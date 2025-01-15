Учился в Ярославской области: умер актер сериалов «Интерны» и «Моя прекрасная няня»

— В 1989 году мы поступили с ним на курс Игоря Кузьмича Перепелкина, который был главным режиссером Рыбинского драматического театра. Это был курс Ярославского театрального училища, набранный при Рыбинском драматическом театре. Курс был замечательный. Олег с нами учился до середины второго курса. Ушел примерно в середине 1991 года. Был очень веселым, позитивным, интересным, честным. Он потом приезжал в гости несколько раз. Мы с ним иногда созванивались. Последний раз он звонил года два назад, говорил, что в Москве занимается режиссурой. Известие о его смерти для меня стало очень тяжелым и неожиданным. Соболезнования его близким! — рассказала порталу 76.RU актриса Рыбинского драматического театра Алла Онуфриенко.