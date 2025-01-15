«Пузень торчит, нога кривит»: зрители оценили участников нового шоу «Один в один!»

Видите Газманова на фото? А он есть Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Когда зарубежные артисты начинают всё реже приезжать в Россию, за дело берутся телевизионщики. Как раз на этот случай у нас в стране есть шоу с переодеваниями. И одно из таких — «Один в один!» (6+) — реанимировали на телеканале «Россия 1». Проект, который лежал на дальней полке архива последние шесть лет, нашли и сдули с него пыль. После этого нашли не менее запылившихся артистов, пригласили их на съемки и сказали: «Сейчас будет шоу». Но, собственно, кого мы увидим в новом сезоне народно любимой программы?

В голосистой сборной в этом году оказались 10 артистов. На концертах некоторых из них вы могли быть недавно, под песни других вы танцевали медляк на выпускном, третьи, открыв в себе предпринимательскую жилу, завязали с карьерой артиста и ушли в бизнес, а когда жила закрылась, решили постучаться в давно захлопнутую дверь. Теперь, чтобы вернуть себе былую узнаваемость, им приходится проходить через горнило телешоу. Да еще какого!

Бывший «премьер-министр» Жан Григорьев-Милимеров пришел в образе Сергея Бурунова Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











В новом сезоне проект «Один в один!» пригрел у себя на груди очень разноплановую команду. Здесь и Юлия Не-Смотри-Ты-По-Сторонам Савичева, и Родион Газманов, который искал Люси, а нашел любовь к Родине, и Вячеслав Макаров, который еще недавно вел шоу «Маска» (12+), а теперь собрался покорять зрителей своим голосом.

Юлия Савичева предстанет на проекте в образе Влада А4 Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Сложно сказать, кто в этом сезоне постарался больше — артисты или гримеры с костюмерами. Участники шоу примерят на себя роли Элвиса Пресли, Адель, Людмилы Гурченко, Тины Тернер и других знаменитостей, переймут их привычки, манеру и даже тембр голоса. И зрителям точно будет сложно угадать, кто за каким образом скрывается.

Самые разборчивые авторы нашей редакции говорят, что это Арсений Попов, но его в списке участников нет. Так кто же это, по вашему мнению? Арсений Бородин Вячеслав Макаров Жан Милимеров Родион Газманов Нодар Ревия

И только Еву Польну не скрыть ни за какими костюмами — ее мы узнали с первого взгляда.

Подождите, но ведь ее нет в списке участников в этом сезоне.

Если в первом сезоне Ева Польна выступала сама, то в шестом мы увидим только ее двойника Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Оценивать, насколько сильно звезды вживутся в новый образ, будет оперная певица Марина Мещерякова, старожил проекта Юрий Стоянов и двукратный победитель шоу Алексей Чумаков. Будет интересно узнать, решит ли Алексей помочь бывшей сопернице по первому сезону Юлии Савичевой и поставит ли ей высшие баллы.

Четвертое кресло каждый выпуск будет занимать приглашенный член жюри. В первом оценивать образы будет актриса Людмила Артемьева, после прошлых сезонов фанаты ее особенно ждали. Ей на смену придут Сергей Лазарев, Лариса Долина, Игорь Николаев и другие.

Поддерживать и объявлять артистов будут ведущие Клава Кока и Николай Басков. Для певицы это первое появление на федеральном канале, которое не осталось без внимания.

— Клава в фиолетовом: пузень торчит, нога кривит коленкой внутрь, щеки на двоих, волос мало. Кто ей такой «лук» сотворил? Ужас, — недовольны зрители.

Надеемся, во время съемок между Кокой и Басковым не было споров, кто из них тот самый натуральный блондин, на всю страну такой один Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











А вот о составе участников зрители отзываются более лояльно и уже начали разбирать себе любимчиков.

— Состав участников мне нравится. На любой вкус и цвет. Сильная команда. За кого буду болеть — не определилась, нравятся многие, но без фанатизма, — пишет Мариночка Сергеевна в группе во «ВКонтакте» «Один в один!»

— Савичева и Зайцева — сильные участники, они уже доказали это в прошлых сезонах. Буду за них болеть, наверное, — делится своими фаворитами один из зрителей.

— Состав участников: ну посмотрим, у кого совсем трындец с карьерой (пенсионерка не считается, ей можно), — считает один из фанатов.

— Судя по составу, набрали артистов, которые уже имеют немалый опыт участия в подобных шоу-проектах и на других каналах. Примерно можно представить диапазон каждого из них. А вот Вячеслав Макаров как свежая струя в качестве участника. Интересно будет наблюдать за ним, — подмечает Татьяна Червякова.