовую часть танкера позже выбросило на мель в районе мыса Панагия в границах морского порта Тамань.

На борту 212-го находились 13 человек, один из которых погиб, а остальные были эвакуированы и госпитализированы. Экипаж «Волгонефти-239», состоящий из 14 человек, был спасен в полном составе.

Кто допустил аварию?

Экипаж «Волгонефти-212» планировал выгрузить груз в порту Кавказ до 25 ноября, чтобы успеть уйти из Керченского пролива в Азовское море (документы на пребывание в порту действовали до 30 ноября). Однако выгрузка застопорилась: то погода мешала, то разгружали другие корабли.

По словам капитана «Волгонефти-239», попавшего в ту же ситуацию, задержка с разгрузкой произошла из-за приоритетной разгрузки танкеров «Роснефти» в обход очереди. Не «помогла» даже поломка котла, о которой заявил капитан в порт, чтобы пройти в свою очередь.

Часть корабля села на мель, другая — затонула Источник: пресс-служба Минприроды











При этом вернуться в свой порт танкеру было нельзя из-за отсутствия разрешения Российского классификационного общества, выдаваемого только пустым судам. Переписка между сотрудником транспортной компании и заказчиком подтверждает приоритет «Роснефти» при разгрузке, по данным телеграм-канала «База».

В последний день действия транспортных документов кораблю дали команду идти на выгрузку. Судно встало в перегрузочный район порта Кавказ, но мазут никак не выгружали. Так оба судна простояли до дня шторма.

При этом танкеры данного типа, «река — море», предназначены для эксплуатации на реках, водохранилищах и ограниченно в прибрежных морских районах. Они не были рассчитаны на плавание в шторм.

Максимально допустимая высота волны для «Волгонефти-212» — 2,5 метра, а для «Волгонефти-239» — не больше 2 метров. В море волны высотой более 2,5 метра могут приподнять судно на носу и корме и оставить его без поддержки в средней части судна, что может привести к повреждению конструкции.

Еще одно видео с места крушения Источник: 93.RU

Кстати, в день крушения танкеру с номером 212 исполнилось 55 лет. А «Волгонефть-239» эксплуатировалась с 1973 года.

Кто владел кораблями?

Владельцами танкеров являются пермская компания «Кама шиппинг» (212-й) и московская «Волгатранснефть» (239-й). Они были приписаны к портам Астрахани и Санкт-Петербурга. Оба судна ходили под российским флагом.

«Кама шиппинг» зарегистрирована в феврале 2016 года, гендиректор — Константин Сельков, учредители — Лариса Фролова и Константин Сельков. Выручка за 2023 год составила 228,1 миллиона рублей, убыток — 14,5 миллиона.

«Волгатранснефть» зарегистрирована в 2009 году. Гендиректор — Ирина Сомова. Выручка за 2023 год составила 89,8 миллиона рублей, убыток — 61,3 миллиона.

Известно, что рулевым «Волгонефти-239» была 26-летняя выпускница саратовского колледжа водного транспорта Анастасия Юденко. Она сама сообщила о ЧП в соцсетях и выложила видео с надписью: «Мама, я домой».

Пятна мазута на прибрежной линии Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











«Экологическая беда»

«Волгонефть-212» перевозила 4,9 тысячи тонн мазута (при максимальной грузоподъемности 4,8 тысячи тонн), а «Волгонефть-239» — 4,3 тысячи тонн. В результате крушения в море попало значительное количество нефтепродуктов.

По данным Морспасслужбы, речь шла о 3750 тоннах. Это также косвенно подтвердил позже президент России Владимир Путин, заявив, что вытекло около 40%. Но к 3 января Минтранс РФ уменьшил масштаб, сообщив, что в море оказалось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

При этом в первые несколько дней не были организованы действия по предотвращению распространения мазута. Хотя 16 декабря в Темрюкском районе ввели режим повышенной готовности, вплоть до утра 17 декабря власти Краснодарского края и Анапы в частности не подтверждали, что нефтепродукты достигли берега.

