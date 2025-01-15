Ветеранам заплатят 80 тысяч рублей: Путин ввел новую единовременную выплату

Путин готовится к празднованию Дня Победы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Российским ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей. Об этом решении президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании российского оргкомитета «Победа».

— Наш долг — делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной, — сказал Путин.

Путин учредил новую выплату Источник: Kremlin.ru

Максимальную выплату получат фронтовики, их вдовы и малолетние узники концлагерей, отметил президент. Чуть меньше назначили труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, — по 55 тысяч рублей.

Также всем участникам Великой Отечественной войны присвоят звание почетного гражданина региона, города или муниципалитета.

— Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю, что его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках, — отметил Путин.

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что сейчас осталось только 7 тысяч ветеранов. По его словам, очень важно, чтобы каждый почувствовал внимание.

Белоусов заявил о важности поддержки фронтовиков Источник: Смотри / Telegram