30 тысяч, ребенок и ипотека. Как выживает слепая мать-одиночка на крошечные пособия — история

Анастасия и ее сын 7-летний Ермак. Они вдвоем живут в комнате в общежитии. С отцом ребенка женщина не общается Источник: Семен Громов / 72.RU











Анастасия Репетова начала слепнуть постепенно. У нее был сахарный диабет, и врачи предупредили, что это может привести к ухудшению зрения. С диагнозом женщина смирилась — до того как полностью ослепнуть, привыкала ходить с тростью. Сейчас в глазах Анастасии кромешная темнота.

Через несколько лет женщина родила ребенка и взяла комнату в ипотеку. Сейчас она справляется с воспитанием 7-летнего Ермака, бытом и расходами в одиночку. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как мать-одиночка выживает только на одни пособия.

Как живет тюменка в видео Источник: Семен Громов, Ксения Сергеева / 72.RU, Городские порталы

«Для меня нет сложностей и преодолений»

Редакция познакомилась с Анастасией в 2018 году. Тогда женщине было 35 лет и она только уехала от мамы и ее бесконечной опеки, и впервые в жизни начинала жить самостоятельно. Сама хотела заниматься сыном. Она вместе с ним до этого снимала квартиру. Шесть лет назад женщина надеялась получить жилье по социальному найму — она стоит на очереди с 2013 года.

Анастасия говорит: «Надеяться мне не на кого». Она сама ходит в магазин, готовит еду, убирается в комнате и делает с сыном домашние задания.

— Для меня нет сложностей и преодолений. Ко всему привыкла быстро. Есть моменты, когда с тростью начинаешь ходить, люди хотят тебе помочь. Но получается еще хуже. Допустим как-то я шла к эскалатору. Никак не могла дойти — стояла, прислушивалась. Женщина загребла меня в охапку и затолкнула на эскалатор. Не спросив нужно ли мне помочь, — рассказывает Анастасия.

Анастасия говорит, что перед глазами у нее кромешная темнота. Она ориентируется с помощью трости, иногда дорогу подсказывает сын Источник: Семен Громов / 72.RU











Два года назад ее доход был 23 тысячи — это пенсия по инвалидности и пособия на ребенка. Говорит, что этих денег хватало на аренду и на продукты. Вещи и что-то из еды приносили волонтеры. Сейчас, по словам женщины, помощи она не получает уже три года. Со временем квартира стала дороже, и Анастасия решила — дешевле будет купить жилье и платить ипотеку. Это был январь 2022 года.

— Снимать жилье стало тяжело, понадобилось свое. На «Авито» нашла комнату. Договорилась с риелтором, что я приеду в агентство. Не озвучивала, что я незрячая. Ипотечный брокер сразу одобрила для меня полтора миллиона. Это произошло за минуту, — говорит Анастасия.

Раньше с уборкой Анастасии помогали волонтеры Источник: Семен Громов / 72.RU











«У меня планы, как у Наполеона»

Анастасия выбрала комнату за 1 300 000 рублей в общежитии. Там есть ванная комната, а вот кухня и спальное место разделены шкафом. Ремонт после переезда не делали: голые стены исчерканы, в ванной нет двери.

За время нашего присутствия по комнате пробегали тараканы. Еще у семьи живет хомяк — Ермак говорит, что тайком взял карту у мамы и купил питомца.

Так на входе выглядит квартира Источник: Семен Громов / 72.RU











Ермак нарисовал маму. Рисунок украшает стену в комнате Источник: Семен Громов / 72.RU











Места в комнате семье хватает, говорит Анастасия Источник: Семен Громов / 72.RU











После февраля 2022 года справляться с платежами стало труднее — цены на продукты взлетели. Еще сломался телефон, понадобилась стиральная машинка, и пришлось взять кредит. Так постепенно копились долги.

— Сейчас мой доход 32 тысячи — это детское пособие и пенсия. За ипотеку плачу 12,5 тысячи, кредит за два телефона и продукты — это тысяч 8 ежемесячно. На йогурты, к примеру, иногда нет денег. На зимнюю обувь и штаны Ермаку сейчас не хватает. Из одежды покупаем только нижнее белье, — признается женщина.

Ермак помогает маме ориентироваться в пространстве, описывает предметы Источник: Семен Громов / 72.RU











В реабилитационном центре для слепых Анастасия научилась плести из бисера. Ермак достает коробку — в ней бабочки, пояс, ободки. Женщина планировала продавать изделия, но до сих пор сделать этого не может.

— У меня есть планы, как у Наполеона! Нужно сфотографировать украшения куда-то, чтобы выставить на продажу. А в этом плане помочь некому, — говорит Анастасия.

Анастасии осталось выплатить за квартиру миллион двести тысяч, на кредитной карте накопился долг сто тысяч рублей. Она говорит, что не представляет как дальше жить. Помощи ждать женщине не от кого.