Однако когда начали появляться сообщения очевидцев с видео, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев официально подтвердил этот факт. Позже он уточнил, что мазут вынесло на несколько десятков километров береговой линии от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе.

Общая протяженность пострадавшего участка побережья составила около 50 километров. И только 19 декабря, спустя несколько дней после крушения, в морском порту Анапы установили дополнительные боновые заграждения для защиты акватории.

Еще одно видео с пятнами мазута в Анапе Источник: Юрий Озаровский / T.me

В тот же день президент России Владимир Путин провел прямую линию «Итоги года — 2024», на которой его спросили о крушении кораблей. Он заявил, что произошла «экологическая беда», и передал мнение правоохранительных органов, что суда во время шторма якобы встали на якорь не там, где положено.

Глава страны добавил, что власти Краснодарского края организовали всё, что нужно для ликвидации последствий ЧП.

25 декабря на Кубани ввели краевой режим ЧС, а 26 декабря — федеральный режим ЧС, спустя 11 дней после крушения танкеров. О последнем попросил губернатор Кондратьев. Тогда же глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации ЧС. А 27 декабря сообщили, что вокруг кормовой части «Волгонефти-239», находящейся на мели, возвели 250 метров боновых ограждений.

К 8 января в Крыму обнаружили 50 мест выброса мазута.

Новый разлив мазута на черноморском побережье произошел 10 января. Нефтепродукты вытекли из кормовой базы танкера «Волгонефть-239», которая села на мель.

Площадь разлива, по данным Минтранса, составила 2,8 тысячи кв. м. Общая протяженность выброса мазута от кормы корабля до побережья Краснодарского края составила около 300 метров. На месте разлива для его локализации установили несколько уровней боновых заграждений, устроили подъездную дорогу для сбора и вывоза нефтепродуктов.

Добровольцы собирали мазут в такие мешки Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Волонтеры пришли первыми

Первые активные действия по привлечению волонтеров и техники начались с 16 декабря, когда была организована телеграм-группа «Разлив нефти в Черном море», которая быстро набрала популярность среди местных жителей и волонтеров.

Утром 17 декабря власти развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах. На место направили группы регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС России — 267 человек и 50 единиц техники.

При этом, по данным краевого оперштаба, вечером 17 декабря основную силу всё же составляли волонтеры — около 600 человек. На следующий день появилась информация о том, что на побережье отправят бюджетников — среди 400 «волонтеров» из Темрюкского района были сотрудники администрации, муниципальных учреждений, предприятий муниципалитета, молодежь и казаки. Впоследствии эта практика сохранилась, и власти направляли к морю бюджетников из других муниципалитетов.

Один из этих ребят приехал из Екатеринбурга в гости, но не смог пройти мимо беды Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Организация уборки нефтепродуктов, особенно в первые дни, заметно хромала. Многие волонтеры, да и привезенные бюджетники, а также спасатели (это видно на кадрах оперштаба) использовали только тканевые перчатки, что категорически запрещено в данном процессе. Практически никто не носил защитные маски и тем более спецкостюмы. Более того, мелкие куски мазута часто собирали руками, повышая риск угрозы собственному здоровью.

У тех, кто работал без респираторов, появились типичные симптомы: тошнота, головная боль, резь в глазах. Многие сообщали о том, что работа была тяжелой как физически, так и морально. 23 декабря министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в контексте информации о вреде мазута сообщил, что пять человек обратились за медицинской помощью.

Волонтеры говорят, что техники поначалу не хватало Источник: пресс-служба мэрии Анапы











Вывоз мазута

Технику для вывоза замазученного песка начали присылать 18 декабря. Первоначально это было 15 самосвалов. На следующий день появилась информация, что муниципалитеты предоставили 70 спецмашин, а всего на пляжах будет работать 200 единиц техники. При этом процесс вывоза песка в первые дни вызывал вопросы — куда всё это отправляется?

