«Всегда поддерживал и приходил на помощь»: в ДТП в Ярославской области погиб преподаватель колледжа

В Ярославской области в ДТП погиб преподаватель колледжа Максим Руднов Источник: ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж / Vk.com; Ярославская областная прокуратура











Стало известно, что в ДТП, которое произошло 14 января на выезде из поселка Борисоглебского в Ярославской области, погиб преподаватель Борисоглебского политехнического колледжа — 33-летний Максим Руднов.

Авария случилась в 15:38. Машина Opel Calibra, в которой ехал Максим, выскочила на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. По предварительной информации ГИБДД, 23-летний водитель Opel не справился с управлением. Местные жители в соцсетях писали, что там достаточно опасный участок дороги — с горкой, которая зимой часто бывает скользкой.

За рулем машины находился младший брат Максима — он получил травмы. А Максим, который сидел на пассажирском сиденье, погиб. На видео, выложенном с места аварии, было видно, что сразу после ДТП спасатели пытались его реанимировать. К сожалению, безрезультатно.

В соцсетях выложили видео с места ДТП Источник: прокуратура Ярославской области; Жесть Ярославль / Telegram

— Невосполнимая утрата, которую сердце и разум отказываются принимать. Молодой, талантливый, целеустремленный, эрудированный, с прекрасным чувством юмора, такта, прекрасный семьянин, любящий отец троих детей, верный друг и коллега, таким мы запомним Максима Андреевича, — написали в группе колледжа во «ВКонтакте».

Известно, что буквально накануне трагедии, 13 января, Максим Руднов отметил свое 33-летие.

— Максим Андреевич работал в колледже с 2015 года после окончания Ярославского государственного педагогического университета. Его педагогическая деятельность началась с должности мастера производственного обучения по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях», с 2019 года Максим Андреевич работал в должности преподавателя специальных дисциплин. Более трехсот специалистов-спасателей, работающих в разных уголках России и ныне обучающиеся этой нелегкой профессии, — его благодарные ученики, — рассказали о Максиме Руднове коллеги.

Борисоглебский политехнический колледж готовит мастеров сельскохозяйственного производства, поваров, механиков, а также техников-спасателей и специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. И для нынешних учеников, и для выпускников педагога известие о его гибели стало шоком.

— Один из самых лучших и прекрасных преподавателей. Это человек, который абсолютно всегда поддерживал и приходил на помощь в трудный момент. Был рядом. Невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным. Вечная и светлая память Максиму Андреевичу, — написала в соцсетях выпускница колледжа, у которой Максим Руднов был классным руководителем, Полина Успенская.