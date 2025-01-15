Предыдущий скоропостижно скончался: в Ярославской области назначили нового директора музея-заповедника

Напомним, в новогодние выходные скончался бывший директор музея-заповедника Алексей Золотухин. Ему было 52 года. Причины произошедшего раскрывать не стали. Известно, что незадолго до этого с Алексеем Золотухиным решили продлить контракт еще на три года. Об этом 24 декабря сообщалось на сайте «Ростовского кремля». К тому моменту он руководил музеем-заповедником ровно год. Но 2 января руководитель «Ростовского кремля» умер.