21 декабря оперштаб Кубани сообщил, что сертифицированный полигон предприятия «Биопотенциал» в хуторе Белом Темрюкского района принимает песок. А 23 декабря в оперштабе заявили, что отходы увозят на специальную площадку в промзону Анапы, а оттуда — на полигоны для обеззараживания и утилизации. Она находилась на улице Смолянка, 24, в 10 метрах от жилых домов. Это вызвало возмущения местных жителей, и процесс пообещали прекратить 26 декабря.

В конце концов новую площадку в 2,8 га организовали 28 декабря в хуторе Воскресенском. По заверениям властей, новая зона полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора. Замазученный песок, который привозят сюда, планируется вывезти на утилизацию и обеззараживание в течение 2–3 месяцев.

У площадки асфальтобетонное основание толщиной 15 см для предотвращения попадания нефтепродуктов в почву. По периметру выполнена обваловка, чтобы даже дождь не вымыл нефтепродукты за пределы площадки.

Мертвые дельфины

По последним данным, в результате разлива мазута пострадали минимум 5,6 тысячи птиц. Это только те, кого нашли. Замазались нефтепродуктами и местные собаки. Обитателей моря катастрофа задела сильнее — уже более 60 дельфинов обнаружили мертвыми, хотя достоверно связь с ЧП подтверждена в половине случаев. Чаще всего это азовки — краснокнижный вид.

Именно волонтеры организовали штаб для спасения пернатых — люди круглосуточно отмывали птиц от мазута, чтобы впоследствии передать на реабилитацию. Причем долгое время это делали на базе автомойки.

Волонтеры спасли тысячи птиц Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Волонтеры сообщали о нехватке ресурсов и необходимого оборудования для эффективной работы. Государственных пунктов с профессиональными ветеринарами так и не было открыто — вся работа легла на волонтеров. 8 января открыли новый единый центр по спасению птиц, на базе одного из анапских пансионатов. Но и там работают добровольцы.

Более того, со временем появились проблемы во взаимодействии волонтеров и властей. Дело в том, что первые начали жаловаться на людей из «министерств» и прочих ведомств, которые стали забирать отмытых от мазута птиц, но при этом их выпуск происходил буквально через неделю.

Эксперты неоднократно заявляли, что этого категорически нельзя делать, поскольку с мазутом у пернатых смывается жизненно необходимый жировой слой. Отмытая птица должна пройти длительную реабилитацию, и выпуск порой может быть намечен на весну, а то и на лето.

Всего от разлива нефти могут пострадать около 50 краснокнижных видов.

Предстоящий курортный сезон в Анапе остается под вопросом Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Что грозит природе?

В мазуте сконцентрировано большое количество канцерогенных веществ, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду и людей. Сейчас, когда большие скопления нефтепродуктов в основном ликвидированы, осталась проблема мелких частиц. Их вымывает на берег, но летом при высоких температурах она начнет плавиться и проблема вернется.

Сейчас проблему пытаются решить, используя простую сельскохозяйственную полипропиленовую сеть. Она применяется на воде и в прибрежной полосе. Но что делать с теми частичками, что остались в песке на пляжах, — большой вопрос. Волонтеры в единичных случаях используют грабли с сеткой и пластиковые коробки с дырками, чтобы просеивать песок, но общего решения нет.

21 декабря губернатор Кубани заявил, что на очистку побережья уйдет месяц, а к курортному сезону нефтепродуктов на пляжах уже не будет. А уже через пару дней сказал, что мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта.

А 31 декабря первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась заявил, что «если не будет новых выбросов мазута, основной фронт работ будет завершен в течение недели». Но уже 1 января в Анапе в результате шторма произошло именно то, чего опасались, и общая площадь загрязнения выросла до 63 километров.

На берег выбрасывает десятки мертвых животных Источник: Волонтер Дарья / личный архив

По мнению экологов, произошедшее будет иметь последствия еще долгие годы.



— Полагаю, что в течение двух следующих лет нам придется собирать мазут в Черном и Азовском морях. Ожидаю, что только в 2027 году концентрация углеводородов снизится до предельно допустимых значений, а на полную очистку, которую доделают бактерии, потребуется еще лет 10 как минимум, — заявил эколог и ведущий экопроекта «Сортировочная» Георгий Каваносян.

