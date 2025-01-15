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Происшествия Въехал на машине в храм и просил себя избить: во Владивостоке развернулась погоня в центре города — видео

Въехал на машине в храм и просил себя избить: во Владивостоке развернулась погоня в центре города — видео

Водитель чудом никого не убил

279
1 комментарий

Водителя задерживали более десяти полицейских

Источник:

В центре Владивостока водитель внедорожника Land Rover пытался въехать в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Сотрудник полиции буквально загородил ему собой путь.

Автовладелец пытался покинуть место происшествия

Источник:

Водитель скатился по лестницам вниз, развернулся и въехал в полицейский автомобиль. Потом он начал кататься на большой скорости по площади и еще раз врезался в полицейскую машину. На видео слышно, как кто-то кричит: «Стреляй по колесам».

Land Rover уезжает

Источник:

Внедорожник сделал еще один круг по площади и попытался покинуть место происшествия. Однако мужчину догнали.

Задержание не прошло гладко

Источник:

При задержании мужчина сопротивлялся, кричал матом на полицейских и предлагал избить его. Потом водитель начал обращаться к прохожим и просить, чтобы ему помогли освободиться.

Мужчина вел себя агрессивно

Источник:

На месте работают корреспонденты VLADIVOSTOK1.RU, они пообщались с сотрудником ГАИ, который рассказал, как проходила погоня за Land Rover.

По предварительной информации, автомобиль находится в угоне. Об этом корреспонденту портала сообщил мужчина, который представился владельцем машины.

Салон и багажник авто проверяют на наличие запрещенных веществ. Нарушителя заставили сдать тест на алкоголь прямо на месте и потом увезли. Сопротивление он больше не оказывал.

Водитель внедорожника прошел проверку на наличие алкоголя в крови

Источник:

Обновлено:

Мужчина рассказал, что его вывело из себя. Ему не понравилось, что в храмах можно ставить только свечи, которые продаются на месте.

Кстати, тест на алкоголь он прошел успешно. Прибор показал 0 промилле. В Telegram-каналах распространилась информация о том, что задержанный — бывший сотрудник следственных органов. Редакция VLADIVOSTOK1.RU обратилась за комментарием в следком Приморья.

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Комментарии
1
Гость
1 час
да это не Америка, там задерживают за пару минут выстрелом в преступника а здесь беспомощные импотенты
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