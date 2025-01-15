Только один из десяти сможет написать все эти слова правильно. Вы в их числе?

Русский язык — великий и могучий, но иногда его правила похожи на дремучий лес, где запутаться легче легкого. Даже самые грамотные порой могут споткнуться на орфографии. Ведь кто из нас хотя бы раз не думал: слитно или раздельно, с мягким знаком или без, нужен дефис или нет? Готовы пройти мимо этих ловушек и ответить на все вопросы нашего теста? Тогда в путь.
Выберите вариант, где все слова написаны без ошибок.
Эпатажный, кардинальный, симпатичный
Эпотажный, кардинальный, симпотичный
Эпатажный, координальный, симпотичный
Эпотажный, координальный, симпотичный
В каком варианте все слова написаны корректно?
Как-будто, всё-таки, всё-равно
Как будто, всё-таки, всё равно
Как-будто, всё-таки, всё равно
Как будто, всё-таки, всё-равно
Укажите вариант, где все слова написаны грамотно.
Воизбежание, вследствие, вобщем
Во-избежание, вследствии, в-общем
Во избежание, вследствие, в общем
Во-избежание, вследствии, вообщем
А тут сможете найти верный вариант?
Предыдущий, сэкономить, наврятли
Предыдущий, сэкономить, навряд ли
Предидущий, сэкономить, наврядли
Предыдущий, сэкономить, на врядли
Выберите строку, в которой всё написано так, как положено.
По-прежнему, по-возможности, по-поводу
По-прежнему, по возможности, по поводу
По-прежнему, по возможности, по-поводу
По прежнему, по возможности, по поводу
Укажите, где все слова радуют глаз филолога.
С начала, не надолго, более-менее
Сначала, ненадолго, боле-мене
Сначало, не на долго, болеменее
Сначала, ненадолго, более-менее
Найдите тот вариант, где ни одна буква не решила уйти в свободное плавание.
Агентство, сверхъестественный, полгода
Агенство, сверх-естественный, пол-года
Агенство, сверхъестественный, пол года
Агентство, сверхъестественный, пол года
Найдите тот вариант, где не закралось ни одной орфографической ошибки.
Нипричем, не за чем, ни почем
Ни причем, не за чем, ни почем
Ни при чем, не за чем, нипочем
Ни при чем, не за чем, ни почем
Спорим, не найдете верный вариант?
Следующий, будущий, гран-при
Следущий, будущий, гран-при
Следующий, будующий, гран-при
Следующий, будущий, гранпри
Определите строку, где соблюдены все правила русского языка.
Переферия, ингридиент, какофония
Периферия, ингридиент, какофония
Переферия, ингредиент, какафония
Периферия, ингредиент, какофония