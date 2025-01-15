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Город В центре Ярославля хотят установить телеэкран. Где он появится

В центре Ярославля хотят установить телеэкран. Где он появится

В сквере установят скамейки и сделают озеленение

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1 комментарий

В центре Ярославля могут установить телеэкран

Источник:

В центре Ярославля может появиться большой телевизионный экран. Его планируют установить на площади Труда. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов на пресс-завтраке с журналистами 15 января.

— В рамках областных проектов по благоустройству, нам предстоит работа над площадью Труда. У нас есть скверы, а площадь Труда осталась пока без должного внимания. Поэтому есть проект, есть финансирование, — пояснил глава Ярославля. — Мы запланировали работы на этот год. Там красивый проект. Это, конечно, останется площадь. Там появятся малые архитектурные формы — скамейки, небольшое озеленение появится. И мы ожидаем, что будет заключён контракт и там будет установлено телевизионное панно, на котором возможно будет транслировать и матчи спортивные, и ролики про наш город, города Ярославской области и Золотого кольца.

По словам главы Ярославля, проект пока находится на утверждении. Стоимость и сроки реализации не ясны.

— Ждём подтверждения проекта. Сейчас он предусматривает благоустройство площади как открытого, комфортного и удобного пространства, где можно отдохнуть, провести время и насладиться замечательной архитектурой, — рассказал мэр Артем Молчанов.

Также градоначальник отметил, что в 2025 году планируется благоустройство Алексеевского сада на улице Салтыкова-Щедрина.

— Есть инициативная группа молодых людей, с которыми мы начнём благоустраивать эту территорию, создавая интересное молодёжное пространство, — заключил Артем Молчанов.

Ранее мы публиковали большое интервью с представителем команды Unick Анатолием Байковым, который предложил свой проект по преображению Алексеевского сада. Подробнее о проекте — читайте в этом материале.

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Благоустройство Площадь Труда Парки Скверы
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Круглосуточно показывать обращение Таврического с его рассказами о наших Победах , прорывах и рывках без времени на раскачку! Люди простые люди просили умоляли об этом!
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