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Экономика Ветеранам заплатят 80 тысяч рублей: Путин ввел новую единовременную выплату

Ветеранам заплатят 80 тысяч рублей: Путин ввел новую единовременную выплату

Пожилые получат новые бонусы

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2 комментария

Путин готовится к празднованию Дня Победы

Источник:

Российским ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей. Об этом решении президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании российского оргкомитета «Победа».

— Наш долг — делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной, — сказал Путин.

Путин учредил новую выплату

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Максимальную выплату получат фронтовики, их вдовы и малолетние узники концлагерей, отметил президент. Чуть меньше назначили труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, — по 55 тысяч рублей.

Также всем участникам Великой Отечественной войны присвоят звание почетного гражданина региона, города или муниципалитета.

— Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю, что его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках, — отметил Путин.

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что сейчас осталось только 7 тысяч ветеранов. По его словам, очень важно, чтобы каждый почувствовал внимание.

Белоусов заявил о важности поддержки фронтовиков

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Путин напомнил, что 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества в честь памяти о событиях Великой Отечественной войны. В этом году россияне будут отмечать 80-летний юбилей победы над нацизмом.

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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Меньше тысячи долларов, Таврический знает нам цену
Гость
6 минут
Можно еще всем, кто родился в XIX веке, по миллиону пообещать выплатить.
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