Учился в Ярославской области: умер актер сериалов «Интерны» и «Моя прекрасная няня»

15 января в Москве простились с актером Олегом Бойко. Он снимался в сериалах «Интерны» (16+), «Моя прекрасная няня» (6+), «Расплата» (18+), «Красная зона» (16+), «Невский» (18+) и других. По данным сервиса «Кинопоиск», в фильмографии Бойко 48 картин. Актер ушел из жизни 12 января.
— У него была неудачная операция на сердце, ставили шунт. Около месяца он был в реанимации, — рассказала изданию Aif.ru двоюродная сестра актера.
Олегу Бойко было 57 лет. Он родился 5 апреля 1967 года в Нижнем Новгороде (тогда город назывался Горький). Некоторое время провел в Ярославской области: учился здесь актерскому мастерству.
— В 1989 году мы поступили с ним на курс Игоря Кузьмича Перепелкина, который был главным режиссером Рыбинского драматического театра. Это был курс Ярославского театрального училища, набранный при Рыбинском драматическом театре. Курс был замечательный. Олег с нами учился до середины второго курса. Ушел примерно в середине 1991 года. Был очень веселым, позитивным, интересным, честным. Он потом приезжал в гости несколько раз. Мы с ним иногда созванивались. Последний раз он звонил года два назад, говорил, что в Москве занимается режиссурой. Известие о его смерти для меня стало очень тяжелым и неожиданным. Соболезнования его близким! — рассказала порталу 76.RU актриса Рыбинского драматического театра Алла Онуфриенко.
Напомним, в ночь на 10 января в Ярославле скончался актер Камерного театра, заслуженный артист России Михаил Левченко.