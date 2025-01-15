«Женщина в парикмахерской крикнула: „Предатели“»: как русская семья вернулась в Сибирь после 20 лет жизни в Германии

Семья Горовых с родственницей Источник: Зинаида Горовая











Валерий и Зинаида Горовые прожили в Германии более 20 лет, но в 2023 году внезапно для всех вернулись на родину в небольшой город Славгород в Алтайском крае. Наши коллеги из NGS22.RU узнали, почему другая страна так и не стала для них новым домом.

«У нас один разговор был — Россия и завод»

61-летний Валерий и 67-летняя Зинаида Горовые уехали из России в июне 2000 года. Как вспоминает Зинаида, тогда ей было 43 года и радиозавод, на котором она долгое время работала, закрыли.

— У меня тогда все родственники уехали в Германию. Я же всегда говорила, что никуда не уеду, но началась перестройка, завод перестал работать. Как говорится, рыба ищет, где глубже, так и человек — где лучше. Было решено ехать за границу, — рассказала она.

Покидать Россию семья решила всем составом: с четырьмя детьми в возрасте от 5 до 25 лет, зятем и двухлетней внучкой. Переехать удалось благодаря немецким корням матери семейства: Зинаида по происхождению — чистокровная немка, которая до семи лет не знала русского языка. В семье разговаривали на диалекте немецкого языка, поскольку вели происхождение от немцев-меннонитов, которые поселились в России еще при Екатерине II.

Семья жила в городе Аурих в Нижней Саксонии Источник: Зинаида Горовая











— Мы переехали туда без копейки в кармане. Деньги потратили на билеты. В Германии по приезде нас определили в лагерь, там мы пробыли несколько недель. Потом выделили четырехкомнатную квартиру с мебелью и дали немного денег, — вспоминает она.

Сам переезд дался семье непросто — сказывалось незнание языка и законов. Зинаида, как единственная немецкоговорящая, должна была отдуваться за всех.

— Когда мы проходили языковой тест, нам нужно было ответить на вопрос, что бы ты сделал, если бы выиграл миллион. Я написала, что вернулась бы в Россию и восстановила бы радиозавод. У меня тоска была постоянно по предприятию. Да и не только у меня, некоторые из моих коллег также оказались в Германии. Когда мы встречались, у нас один разговор был — Россия и завод, — поделилась пенсионерка.

Но Россия для Горовых осталась за тысячи километров, а перед ними были новое общество и новые люди со своим менталитетом. С годами семья ко всему привыкла, однако, как признается Зинаида, настоящих друзей среди немцев они так и не нашли.

В Германию семья переехала совсем без денег Источник: Зинаида Горовая

— Когда мы снимали квартиру, по соседству жили немцы. Они к нам любили заходить, всё им было интересно. Я что-то стряпала, носила им угощение, но меня никто никогда не угощал. И в гости тоже не звали, дальше порога просто не пускали, — вспоминает она.

Зинаида бралась за любую работу — нянчила детей, убирала дома и рестораны. Ее муж Валерий сначала был судостроителем, а после сокращения устроился на литейный завод. Там мужчина заработал себе меланому — рак кожи. После этого он был помощником электрика и делал ремонты в новостройках.

— Так, как я работала в Германии, я никогда не работала в России. Мы просто пахали. Все годы жизни там, даже уже на пенсии, до последнего дня я работала. Некоторые говорят, что в Германии деньги капают вместо дождя, — не верьте. Это не так, — отметила Зинаида.

«Валер, мы поедем домой»

За 23 года семья обустроилась в Германии — у них был большой двухэтажный дом в курортной зоне Нижней Саксонии. Они много путешествовали и успели побывать в Италии, Испании, Болгарии, Греции и Турции.

Сложились судьбы и у детей. Старшая дочь открыла частный дом престарелых. Другие также, казалось, смогли найти свое место в Германии. У всех есть работа, и на пособиях, как подчеркивает Зинаида, никто не сидит.

Первое время скучать по дому было просто некогда, нужно было обживаться и вливаться в новое общество. Однако тогда же, когда дела пошли в гору, по словам Зинаиды, у нее и появилась тоска по Славгороду.

