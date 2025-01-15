Предыдущий скоропостижно скончался: в Ярославской области назначили нового директора музея-заповедника

В Ярославской области назначили нового директора музея-заповедника «Ростовский кремль». Об этом Министерство культуры РФ сообщило 14 января. Новым руководителем музея стал Никита Аникин.
В Министерстве уточнили, что он — участник кадровой программы «Высшая школа управления в сфере культуры».
— Ранее занимал должность заместителя генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России, — рассказали в Минкульте РФ.
На сайте «Ростовского кремля» руководителем также указан Никита Аникин. Однако отдельных сообщений о смене директора музей не публиковал.
Напомним, в новогодние выходные скончался бывший директор музея-заповедника Алексей Золотухин. Ему было 52 года. Причины произошедшего раскрывать не стали. Известно, что незадолго до этого с Алексеем Золотухиным решили продлить контракт еще на три года. Об этом 24 декабря сообщалось на сайте «Ростовского кремля». К тому моменту он руководил музеем-заповедником ровно год. Но 2 января руководитель «Ростовского кремля» умер.