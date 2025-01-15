Въехал на машине в храм и просил себя избить: во Владивостоке развернулась погоня в центре города — видео

В центре Владивостока водитель внедорожника Land Rover пытался въехать в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Сотрудник полиции буквально загородил ему собой путь.
Водитель скатился по лестницам вниз, развернулся и въехал в полицейский автомобиль. Потом он начал кататься на большой скорости по площади и еще раз врезался в полицейскую машину. На видео слышно, как кто-то кричит: «Стреляй по колесам».
Внедорожник сделал еще один круг по площади и попытался покинуть место происшествия. Однако мужчину догнали.
При задержании мужчина сопротивлялся, кричал матом на полицейских и предлагал избить его. Потом водитель начал обращаться к прохожим и просить, чтобы ему помогли освободиться.
На месте работают корреспонденты VLADIVOSTOK1.RU, они пообщались с сотрудником ГАИ, который рассказал, как проходила погоня за Land Rover.
По предварительной информации, автомобиль находится в угоне. Об этом корреспонденту портала сообщил мужчина, который представился владельцем машины.
Салон и багажник авто проверяют на наличие запрещенных веществ. Нарушителя заставили сдать тест на алкоголь прямо на месте и потом увезли. Сопротивление он больше не оказывал.
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Мужчина рассказал, что его вывело из себя. Ему не понравилось, что в храмах можно ставить только свечи, которые продаются на месте.
Кстати, тест на алкоголь он прошел успешно. Прибор показал 0 промилле. В Telegram-каналах распространилась информация о том, что задержанный — бывший сотрудник следственных органов. Редакция VLADIVOSTOK1.RU обратилась за комментарием в следком Приморья.