«Наверное, уже пора»: мэр рассказал, как в Ярославле планируют избавиться от пробок

В Ярославле планируют изменить транспортную схему Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэр Ярославля Артём Молчанов во время встречи с журналистами рассказал, как власти планируют бороться с пробками в городе. По его словам, во многом должно помочь строительство третьего моста через Волгу. Но это небыстрый процесс.

— Есть большая задача, которая во многом решит транспортную ситуацию в Ярославле. Я говорю про строительство нового моста, и я очень хорошо знаю о том, как много губернатор делает, чтобы эту задачу решить. Это не простая задача, проект, который стоит в нашем генеральном плане уже больше 50 лет. Но сегодня есть конкретное решение, этого вопроса, и мы, конечно, ждем, что строительство в ближайшее время начнется, — рассказал Артём Молчанов.

По его словам, в ожидании нового моста власти не сидят сложа руки. Они стараются найти решения, которые помогут уменьшить количество пробок в городе уже сейчас.

— У нас есть несколько направлений работы. Первое: совместно с коллегами из Госавтоинспекции мы всегда смотрим и дислокацию знаков. Это устройство приоритетов главных дорог, вспомогательных. Например, могу привести пересечение улицы Победы и Волжской набережной, где была изменена конъюнктура соотношения знаков для главной дороги «Уступи дорогу», — и показало изменение ситуации, в какой-то части снижение количества времени, которое необходимо для проезда этого участка. Это делается не только здесь. Исходя из оценки ситуации, из того, как она складывается, мы такие решения принимаем, — пояснил Артем Молчанов.

Вторым пунктом градоначальник назвал капитальный ремонт дорог.

— Как бы то ни было, капитальный ремонт дорог показывает нам, что транспортная схема в Ярославле меняется. И сегодня по многим участкам, которые прошли капитальный ремонт, видим, что там сильно изменилась скорость передвижения, — рассказал Артем Молчанов.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, нужно разрабатывать новую транспортную схему в городе. Хотя раньше градоначальник считал, что пока этого делать нельзя.

— Ну, наверное, уже пора. Хотя еще года два назад я точно говорил, что этого делать нельзя, пока не будет сделан какой-то серьезный шаг по ремонту дорог. Потому что невозможно рассчитать движение общественного транспорта, личного транспорта по городу, когда по дорогам невозможно передвигаться. Наверное, сейчас мы уже подошли к тому, что можно эту транспортную схему разрабатывать как одну из основ генерального плана, — рассказал Артем Молчанов.

Еще одним шагом для сокращения пробок в городе называют устройство полос разгона и выделенных полос для общественного транспорта. Градоначальник привел в пример участки на улицах Первомайской и Свободы. По его словам, после появления выделенной полосы, транспорт стал двигаться быстрее.

— Здесь очень важно понять, что когда мы говорим про движение транспорта и образование пробок, что мы ставим себе в приоритете? Мы ставим в приоритете движение общественного транспорта, — пояснил глава Ярославля.

Потому что он должен регулярно обеспечивать условия передвижения граждан, без использования личного транспорта. Чем больше, удобнее и комфортнее будет общественный транспорт, тем меньше будет образовываться пробок. Артем Молчанов мэр Ярославля

При этом градоначальник заявил, что всё перечисленное не кардинальные решения.