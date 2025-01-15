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Есть пострадавший: в Ярославской области загорелся жилой дом. Видео

На месте работают больше десяти спасателей

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Здание выгорело дотла

Источник:

В Ярославской области утром 15 января вспыхнул частный дом. Деревянное здание загорелось в деревне Луговая Слобода на Центральной улице, 3 в Переславском районе.

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места ЧП. На них видно, что к полыхающему зданию подъехали пожарные. Пламя охватило всю постройку изнутри. Его крыша практически целиком выгорела, но стены здания устояли.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области, на месте работают 12 спасателей и три единицы спецтехники.

Пламя охватило деревянный дом в считанные минуты

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По данным спасателей, не обошлось без пострадавших. Из горящего здания вытащили одного человека. На место выезжали медики.

— Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

От дома почти ничего не осталось

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По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение эксплуатации печного оборудования. Получается, пламя могло вспыхнуть, когда в здании затопили печь.

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