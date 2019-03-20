«Не хватает полмиллиарда на уборку»: мэр Ярославля заставит коммунальщиков работать круглосуточно

Сегодня утром мэр Ярославля встретился с журналистами, пообещав честно ответить на все волнующие вопросы.



Одним из первых был вопрос о жизни мэра в Ярославле. Мы писали ранее, что он снимает квартиру на Красной площади. Как живет его семья?



— Младший ходит в садик, супруга разрывается между городами, три-четыре дня там, потому что старших оставлять нельзя. Процедура подготовки к поступлению в университет у них идёт, — рассказал мэр. — Папа уходит в 7 утра, когда все спят, и приходит за полночь, когда все засыпают, — грустно добавил мэр.