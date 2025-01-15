В Ярославле построят ледовый ФОК. Где возьмут денег

Градоначальник встретился с журналистами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в 2027 году планируют построить ледовый ФОК. Об этом днем 15 января заявил мэр города Артем Молчанов во время пресс-завтрака с журналистами. Он сообщил, что на проект выделили федеральные средства.

— Мы на 2027 год получили объемы федерального финансирования для строительства в Ярославле ледового ФОКа. Это, на наш взгляд, важнейшая тема, у нас город, который имеет огромную потребность в ледовом спорте. Это у нас замечательные успехи и в сфере хоккея, и фигурного катания. Ну и, конечно, шорт-трек, где ребята показывают высочайшие результаты, — рассказал градоначальник.

По словам Артема Молчанова, потребность в подобных объектах в городе растет.

— Это хорошо, когда ребята приходят в спортивные секции, хотят заниматься, когда у нас есть дефицит, — рассказал градоначальник.

Власти уже начали подготовку по выбору земельного участка под ледовый ФОК и подбор проекта из подтвержденных лимитов на 2027 год.