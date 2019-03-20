«Не хватает полмиллиарда на уборку»: мэр Ярославля заставит коммунальщиков работать круглосуточно

Слушаем градоначальника, задаём ему вопросы и транслируем онлайн
Сегодня утром мэр Ярославля встретился с журналистами, пообещав честно ответить на все волнующие вопросы.
Одним из первых был вопрос о жизни мэра в Ярославле. Мы писали ранее, что он снимает квартиру на Красной площади. Как живет его семья?
— Младший ходит в садик, супруга разрывается между городами, три-четыре дня там, потому что старших оставлять нельзя. Процедура подготовки к поступлению в университет у них идёт, — рассказал мэр. — Папа уходит в 7 утра, когда все спят, и приходит за полночь, когда все засыпают, — грустно добавил мэр.
— Меня называют варягом, часто это слышу, — признался Волков.
Подняли тему и о подорожавших проездных для студентов.
— Проезд стоит 23 рубля. Для студентов он стоит 10 рублей. Было 8, стало 10. Мы итак делаем скидку больше чем в 50%. Если только нам топливо бесплатно давать будут. Со студентами мы скоро встретимся, — говорит Волков. — У студентов есть рычаги, есть ректоры, у них есть резервные фонды, за счёт которых можно помочь. Изменения связаны с тем, что топливо подорожало. Зарплата водителей, энергоресурсы должны быть учтены.
Мэр также рассказал об уборке и коммунальщиках:
— Сейчас очень приятно давать оценку тем сотрудникам, которые в течение двух месяцев шлют фотографии круглосуточно с уборки города, тротуаров. На набережной высота сугробов до трёх метров доходила. Я невысокий. 187 см — руку вытягивал и не доставал до конца сугроба. Всё убрали.
Также на встрече прозвучал вопрос, который каждый год волнует ярославцев. Когда будут ремонтировать дороги. Мэр ответил неутешительно:
— Нам не хватает несколько десятков миллиардов для ремонта дорог.
В начале месяца в «Городском спецавтохозяйстве» Ярославля поменялся начальник. Алексея Сокова сменил чиновник из Архангельска, который в своём городе показал себя не с лучшей стороны. Мы узнали, почему потребовались кадровые перестановки:
— Соков уже ушёл, — говорит мэр. — Признался, что не выдержал. Попробовал, выстраивал людей и технику ночами. Я десятки людей собеседовал. Работать надо круглосуточно. Никогда в работе коммунальных служб системы не было. Сейчас выстраиваем систему, благодаря которой создаём карту уборки города.
Про необходимость коммунальщикам работать круглосуточно мэр сказал не один раз.
На этом мы завершаем нашу трансляцию.
По мне так хватит уже пустого трепа! Власть что правит сейчас в России должна уйти. ЕР и руководство страны полностью дискредитировали себя, народ России не верит вам. Так что досвидос!
Гениально отвечает: спрашивают КОГДА начнут ремонтировать дороги, а отвечает, что денег не хватает.........
Те деньги, что есть можно использовать по разному, а если начинать ремонт к осени, то и "качество" дорог в итоге известно...