Никто не хочет, как в 90-е. Серьезный ответ профессора экономики на вопрос, заморозят ли банки вклады граждан

Опять встал вопрос, где хранить деньги Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Слух о том, что государство вот-вот заморозит вклады граждан в банках, чтобы использовать деньги на них для покрытия дефицита бюджета и финансирования его закрытых статей, появился еще до Нового года. Глава ЦБ после праздников выступила с официальным опровержением, но властям у нас верить не привыкли. Так что «Фонтанка» обратилась к серьезному специалисту, далекому от власти, чтобы он оценил экономический эффект от такого шага и честно ответил на вопрос: может ли случиться заморозка и в каком случае?

53 645 344 000 000 рублей лежит на банковских депозитах физлиц Банк России на 28.12.2024

Удочку с идеей заморозки вкладов еще в ноябре 2024 года закинул не кто-нибудь, а доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Его логика была такой: сейчас ставки по депозитам высокие. Когда они начнут снижаться, люди станут массово забирать их из банков и тратить, из-за чего инфляция пойдет вверх. Именно чтобы сдержать ее, якобы государство и может пойти на ограничения выдачи депозитов.

На банковских депозитах граждан России к Новому году лежало более 53,6 трлн рублей. Это больше, чем все запланированные на следующий год расходы государства. Притом что реальный дефицит, который чиновники будут покрывать за счет внутренних заимствований — облигаций, в 45 раз меньше, чем сбережения граждан.

Источник: Денис Лебедев / «Фонтанка»











Иными словами, денег россиян, лежащих в банках, с лихвой хватит, чтобы обеспечить все потребности страны на год, и еще останется. Разумеется, депозиты граждан — далеко не единственные деньги, которыми располагают банки. У них также есть депозиты предприятий, и еще они сами активно занимают друг у друга и у государства.

При этом финансовая система России устроена таким образом, что деньги граждан не лежат в банковских сейфах — они отдаются банками в кредит, в первую очередь юрлицам, под процент больший, чем процент по депозитам. Таким образом банки и зарабатывают себе на жизнь. И именно так происходит круговорот денег в системе. Вы даете их банку, он передает их производителю молока на расширение производства, вы покупаете молоко, а молокозавод из увеличившейся выручки возвращает банку кредит, и за счет этого через определенный срок вы можете забрать свой депозит с процентами.

Источник: Денис Лебедев / «Фонтанка»











Заморозка вкладов и присвоение их государством мгновенно оборвет цепочку денежного круговорота и остановит экономику. Банки не смогут кредитовать предприятия, те не смогут развиваться. Всё почти мгновенно встанет.

Но это лишь первый и самый очевидный эффект от заморозки вкладов. Очевидно, что после такого люди перестанут нести новые депозиты банкам. Более того, начнут опасаться держать у них деньги даже на текущих счетах. За считаные месяцы страна вернется в 1990-е. Не в смысле с разгулом преступности, а к исключительно наличному и бартерному (в случае с предприятиями) расчету.

Нетрудно догадаться, что это приведет к краху старательно выстроенной за последние пару десятилетий архитектуры налоговой системы. Если вы получаете зарплату не на счет в банке (который старательно докладывает налоговой обо всех ваших доходах), а в конверте, а уж тем более продукцией собственного предприятия, ФНС просто не увидит этих денег и не сможет так же легко, как сейчас, брать налоги с граждан и фирм. Соответственно, мгновенно рухнет и доходная часть бюджета. А второй раз заморозить вклады, чтобы его пополнить, уже не получится: деньги-то в банки никто не понесет.

«Фонтанка» спросила профессора Европейского университета в Петербурге, кандидата экономических наук Юлию Вымятнину, почему именно заморозка вкладов — плохая идея и есть ли хоть какой-то смысл в такой операции.

— Есть ли экономический смысл в заморозке вкладов физлиц в нынешних условиях? В какой — теоретической — ситуации такой шаг мог бы быть оправдан и насколько сейчас ситуация далека от этого?

— Никакого смысла в заморозке вкладов нет. Это лишит граждан доверия к банковской системе и к рублю, доверия, которое выстраивалось очень долго и которое, кажется, наконец появилось. Достаточно отметить, что даже в марте 2022 года граждане вернули обратно в банковскую систему почти все те деньги, которые сняли в первые несколько дней после начала СВО.

Почему так важно доверие? Потому что современная денежная система фиатных денег основана на доверии — люди доверяют государству и банкам. Государству — в том, что оно будет регулировать банки и следить за их деятельностью, банкам — что они будут следовать указаниям регулятора и ответственно себя вести. В итоге мы имеем систему, в которой деньги нормально перемещаются от одних экономических агентов (людей или фирм) к другим.

Что бывает в отсутствии такого доверия (и нормально функционирующей банковской системы), мы видели в 1990-е: банки просто не проводили платежи, часто именно вследствие этого невозможно было выплачивать зарплату. В итоге процветал бартер, экономика не развивалась, а выживала.