— В одну из ночей я проснулась, и такая тоска взяла меня, что страшно захотела домой. Я разбудила мужа со словами: «Валер, мы поедем домой. Мы не дома». И уснула. Муж сначала предлагал перебраться в теплые края, в Ялту там или Сочи, но я не хотела опять оказываться на чужбине. Мы бы там от тоски сдохли, — подчеркнула Зинаида.

В Германии Зинаида и Валерий заработали на большой просторный дом, однако жить в нем не дала тоска по родному Славгороду Источник: Зинаида Горовая

Супруг поддержал решение Зинаиды. Желание поскорее оказаться в России заставило пару сразу выставить на продажу дом и собираться в дорогу.

— Дети уже взрослые — старшей 50, младшей 30. Мы их туда вывезли, помогали как могли. Теперь можно было подумать о себе. Пусть Славгород — это захолустье, там нет такой чистоты и такого комфорта, но дом есть дом. Конечно, без денег там делать нечего, но у нас было что продать, чтобы купить жилье, — рассказывает пенсионерка.

При этом, по ее словам, страха перед возвращением на родину после стольких лет в Германии у них не было.

Зинаида счастлива, что вернулась домой Источник: Зинаида Горовая











— Мы такие счастливые были, что мы отправляемся домой. Поехали своим ходом. Просто загрузили в машину всё, что смогли, и отправились в путь, — вспоминает она.

20 августа 2023 года Валерий и Зинаида Горовые приехали в Славгород, а к 11 сентября уже купили дом. Город встретил их хорошо, и никаких серьезных конфликтов на новом месте не было.

— Только одна женщина в парикмахерской крикнула: «Предатели». А я ей говорю, что я ее не предавала. Была бы у нее возможность — и она бы тогда уехала, не нужно зарекаться, — отметила жительница Славгорода.

«Тут мне даже дышится легче»

Семья быстро обустроилась на новом месте. Зинаида признается, что совсем не скучает по Германии, где прожила столько лет.

— Меня многие об этом спрашивают, как же я оставила свой дом. Он у меня очень красивый был, как теремок с картинки. Но у меня даже по нему нет тоски. Нет такого, чтобы он мне снился, — говорит наша собеседница.

Германия же, как подчеркивает Зинаида, больше чем за два десятка лет так и не стала для нее родной. Больше всего там, по ее словам, не хватало свободы.

— Тут мне даже дышится легче. Я на Яровое поехала, искупалась, полежала на песочке, а там даже море загороженное. Чтобы пройти на пляж, нужно заплатить. Тут ты захотел на рыбалку — поехал на озеро. А там тоже это платно. Ты сидишь, и тебе выпускают рыбу, — вспоминает она.

В стране, по ее словам, есть как свои плюсы — хорошие дороги, чистая вода, страховки, — так и минусы — высокие налоги и недоступная для многих медицина.

Ради переезда в Славгород Горовые всё продали в Германии Источник: Зинаида Горовая

— У меня заболело сердце, меня направили меня к кардиологу. Мне предложили записаться на прием в январе - феврале. Дело было осенью, и я подумала, что подождать можно, однако каково было мое удивление, когда мне сказали, что мне ждать не три-четыре месяца, а два года, — пожаловалась Зинаида.

Еще одна больная тема — налоги.

— Если ты зарабатываешь три тысячи евро, то получишь где-то две, остальное уйдет на налоги, — рассказала она.

Горовые живут в Славгороде второй год. С детьми и внуками, которые остались в Германии, они общаются по видеосвязи. Однако недавно младшая дочь Кристина тоже перебралась на ПМЖ в Алтайский край с двумя детьми — шестилетним сыном и восьмилетней дочкой.

После этого хлопот в семье добавилось. Детям делают российские документы и уже наняли репетитора, чтобы помочь им быстрее освоить русский язык.

— Я вот спрашивают дочку, которая почти всю жизнь там прожила: «Ты скучаешь по Германии?» А она в ответ: «Мама, абсолютно нет, даже вспоминать ее не хочется». Больше говорит, что скучает по своим друзьям в Германии, а не по самой стране, — отметила Зинаида.