Стало известно состояние мужчины, которого избили в Рыбинске

Врачи сообщили о состоянии избитого в Рыбинске мужчины Источник: камеры «Ател»











Медики рассказали о состоянии 59-летнго мужчины, которого жестоко избили двое парней в Рыбинске. Происшествие случилось в ночь на 14 января у дома на улице Моторостроителей. В соцсетях писали, что мужчина сделал парням замечание из-за громкой музыки и припаркованной на тротуаре машины.

Происшествие попало на видео. На кадрах с уличной камеры зафиксировано, что после непродолжительного диалога один из молодых людей толкнул мужчину так, что тот упал на лестницу у подъезда. В ответ мужчина что-то кинул в машину обидчиков. После этого они его избили.

Позже в соцсетях публиковали кадр с камеры домофона, на котором изображен пострадавший человек. Его лицо было опухшим от ударов, с синяками, на куртке — кровь.

Происшествие попало на видео Источник: камеры «Ател»

— Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести, — сообщили врачи.

Ситуация крайне возмутила жителей Рыбинска. Люди требовали найти и наказать нападавших.

15 января полиция сообщила, что злоумышленники установлены. Парням оказалось всего по 14 и 18 лет. Старший — житель того самого дома, около которого и произошло ЧП. Его соседи отзываются о парне нелестно, называют его «дебоширом и неадекватом».

УМВД выложило видео, на котором нападавшие извиняются за свой поступок.

— В целях определения степени тяжести возможных травм, полученных гражданином, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Молодые люди переданы в следственные органы, — сообщили в полиции.

На основании собранных правоохранителями материалов будет принято решение о дальнейшей судьбе нарушителей.