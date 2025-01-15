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Происшествия Стало известно состояние мужчины, которого избили в Рыбинске

Стало известно состояние мужчины, которого избили в Рыбинске

Пострадавший госпитализирован

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8 комментариев

Врачи сообщили о состоянии избитого в Рыбинске мужчины

Источник:

Медики рассказали о состоянии 59-летнго мужчины, которого жестоко избили двое парней в Рыбинске. Происшествие случилось в ночь на 14 января у дома на улице Моторостроителей. В соцсетях писали, что мужчина сделал парням замечание из-за громкой музыки и припаркованной на тротуаре машины.

Происшествие попало на видео. На кадрах с уличной камеры зафиксировано, что после непродолжительного диалога один из молодых людей толкнул мужчину так, что тот упал на лестницу у подъезда. В ответ мужчина что-то кинул в машину обидчиков. После этого они его избили.

Позже в соцсетях публиковали кадр с камеры домофона, на котором изображен пострадавший человек. Его лицо было опухшим от ударов, с синяками, на куртке — кровь.

Происшествие попало на видео

Источник:

— Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, — сообщили врачи.

Ситуация крайне возмутила жителей Рыбинска. Люди требовали найти и наказать нападавших.

15 января полиция сообщила, что злоумышленники установлены. Парням оказалось всего по 14 и 18 лет. Старший — житель того самого дома, около которого и произошло ЧП. Его соседи отзываются о парне нелестно, называют его «дебоширом и неадекватом».

УМВД выложило видео, на котором нападавшие извиняются за свой поступок.

— В целях определения степени тяжести возможных травм, полученных гражданином, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Молодые люди переданы в следственные органы, — сообщили в полиции.

На основании собранных правоохранителями материалов будет принято решение о дальнейшей судьбе нарушителей.

Между тем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий нападавших. Ярославский СК начал свою проверку случившегося.

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Комментарии
8
Гость
2 часа
Так что же вы в предыдущей статье их лица заблюрили? Пусть все знают героев в лицо.
Гость
1 час
И, кстати, как уже отмечалось, за рулем то один -то другой(18 и 14 лет)! А водит. удостоверение хоть старшего есть?!)
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