Эксперты утверждают, что катастрофа сильно повлияет на популяцию рыб и отразится на вылове. Нефтепродукты будут постепенно распадаться, часть из них будет потребляться бактериями, часть — попадать в пищевые цепочки, отравляя живые организмы. Также мазут уже проник в почву, что делает ее непригодной для жизни растений и почвенной микрофлоры.

Кроме того, у тех, кто был занят на уборке мазута, со временем могут появиться проблемы со здоровьем. Вдыхание вредных паров и непосредственный контакт с нефтепродуктами будут иметь последствия, однако по понятным причинам проконтролировать масштаб данной проблемы будет сложно: за этим никто не следит.

И как уже было сказано выше, мазут будет продолжать выбрасываться на очищенные пляжи, поскольку его «залежи» сейчас находятся на дне моря. То есть летом потребуется повторная уборка.

Все эти пятна приходится убирать вручную Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Экономические последствия

В Краснодарском крае на ликвидацию последствий разлива мазута было выделено 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда. Об этом 26 декабря сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В 2024 году выделено 400 миллионов рублей, в 2025 году — 800 миллионов. Куда пойдут эти деньги?

Вывоз загрязненного грунта и его утилизация с обеззараживанием на специализированных предприятиях. По оценке министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, объем грунта, который подлежит утилизации, может составить до 200 тысяч тонн. Кстати, по последним данным, вывезено уже 139 тысяч тонн.

Восстановление дорожной сети Анапы и Темрюкского района, на которую пришлась серьезная нагрузка из-за работы тяжелой техники. Региональному Минтрансу совместно с муниципалитетами поручено оценить ущерб и подготовить документы для финансирования восстановления дорог и улиц. Средства на эти цели также будут заложены в бюджет региона.

Восстановление уникальных песчаных дюн в районе Анапы, поврежденных выбросом мазута.

Также есть серьезные опасения по поводу предстоящего туристического сезона. Предсказать, сколько людей откажется от поездки на черноморское побережье в этом году и как это ударит по сборам курортов, мало кто решается. Но, как рассказали 93.RU в Российском союзе туриндустрии, владельцы и топ-менеджеры отелей, которые расположены на загрязненных мазутом участках, ситуацию пока не комментируют. ЧП пока не повлияло на бронирование туров летом, но это связано в том числе и с тем, что в декабре продажи традиционное небольшие. Эксперты надеются на то, что нефтепродукты с пляжей уберут до старта активных продаж.

Кто виноват?

Были возбуждены два уголовных дела. Изначально оба были по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (статья 263 УК РФ). Однако дело по «Волгонефти-212» позже переквалифицировали на более тяжкий состав (часть 2 статьи 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа.

Капитана танкера «Волганефть-212» арестовали на два месяца. За гибель одного из членов экипажа (часть 2 статьи 263 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Капитан «Волганефти-239» отправлен под домашний арест, также на два месяца, ему грозит до двух лет лишения свободы (часть 1 статьи 263 УК РФ). Оба пробудут под стражей до 17 февраля.

Так выглядело мазутное пятно около танкера Источник: Макс Анапский / T.me











По итогам расследования крушения танкеров пермская госинспекция труда наложила штраф на ООО «Кама шиппинг» за необучение экипажа танкера нормам охраны труда и оказанию первой помощи.

В Минтрансе России рассказали, что оба судна находились в проливе без лицензии на перевоз опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Танкеры «Волганефть» нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что собственники судов возьмут на себя ответственность по подъему и утилизации аварийных танкеров, а также возместят экологический ущерб. Что касается потенциальных убытков для курортов — об этом пока речи не идет.

Кроме того, следователи планируют оценить действия экипажа в сложных метеоусловиях, проверить состояние самих танкеров и качество их обслуживания. Они, в частности, проверят, как и когда суда были приобретены, на каких условиях и где проходили ремонт.