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Экономика эксклюзив Зря копили: покупатели потеряли десятки тысяч рублей из-за новогодней акции в «М.Видео» — что случилось и как вернуть деньги

Зря копили: покупатели потеряли десятки тысяч рублей из-за новогодней акции в «М.Видео» — что случилось и как вернуть деньги

Клиенты жалуются на дезинформацию

520
4 комментария

Люди не могут вернуть бонусы для покупок

Источник:

Из личных кабинетов покупателей «М.Видео» исчезли все накопленные баллы. Об этом клиенты пожаловались в соцсетях магазинов бытовой техники. Разберемся, что произошло с программой лояльности.

В начале года «счета» покупателей обнулились. Многие недосчитались десятков тысяч бонусов, где каждый равен одному рублю скидки.

Клиенты жалуются на потерю баллов

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В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» объяснили Городским медиа, что произошло. В начале декабря компания запустила акцию «Новогоднее удвоение». Баллы клиентов удвоились. Также за все покупки в декабре были начислены двойные бонусные баллы в январе. Помимо этого, всем клиентам были начислены дополнительные 1000 рублей бонусных баллов 3 января.

Однако срок действия бонусов сократили. Представители сети магазинов заверили, что оповещали покупателей о нововведении. По ранее установленным же правилам баллы должны были списаться только через несколько месяцев вне зависимости от проходящих акций.

— Компания давала подробную коммуникацию об акции «Новогоднее удвоение» в начале декабря в формате баннеров на сайте и в мобильном приложении и публикаций в СМИ, пуш-уведомлений и смс-рассылок, а также сообщений по e-mail. Клиенты могли использовать бонусные баллы в декабре, как и раньше, списав до 30% стоимости товара в любом магазине «М.Видео» и «Эльдорадо». При этом срок действия бонусных рублей был ограничен 31 декабря, — объяснили в пресс-службе. Они отметили, что вправе менять правила в одностороннем порядке.

При этом клиенты сети заверили, что их не предупредили о том, что баллы должны сгореть. В качестве доказательства они предоставили в редакцию Городских медиа скриншоты оповещений от «М.Видео».

Писем на почту о новой программе сети магазинов не было

Источник:

Смс от «М.Видео» не поступало

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В компании решили пойти навстречу. Они обещали рассмотреть обращения в индивидуальном порядке.

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Комментарии
4
Гость
1 час
ХА-ХА-ХА. Думаю такое сейчас во всех сетях проделают.
Гость
1 час
чего орать и оправдываться. М Видео вот вам лайфхак, выпустите релиз, что прошла акция "Новогоднее обнуление" в честь верховного руководителя сверхдержавы. И все баллы перечислены на СВО. Никто и слова вам не скажет .
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