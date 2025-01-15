Есть пострадавший: в Ярославской области загорелся жилой дом. Видео

Здание выгорело дотла Источник: МЧС Ярославской области / Telegram











В Ярославской области утром 15 января вспыхнул частный дом. Деревянное здание загорелось в деревне Луговая Слобода на Центральной улице, 3 в Переславском районе.

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места ЧП. На них видно, что к полыхающему зданию подъехали пожарные. Пламя охватило всю постройку изнутри. Его крыша практически целиком выгорела, но стены здания устояли.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области, на месте работают 12 спасателей и три единицы спецтехники.

Пламя охватило деревянный дом в считанные минуты Источник: Переславль Live / Екатерина / Telegram

По данным спасателей, не обошлось без пострадавших. Из горящего здания вытащили одного человека. На место выезжали медики.

— Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

От дома почти ничего не осталось Источник: МЧС Ярославской области / Telegram









