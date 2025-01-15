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Образование тест Только один из десяти сможет написать все эти слова правильно. Вы в их числе?

Только один из десяти сможет написать все эти слова правильно. Вы в их числе?

Тест для настоящих грамотеев

332
2 комментария

Даже если в школе по русскому у вас была пятерка, от ошибок никто не застрахован

Источник:

Русский язык — великий и могучий, но иногда его правила похожи на дремучий лес, где запутаться легче легкого. Даже самые грамотные порой могут споткнуться на орфографии. Ведь кто из нас хотя бы раз не думал: слитно или раздельно, с мягким знаком или без, нужен дефис или нет? Готовы пройти мимо этих ловушек и ответить на все вопросы нашего теста? Тогда в путь.

ТЕСТПройден 66 раз
1 / 10

Выберите вариант, где все слова написаны без ошибок.

  • Эпатажный, кардинальный, симпатичный

  • Эпотажный, кардинальный, симпотичный

  • Эпатажный, координальный, симпотичный

  • Эпотажный, координальный, симпотичный

2 / 10

В каком варианте все слова написаны корректно?

  • Как-будто, всё-таки, всё-равно

  • Как будто, всё-таки, всё равно

  • Как-будто, всё-таки, всё равно

  • Как будто, всё-таки, всё-равно

3 / 10

Укажите вариант, где все слова написаны грамотно.

  • Воизбежание, вследствие, вобщем

  • Во-избежание, вследствии, в-общем

  • Во избежание, вследствие, в общем

  • Во-избежание, вследствии, вообщем

4 / 10

А тут сможете найти верный вариант?

  • Предыдущий, сэкономить, наврятли

  • Предыдущий, сэкономить, навряд ли

  • Предидущий, сэкономить, наврядли

  • Предыдущий, сэкономить, на врядли

5 / 10

Выберите строку, в которой всё написано так, как положено.

  • По-прежнему, по-возможности, по-поводу

  • По-прежнему, по возможности, по поводу

  • По-прежнему, по возможности, по-поводу

  • По прежнему, по возможности, по поводу

6 / 10

Укажите, где все слова радуют глаз филолога.

  • С начала, не надолго, более-менее

  • Сначала, ненадолго, боле-мене

  • Сначало, не на долго, болеменее

  • Сначала, ненадолго, более-менее

7 / 10

Найдите тот вариант, где ни одна буква не решила уйти в свободное плавание.

  • Агентство, сверхъестественный, полгода

  • Агенство, сверх-естественный, пол-года

  • Агенство, сверхъестественный, пол года

  • Агентство, сверхъестественный, пол года

8 / 10

Найдите тот вариант, где не закралось ни одной орфографической ошибки.

  • Нипричем, не за чем, ни почем

  • Ни причем, не за чем, ни почем

  • Ни при чем, не за чем, нипочем

  • Ни при чем, не за чем, ни почем

9 / 10

Спорим, не найдете верный вариант?

  • Следующий, будущий, гран-при

  • Следущий, будущий, гран-при

  • Следующий, будующий, гран-при

  • Следующий, будущий, гранпри

10 / 10

Определите строку, где соблюдены все правила русского языка.

  • Переферия, ингридиент, какофония

  • Периферия, ингридиент, какофония

  • Переферия, ингредиент, какафония

  • Периферия, ингредиент, какофония

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Комментарии
2
Гость
1 час
Стретей по пытки, два правильных ответа 🤣
Гость
3 минуты
Слишком просто. ЕГЭ не сдавал, только экзамены по русскому языку.
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