Только один из десяти сможет написать все эти слова правильно. Вы в их числе?

Русский язык — великий и могучий, но иногда его правила похожи на дремучий лес, где запутаться легче легкого. Даже самые грамотные порой могут споткнуться на орфографии. Ведь кто из нас хотя бы раз не думал: слитно или раздельно, с мягким знаком или без, нужен дефис или нет? Готовы пройти мимо этих ловушек и ответить на все вопросы нашего теста? Тогда в путь.