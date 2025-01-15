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Экономика Недружественный лагер: пошлину на импортное пиво подняли в 10 раз — сколько придется платить за привычные бренды и кто их заменит

Недружественный лагер: пошлину на импортное пиво подняли в 10 раз — сколько придется платить за привычные бренды и кто их заменит

Пиво из Чехии и Германии стали заменять китайскими брендами

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2 комментария

Пока в магазинах можно купить «недружественное пиво» по старым ценам

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Любителей пива уже в ближайшее время ждет неприятный сюрприз. Принятое в последний день прошлого года решение повысить ввозные пошлины из «недружественных стран» приведет к увеличению цен на часть импорта почти вдвое. Тем, кто не готов оплатить это из своего кошелька, придется переходить на отечественную продукцию или напитки из стран, с которыми у России отношения не испорчены. Подробности — в материале нашего коллеги, обозревателя NGS.RU Стаса Соколова.

Десятикратное увеличение

Решение об увеличении таможенных пошлин на целый ряд товаров, ввозимых из «недружественных стран», было принято Правительством РФ аккурат перед Новым годом — 31 декабря. Новые ставки вступили в силу уже 1 января.

Повышение коснулось отдeльных видов мясных и рыбных издeлий, консeрвированных готoвых прoдуктов из овoщей, фруктoв и орeхов и т. д. Впрочем, по большинству из них рост будет сравнительно невелик: 10 процентных пунктов к имеющимся 5–20%. А вот пошлина на пивo и сидр увеличится на порядок. И это не фигура речи, которой часто пытаются просто подчеркнуть разницу: ставка сделала скачок с 10 евроцентов до 1 евро за литр.

Список «недружественных стран» был впервые составлен российским правительством в 2021 году и с тех пор несколько раз корректировался. Сейчас в него входят США, все страны Евросоюза, Великобритания и все ее заморские территории, Япония, Канада, Норвегия, Швейцария, Южная Корея и ряд других, включая такое экзотическое государство, как Микронезия.

Бельгийское пиво рискует окончательно превратиться в элитный напиток

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Нужно заметить, что доля импортного пива на российском рынке (особенно в объемном выражении) и так уже не велика. Даже когда рынок контролировали транснациональные корпорации (Carlsberg, Heineken и AB InBev), практически всё пиво под принадлежащими им международными брендами они производили на своих многочисленных российских заводах.

После того как западные компании или сами ушли с российского рынка, или их просто поставили перед фактом, что надо уходить (как это было с Carlsberg и «Балтикой»), рынок импортного пива испытал даже некоторое оживление. Предприимчивые люди стали везти в Россию те бренды, которые здесь больше не производили. Кроме того, уход с рынка таких мощных корпораций в принципе открыл дорогу любым иностранным маркам, поскольку и барам, и розничной торговле нужно было что-то предложить более платежеспособной публике.

Но традиционными производителями пива по понятным причинам являются именно те страны, которые попали в запретный список: Германия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Великобритания. Теперь их продукция в России существенно подорожает.

Сто рублей с хвостиком

Рост таможенных пошлин ударит, прежде всего, по импортному пиву, которое на родине находится в низком ценовом сегменте, а в России до недавнего времени попадало в средний. Например, если входная цена на банку объемом 0,5 литра до повышения составляла 100 рублей, то сейчас импортеры не смогут продавать ее дешевле 150 рублей, а наценка магазина будет уже основываться на этой новой цене. Так что даже при 25-процентной марже новая цена такой банки составит уже 187 рублей 50 копеек.

Но поставщики, похоже, решили заранее подстраховаться. Компания «Бир Инсайдерс» из Санкт-Петербурга уже 31 декабря разослала клиентам письмо (копия есть в распоряжении редакции), где сказано, что с 4 января цены на разливную продукцию в кегах вырастут на 130 рублей за литр, а на фасованную — на 65 рублей за напитки в таре 0,5 л и 98 рублей за 0,75 л.

Сейчас на сайте компании самое дешевое пиво — немецкое Leikeim Premium Pils — стоит 201 рублей за банку — до повышения такая банка должна была обходиться оптовикам в 136 рублей. Самое доступное по цене бельгийское пиво Limburgse Witte в кегах предлагают за 478 рублей за литр, то есть его цена в конце прошлого года составляла 348 рублей, а оптовая цена пол-литровой кружки выросла с 174 до 239 рублей. С учетом 100-процентной наценки в баре цена должна вырасти со 348 до 478 рублей, что для посетителя заведения будет уже весьма заметно.

По просьбам трудящихся

Пиво Feilong («Летящий дракон») не нужно даже импортировать из Китая: это изначально российская марка

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Сама по себе инициатива о повышении ввозных пошлин принадлежит компании «ОПХ» — нынешнему владельцу российских заводов голландского Heineken. В письме, которое предприятие отправило в Минфин еще летом прошлого года, говорилось о том, что «активный импорт товаров негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов внутреннего производства и налоговых отчислений».

Утверждение это, конечно, не безосновательное. Но понятно также, что компания озабочена прежде всего ростом собственных доходов: увидев в барной карте увеличение стоимости кружки привычного импортного пива на 130 рублей и более, многие потребители предпочтут что-нибудь подешевле.

Главными выгодоприобретателями повышения таможенных пошлин станут, конечно же, российские пивоваренные компании. Особенно те, кто выпускает пиво под иностранными брендами или хотя бы с названиями, написанными на латинице. Не все знают, например, что баварское пиво Spaten с 2022 года производят на российских предприятиях. И поставщикам такого рода продукции будет трудно удержаться от соблазна хоть немного поднять на него цены вместе с настоящим импортом.

Не только Европа

Участники рынка считают, что рост таможенных пошлин ударит, прежде всего, по сравнительно недорогой продукции. У того же «Бир Инсайдер» в портфеле есть, например, премиальное бельгийское пиво Petrus: 768 рублей за бутылку объемом 0,75 л (это мелкооптовая цена). Тех, у кого была возможность покупать такое пиво по прежней цене, дополнительные 98 рублей вряд ли остановят.

Повышение цен затронет не все привычные бренды, но многие из них давно уже производят в России

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Впрочем, в среднеценовом сегменте российским импортерам есть что предложить российскому рынку, даже без учета «недружественных стран». В магазинах уже давно можно встретить, например, продукцию из Китая и стран Юго-Восточной Азии. В прошлом году КНР вообще впервые вошла в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию. За девять месяцев прошлого года китайские пивовары продали в РФ пива почти столько же, сколько предприятия из Чехии: 30 и 33 тысяч тонн соответственно. До Германии им, правда, всё еще далеко (100 тысяч тонн), но нынешнее увеличение таможенных пошлин позволит сократить этот разрыв.

ПО ТЕМЕ
Таможенные пошлины Пиво Китай Импортные продукты Импортозамещение
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Комментарии
2
Гость
1 час
у нас и своих пивоварен полно, план В например
Гость
1 час
Ничего не понял... Получается, что цены на ресурсы для «недружественных стран» правительство не повышает, а вот ввозные пошлины и, как неизбежное зло, ценники на повседневные товары для любимых граждан — запросто? Ну и кто тогда «недружественный» с точки зрения любого правительства? И начнет ли догадываться население, почему в стране такая инфляция?
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