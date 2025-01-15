В Петропавловском парке Ярославля построят смотровую площадку

В Ярославле благоустроят Петропавловский парк Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле начнется благоустройство Петропавловского парка. Об этом рассказал мэр Артем Молчанов на пресс-завтраке с журналистами 15 января.

По словам главы Ярославля, многие годы власти не могли проводить работы на объекте, поскольку он находился в федеральной собственности. В 2024 году парк перешел в муниципальную собственность. Но есть нюанс.

— Мы буквально в прошлом году завершили юридическую процедуру по возвращению Петропавловского парка в собственность Ярославля, — поделился мэр Артем Молчанов. — Долгое время мы не могли к нему подойти, потому что парк целиком находился в федеральной собственности. Вкладывать в него средства из городского бюджета или федеральных проектов было невозможно. Эти проблемы решены, и теперь мы можем сказать, что это городской парк. Нерешенным остается вопрос о прудах, так как они находятся в федеральной собственности.

Ярославские власти планируют передачу прудов в муниципальную собственность. Однако на это нужно время.

— Нам говорили: «Надо начинать с прудов». А мы отвечали: «Мы хотим, и мы хотели бы сделать так». Сегодня мы понимаем, что передача прудов в муниципальную собственность — это еще вопрос долгой-долгой перспективы. Потому что они связаны с Кавардаковским ручьем, а тот, в свою очередь, — с Которослью. Следовательно, это федеральный объект, — заключил глава Ярославля Артем Молчанов.

Благоустраивать начнут только часть Петропавловского парка. Там планируется строительство смотровой площадки и озеленение территории.

— Наверное, все знают место, где могла бы быть замечательная площадка с видом и на храм, и на сам пруд. Мы возьмем только эту часть, Конвертный парк, восстановим там дорожки, малые архитектурные формы, беседки, которые там были 250–300 лет назад, — поделился планами мэр Ярославля. — Восстановим те зеленые насаждения, которые там должны быть. В наши задачи на первом этапе входит сделать подходы, хорошее ограждение, которое обрамляло бы оставшиеся руинированные объекты культурного наследия, располагающиеся на территории парка, и создать там смотровую площадку. В наших планах сейчас стоит такой вот проект. Мы начнем с обсуждения проекта с нашими общественниками.

Весной 2024 года в Ярославле проводилось голосование по выбору территории на благоустройство. Максимум голосов набрал Петропавловский парк в Красноперекопском районе. Фоторепортаж из одного из самых старых районов города смотрите в этом материале.

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