Сейчас мы имеем развитую экономику, развитую и отлично функционирующую финансовую систему, что позволяет нам справляться достаточно успешно с последствиями санкций. Заморозка вкладов полностью уничтожит эти сильные стороны. Поэтому нет никакой теоретической ситуации, когда заморозка вкладов была бы оправдана.

Если бы государству были остро нужны деньги, которые оно почему-то не смогло бы занять на рынке госдолга, оно могло бы просто напечатать их. Хотя это и означало бы разгон инфляции, это не в такой степени бы подрывало сложившееся доверие.

— В чем опасность для экономики страны в заморозке вкладов? Наша страна уже проходила такой этап — как тогда это решение отразилось на экономике и чему нас научило?

— Заморозка вкладов — полная утрата доверия к государству и к банковской системе. Любые деньги, которые будут появляться у людей, не будут направляться в банки, которые, выдавая кредиты, способствуют инвестициям и будущему развитию. Вместо этого люди будут покупать иностранную валюту, товары или недвижимость. Это сильно сужает возможности развития экономики и приводит к резкому падению благосостояния людей.

Ровно это мы и видели в 90-е, когда после заморозки вкладов в 1991 году люди лишились доступа к своим сбережениям и очень долго не доверяли банковской системе и государству.

СПРАВКА В 1990 году Совет министров СССР (глава Николай Рыжков) принял решение об изъятии денег со счетов Сбербанка. К тому времени граждане хранили там почти 370 млрд рублей, что было эквивалентно 30% ВВП страны. В нынешних условиях речь бы шла примерно о 56 трлн рублей, то есть примерно столько же, сколько сейчас граждане хранят на вкладах. Изъятые деньги планировалось позже вернуть, а пока направить на финансирование дефицита союзного бюджета. Однако в реальности деньги так никогда и не были возвращены. Изъятие денег со вкладов совпало с началом гиперинфляции в стране, из-за чего замороженные вклады стремительно обесценивались. Уже к декабрю 1992 года покупательная способность изъятой суммы обесценилась на 94%. Примечательно, что государство не просто так взяло деньги, а обещало через Сбербанк по ним платить проценты — конкретно 5% годовых. В условиях, когда уровень инфляции в 1992 году составил 2608%, это было, мягко говоря, несвоевременно. В 1993 году Борис Ельцин издал указ о начислении компенсации по замороженным вкладам в трехкратном размере. Правда, сперва эту меру отложили на год, а потом и вовсе про нее забыли. Впервые деньги со вкладов начали выдавать только в 1996 году, и то только по 1000 рублей и тем, кому в 1991 году было 75 лет и больше.

Заморозка 1991 года была сделана людьми, которые не понимали экономических законов и не представляли себе, что будет происходить со страной, с экономикой после такого решения. Сейчас руководство страны, финансового блока правительства, Банка России отлично понимает, как устроена современная экономика, как работает российская экономика, каковы те ограничения, которые нужно учитывать. Важнейшее из них — доверие. Можно отметить, что по сути единственное ограничение, которое появилось для физических лиц, — невозможность открывать счета в иностранной валюте и снять доллары и евро с какого-то момента. Это связано с внешними ограничениями на нашу финансовую систему, а не является результатом решения именно российских финансовых властей.

— Действительно ли физическая природа вкладов физлиц, то есть чисел в условной таблице в Excel, обеспеченных лишь резервами на счетах банков (такими же цифрами в таблице), не позволяет надеяться, что они реально могут помочь компенсировать дефицит госбюджета? И действительно ли эти вклады в виде пассивов банков и так уже участвуют в экономике страны в виде выданных банками кредитов и «забрать» их государство не может чисто физически?

— Действительно не получится забрать сбережения граждан и куда-то их направить. В современной экономике так не сработает (как не сработало и в 1991 году). Баланс банка должен сходиться — вклады в пассиве и кредиты в активе. Нельзя забрать вклады и использовать их на что-то другое, не отозвав кредиты.

Если отзывать кредиты, экономика встанет. Если просто переписать права собственности на вклады с граждан на государство, это однократно повысит доходы бюджета, но никак не будет способствовать ни развитию экономики в будущем, ни, естественно, стабильному наполнению бюджета.

— Как бы для государства складывался баланс положительных и отрицательных факторов от заморозки вкладов? Что бы лежало на одной чаше весов, а что — на другой, и какая бы перевешивала?

— Если бы государство зачем-то захотело устроить себе безумно веселую жизнь и подорвать экономику, заморозка вкладов могла бы быть хорошим решением. В результате мы бы получили откат в 90-е практически гарантированно: финансовая система потеряет свои конкурентные преимущества, онлайн-торговля встанет, кредиты будут отозваны, что приведет к остановке ряда проектов и банкротству компаний, ряд банков также обанкротится, так как спасти всех не удастся, инфляция разгонится, вернется бартер, производство упадет.

И всё это наложится не на развал советской системы, в которой, стоит отметить, не было огромного количества тех благ, которые мы привыкли считать само собой разумеющимися. Это наложится на существенное падение уровня жизни всей страны, которая в среднем живет значительно лучше, чем в СССР.