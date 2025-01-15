Недружественный лагер: пошлину на импортное пиво подняли в 10 раз — сколько придется платить за привычные бренды и кто их заменит

Пока в магазинах можно купить «недружественное пиво» по старым ценам Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Любителей пива уже в ближайшее время ждет неприятный сюрприз. Принятое в последний день прошлого года решение повысить ввозные пошлины из «недружественных стран» приведет к увеличению цен на часть импорта почти вдвое. Тем, кто не готов оплатить это из своего кошелька, придется переходить на отечественную продукцию или напитки из стран, с которыми у России отношения не испорчены. Подробности — в материале нашего коллеги, обозревателя NGS.RU Стаса Соколова.

Десятикратное увеличение

Решение об увеличении таможенных пошлин на целый ряд товаров, ввозимых из «недружественных стран», было принято Правительством РФ аккурат перед Новым годом — 31 декабря. Новые ставки вступили в силу уже 1 января.

Повышение коснулось отдeльных видов мясных и рыбных издeлий, консeрвированных готoвых прoдуктов из овoщей, фруктoв и орeхов и т. д. Впрочем, по большинству из них рост будет сравнительно невелик: 10 процентных пунктов к имеющимся 5–20%. А вот пошлина на пивo и сидр увеличится на порядок. И это не фигура речи, которой часто пытаются просто подчеркнуть разницу: ставка сделала скачок с 10 евроцентов до 1 евро за литр.

Список «недружественных стран» был впервые составлен российским правительством в 2021 году и с тех пор несколько раз корректировался. Сейчас в него входят США, все страны Евросоюза, Великобритания и все ее заморские территории, Япония, Канада, Норвегия, Швейцария, Южная Корея и ряд других, включая такое экзотическое государство, как Микронезия.

Бельгийское пиво рискует окончательно превратиться в элитный напиток Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Нужно заметить, что доля импортного пива на российском рынке (особенно в объемном выражении) и так уже не велика. Даже когда рынок контролировали транснациональные корпорации (Carlsberg, Heineken и AB InBev), практически всё пиво под принадлежащими им международными брендами они производили на своих многочисленных российских заводах.

После того как западные компании или сами ушли с российского рынка, или их просто поставили перед фактом, что надо уходить (как это было с Carlsberg и «Балтикой»), рынок импортного пива испытал даже некоторое оживление. Предприимчивые люди стали везти в Россию те бренды, которые здесь больше не производили. Кроме того, уход с рынка таких мощных корпораций в принципе открыл дорогу любым иностранным маркам, поскольку и барам, и розничной торговле нужно было что-то предложить более платежеспособной публике.

Но традиционными производителями пива по понятным причинам являются именно те страны, которые попали в запретный список: Германия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Великобритания. Теперь их продукция в России существенно подорожает.

Сто рублей с хвостиком

Рост таможенных пошлин ударит, прежде всего, по импортному пиву, которое на родине находится в низком ценовом сегменте, а в России до недавнего времени попадало в средний. Например, если входная цена на банку объемом 0,5 литра до повышения составляла 100 рублей, то сейчас импортеры не смогут продавать ее дешевле 150 рублей, а наценка магазина будет уже основываться на этой новой цене. Так что даже при 25-процентной марже новая цена такой банки составит уже 187 рублей 50 копеек.

Но поставщики, похоже, решили заранее подстраховаться. Компания «Бир Инсайдерс» из Санкт-Петербурга уже 31 декабря разослала клиентам письмо (копия есть в распоряжении редакции), где сказано, что с 4 января цены на разливную продукцию в кегах вырастут на 130 рублей за литр, а на фасованную — на 65 рублей за напитки в таре 0,5 л и 98 рублей за 0,75 л.

Сейчас на сайте компании самое дешевое пиво — немецкое Leikeim Premium Pils — стоит 201 рублей за банку — до повышения такая банка должна была обходиться оптовикам в 136 рублей. Самое доступное по цене бельгийское пиво Limburgse Witte в кегах предлагают за 478 рублей за литр, то есть его цена в конце прошлого года составляла 348 рублей, а оптовая цена пол-литровой кружки выросла с 174 до 239 рублей. С учетом 100-процентной наценки в баре цена должна вырасти со 348 до 478 рублей, что для посетителя заведения будет уже весьма заметно.

По просьбам трудящихся

Пиво Feilong («Летящий дракон») не нужно даже импортировать из Китая: это изначально российская марка Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Сама по себе инициатива о повышении ввозных пошлин принадлежит компании «ОПХ» — нынешнему владельцу российских заводов голландского Heineken. В письме, которое предприятие отправило в Минфин еще летом прошлого года, говорилось о том, что «активный импорт товаров негативно сказывается на отрасли, что может привести к уменьшению объемов внутреннего производства и налоговых отчислений».

Утверждение это, конечно, не безосновательное. Но понятно также, что компания озабочена прежде всего ростом собственных доходов: увидев в барной карте увеличение стоимости кружки привычного импортного пива на 130 рублей и более, многие потребители предпочтут что-нибудь подешевле.

Главными выгодоприобретателями повышения таможенных пошлин станут, конечно же, российские пивоваренные компании. Особенно те, кто выпускает пиво под иностранными брендами или хотя бы с названиями, написанными на латинице. Не все знают, например, что баварское пиво Spaten с 2022 года производят на российских предприятиях. И поставщикам такого рода продукции будет трудно удержаться от соблазна хоть немного поднять на него цены вместе с настоящим импортом.

Не только Европа

Участники рынка считают, что рост таможенных пошлин ударит, прежде всего, по сравнительно недорогой продукции. У того же «Бир Инсайдер» в портфеле есть, например, премиальное бельгийское пиво Petrus: 768 рублей за бутылку объемом 0,75 л (это мелкооптовая цена). Тех, у кого была возможность покупать такое пиво по прежней цене, дополнительные 98 рублей вряд ли остановят.

Повышение цен затронет не все привычные бренды, но многие из них давно уже производят в России Источник: Стас Соколов / NGS.RU