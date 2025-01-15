НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

6 м/c,

сев.

 750мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,44
EUR 106,25
В центре поставят телеэкран
Как избавится от пробок
Педагог разбился насмерть
Избили соседа из-за замечания
Почему зима теплая
Скандал из-за уборки школы
Что будет с «Домом актера»
Ограбили хоккеиста
Избили из-за замечания
Купели в Ярославле
Происшествия «Всегда поддерживал и приходил на помощь»: в ДТП в Ярославской области погиб преподаватель колледжа

«Всегда поддерживал и приходил на помощь»: в ДТП в Ярославской области погиб преподаватель колледжа

У Максима Руднова осталось трое детей

2 749
4 комментария

В Ярославской области в ДТП погиб преподаватель колледжа Максим Руднов

Источник:

Стало известно, что в ДТП, которое произошло 14 января на выезде из поселка Борисоглебского в Ярославской области, погиб преподаватель Борисоглебского политехнического колледжа — 33-летний Максим Руднов.

Авария случилась в 15:38. Машина Opel Calibra, в которой ехал Максим, выскочила на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с другим автомобилем. По предварительной информации ГИБДД, 23-летний водитель Opel не справился с управлением. Местные жители в соцсетях писали, что там достаточно опасный участок дороги — с горкой, которая зимой часто бывает скользкой.

За рулем машины находился младший брат Максима — он получил травмы. А Максим, который сидел на пассажирском сиденье, погиб. На видео, выложенном с места аварии, было видно, что сразу после ДТП спасатели пытались его реанимировать. К сожалению, безрезультатно.

В соцсетях выложили видео с места ДТП

Источник:

— Невосполнимая утрата, которую сердце и разум отказываются принимать. Молодой, талантливый, целеустремленный, эрудированный, с прекрасным чувством юмора, такта, прекрасный семьянин, любящий отец троих детей, верный друг и коллега, таким мы запомним Максима Андреевича, — написали в группе колледжа во «ВКонтакте».

Известно, что буквально накануне трагедии, 13 января, Максим Руднов отметил свое 33-летие.

— Максим Андреевич работал в колледже с 2015 года после окончания Ярославского государственного педагогического университета. Его педагогическая деятельность началась с должности мастера производственного обучения по специальности «защита в чрезвычайных ситуациях», с 2019 года Максим Андреевич работал в должности преподавателя специальных дисциплин. Более трехсот специалистов-спасателей, работающих в разных уголках России и ныне обучающиеся этой нелегкой профессии, — его благодарные ученики, — рассказали о Максиме Руднове коллеги.

Борисоглебский политехнический колледж готовит мастеров сельскохозяйственного производства, поваров, механиков, а также техников-спасателей и специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях. И для нынешних учеников, и для выпускников педагога известие о его гибели стало шоком.

— Один из самых лучших и прекрасных преподавателей. Это человек, который абсолютно всегда поддерживал и приходил на помощь в трудный момент. Был рядом. Невосполнимая утрата. Искренние соболезнования родным. Вечная и светлая память Максиму Андреевичу, — написала в соцсетях выпускница колледжа, у которой Максим Руднов был классным руководителем, Полина Успенская.

Прощание с Максимом Рудновым состоится 16 января в 11:20 в поселке Борисоглебском (ул. Некрасовская, д. 13). Сейчас в колледже идет сбор средств для семьи погибшего преподавателя. Все, кто хочет помочь, могут обратиться к руководству учебного заведения.

ПО ТЕМЕ
Погиб мужчина Преподаватель ДТП Авария Происшествие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 часа
А что с водителем второй машины , в которую влетели ? Зачем передал руль брату
Гость
42 минуты
Выскочил на встречку и этим все сказано.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление